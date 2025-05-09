«Манчестер Юнайтед» добил «Атлетик»: впереди — английский финал Лиги Европы

Первый тайм был квинтэссенцией сезона «Манчестер Юнайтед»: нервы, суета и ошибки. Подопечные Аморима, выйдя на матч с трёхголевым запасом после первой игры, не выглядели командой, способной уверенно довести дело до конца. Напротив — неряшливые передачи Онаны, сомнительная игра Магуайра и вечный страх отдать мяч не туда.
Гол в ворота «Юнайтед» стал логичным исходом. Магуайр ошибся в передаче, Йоро не разобрался, мяч отскочил к Хаурегисару, и тот с 20 метров зарядил в верхний угол ворот — 0:1. «Атлетик», даже без ключевых игроков (Нико и Иньяки Уильямсов, Сансета и Вивиана), показал зубы. Их фанаты ревели, стадион начал нервничать. Понадобился тайм-аут — буквально и метафорически.
Переворот: три замены — и «Юнайтед» просыпается
На 62-й минуте всё изменилось. Вышли Люк Шоу, Амад Диалло и Мейсон Маунт — и за 10 минут перевернули ход всей игры.
Первый удар — Диалло разорвал левый фланг, отдал на Маунта. Тот, лёгким движением правой ноги убрав защитника, положил корпус и закрутил мяч мимо вратаря. Простой, элегантный гол. И этот жест — бежать к Стретфорд Энд, где фанаты, кажется, впервые за сезон поверили в свою команду.
Затем, как по нарастающей: стандарт Фернандеша — Каземиро с близкого расстояния вколачивает головой. Потом — снова Диалло, снова прорыв по флангу, пас на Хёйлунна, и тот в касание замыкает. Всё — 3:1, счёт по сумме двух матчей становится 7:1. Призрак «катастрофы» развеялся. Но Маунт решил закрепить успех.
Гол с 45 метров, в стиле Лэмпарда и Бэкхэма одновременно, стал символом вечера. Агирресабала вышел далеко из ворот, Маунт не подумал — просто пробил с левой ноги. Человек, которого уже начали считать провалом трансферной кампании, вернулся, чтобы сделать последний шаг к финалу Лиги Европы.
До этой победы «Манчестер Юнайтед» не выигрывал ни одного матча с начала апреля. Падение на 15-е место в АПЛ, вялость, безликая игра — всё это вызывало вопрос: зачем вообще нужен этот клуб в еврокубках?
Ответ был дан на «Олд Траффорд». Команда нашла лицо. Да, ещё неустойчивое, да, зависимое от вдохновения отдельных игроков. Но всё же — лицо. Диалло дал глубину и креатив на фланге, Маунт — неожиданную зрелость и уверенность, Шоу — баланс. Бруну снова выглядел лидером, Каземиро — опорником, а не музейной статуей.
Битва проклятых в финале
Финал с «Тоттенхэмом» — это настоящая ирония всего сезона. «Шпоры» выиграли все три матча у «Юнайтед» в этом сезоне. Но и они сами — символ неустойчивости. Постекоглу мечется в поисках баланса, оборона уязвима. Харри Кейн давно в Мюнхене, а его сменщики всё ещё ищут себя.
Финал Лиги Европы 2025 года не будет праздником стиля. Он будет судом. Кто сохранит лицо? Кто выйдет в Лигу чемпионов — и, возможно, спасёт не только сезон, но и собственный проект?
Рубен Аморим впервые за долгое время выглядел расслабленным. Он не метался у кромки поля, не сжимал кулаки — он просто облокотился на кирпичную стену у скамейки. Похоже, он впервые получил удовольствие от своей работы в Англии.
И если «Юнайтед» сумеет повторить этот матч в Бильбао — у него действительно будет шанс стереть, хотя бы на миг, тень последнего десятилетия.