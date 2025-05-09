«Манчестер Юнайтед» добил «Атлетик»: впереди — английский финал Лиги Европы

В эпоху, когда «Юнайтед» и «Тоттенхэм» ассоциируются не с чемпионской гонкой, а с мемами и второй половиной таблицы, судьба выбрала самый абсурдно-драматичный сценарий: именно эти две команды встретятся в финале Лиги Европы. 21 мая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао решится судьба последнего европейского билета в Лигу чемпионов. Победитель получит 100 миллионов фунтов, поражённый — ещё один виток самоанализа. Но вечер на «Олд Траффорд», где «МЮ» разнёс «Атлетик», показал, что даже с тонущим кораблём можно дойти до суши.

Футбол. Лига Европы. Полуфинал Манчестер Юнайтед — Атлетик 4:1 Голы: 0:1 Микель Хаурегисар (31'), 1:1 Мэйсон Маунт (72'), 2:1 Каземиро (80'), 3:1 Расмус Хёйлунн (85'), 4:1 Мэйсон Маунт (90 + 1') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Виктор Линделёф (Гарри Амасс, 81'), Гарри Магуайр, Лени Йоро, Нуссайр Мазрауи (Люк Шоу, 62'), Патрик Доргу, Мануэль Угарте (Мэйсон Маунт, 62'), Каземиро (Кобби Майну, 81'), Бруну Фернандеш, Алехандро Гарначо (Амад Диалло, 63'), Расмус Хёйлунн Атлетик: Хулен Агирресабала, Юри Берчиче, Унай Нуньес, Йерай Альварес, Андони Горосабель (Оскар де Маркос, 62'), Унаи Гомес (Горка Гурусета, 67'), Микель Хаурегисар, Иньиго Руис де Галарета (Беньят Прадос, 62'), Мароан Саннади, Алехандро Беренгер, Альваро Джало (Aingeru Olabarrieta, 62') Предупреждения: Нуссайр Мазрауи (25'), Микель Хаурегисар (39'), Каземиро (59'), Унай Нуньес (78'), Алехандро Беренгер (78'), Мароан Саннади (89'), Патрик Доргу (90 + 1')

Первый тайм был квинтэссенцией сезона «Манчестер Юнайтед»: нервы, суета и ошибки. Подопечные Аморима, выйдя на матч с трёхголевым запасом после первой игры, не выглядели командой, способной уверенно довести дело до конца. Напротив — неряшливые передачи Онаны, сомнительная игра Магуайра и вечный страх отдать мяч не туда.

Гол в ворота «Юнайтед» стал логичным исходом. Магуайр ошибся в передаче, Йоро не разобрался, мяч отскочил к Хаурегисару, и тот с 20 метров зарядил в верхний угол ворот — 0:1. «Атлетик», даже без ключевых игроков (Нико и Иньяки Уильямсов, Сансета и Вивиана), показал зубы. Их фанаты ревели, стадион начал нервничать. Понадобился тайм-аут — буквально и метафорически.

Манчестер Юнайтед — Атлетик Бильбао globallookpress.com

Переворот: три замены — и «Юнайтед» просыпается

На 62-й минуте всё изменилось. Вышли Люк Шоу, Амад Диалло и Мейсон Маунт — и за 10 минут перевернули ход всей игры.

Первый удар — Диалло разорвал левый фланг, отдал на Маунта. Тот, лёгким движением правой ноги убрав защитника, положил корпус и закрутил мяч мимо вратаря. Простой, элегантный гол. И этот жест — бежать к Стретфорд Энд, где фанаты, кажется, впервые за сезон поверили в свою команду.

Манчестер Юнайтед — Атлетик Бильбао globallookpress.com

Затем, как по нарастающей: стандарт Фернандеша — Каземиро с близкого расстояния вколачивает головой. Потом — снова Диалло, снова прорыв по флангу, пас на Хёйлунна, и тот в касание замыкает. Всё — 3:1, счёт по сумме двух матчей становится 7:1. Призрак «катастрофы» развеялся. Но Маунт решил закрепить успех.

Манчестер Юнайтед — Атлетик Бильбао globallookpress.com

Гол с 45 метров, в стиле Лэмпарда и Бэкхэма одновременно, стал символом вечера. Агирресабала вышел далеко из ворот, Маунт не подумал — просто пробил с левой ноги. Человек, которого уже начали считать провалом трансферной кампании, вернулся, чтобы сделать последний шаг к финалу Лиги Европы.

Манчестер Юнайтед — Атлетик Бильбао globallookpress.com

До этой победы «Манчестер Юнайтед» не выигрывал ни одного матча с начала апреля. Падение на 15-е место в АПЛ, вялость, безликая игра — всё это вызывало вопрос: зачем вообще нужен этот клуб в еврокубках?

Ответ был дан на «Олд Траффорд». Команда нашла лицо. Да, ещё неустойчивое, да, зависимое от вдохновения отдельных игроков. Но всё же — лицо. Диалло дал глубину и креатив на фланге, Маунт — неожиданную зрелость и уверенность, Шоу — баланс. Бруну снова выглядел лидером, Каземиро — опорником, а не музейной статуей.

Битва проклятых в финале

Финал с «Тоттенхэмом» — это настоящая ирония всего сезона. «Шпоры» выиграли все три матча у «Юнайтед» в этом сезоне. Но и они сами — символ неустойчивости. Постекоглу мечется в поисках баланса, оборона уязвима. Харри Кейн давно в Мюнхене, а его сменщики всё ещё ищут себя.

Финал Лиги Европы 2025 года не будет праздником стиля. Он будет судом. Кто сохранит лицо? Кто выйдет в Лигу чемпионов — и, возможно, спасёт не только сезон, но и собственный проект?

Манчестер Юнайтед — Атлетик Бильбао globallookpress.com

Рубен Аморим впервые за долгое время выглядел расслабленным. Он не метался у кромки поля, не сжимал кулаки — он просто облокотился на кирпичную стену у скамейки. Похоже, он впервые получил удовольствие от своей работы в Англии.

И если «Юнайтед» сумеет повторить этот матч в Бильбао — у него действительно будет шанс стереть, хотя бы на миг, тень последнего десятилетия.