«Интер» и «Пари Сен-Жермен» заслужили выход в финал Лиги чемпионов: именно они были лучшими командами турнира

С учетом непредсказуемости плей-офф — как самих матчей, так и жеребьевки — крайне редко можно с уверенностью сказать, что в финал действительно вышли две сильнейшие команды турнира.

Разве что существовала бы идеальная система посева, и все фавориты побеждали бы в каждом матче (надо отдать должное УЕФА — они к этому стремятся), тогда финал почти наверняка был бы с участием лучших команд. Но чаще всего этого не происходит.

И это, честно говоря, к лучшему. Ведь если бы футбол был предсказуем, он стал бы невероятно скучным (возможно, даже скучнее, чем кажется некоторым из вас уже сейчас).

Открытая жеребьевка часто приводит к тому, что настоящий топ-матч с атмосферой финала происходит на более ранней стадии турнира, и это оставляет ощущение недосказанности.

Такое нередко бывает на чемпионатах мира или Европы. Например, на прошлогоднем Евро хозяева турнира сборная Германия встретилась с Испанией уже в четвертьфинале, а затем испанцы сыграли в 1/2 фирала с Францией, главным фаворитом турнира. Англия же прошла по более легкой сетке, и хотя в финале они выглядели достойно, уровень команды явно уступал сборной Испании. Это точно был не самый идеальный финал.

Похожая история была и в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов: андердог, дортмундская «Боруссия», показал яркий и смелый футбол на «Уэмбли», но в итоге уступил более мощному «Реалу». При этом путь «Мадрида» к трофею включал эпические битвы с «Манчестер Сити» и «Баварией» — и уже тогда казалось, что победитель этих матчей и станет чемпионом.

Помните, как Франция и Аргентина встретились уже в 1/8 финала на чемпионате мира 2018 года? Слишком рано для такого противостояния. Или один из самых известных примеров в истории английского футбола: чемпион Англии «Ноттингем Форест» сыграл против действующего победителя Кубка чемпионов «Ливерпуля» уже в первом раунде в сезоне-1978/79. Тогда жеребьевка была полностью открытой — без посева и ограничений по странам.

Современный формат Лиги чемпионов — полная противоположность тем временам (к слову, тогда команда Брайана Клафа победила «Ливерпуль» по сумме двух матчей и в итоге выиграла трофей). Нынешняя «швейцарская модель» предполагает восемь матчей на общем этапе с условно равными соперниками, систему посева на стадии плей-офф — всё это создано, чтобы лучшие команды доходили до решающих стадий турнира.

Луис Энрике globallookpress.com

И несмотря на то, что «Пари Сен-Жермен» с трудом попал в топ-24 по итогам общего этапа и проходил через стыковые матчи, складывается впечатление, что на этот раз именно две сильнейшие команды сезона дошли до финала.

Хотя, конечно, это вопрос субъективный. За звание лучших могли бы поспорить «Барселона», «Бавария» и «Ливерпуль», который досрочно оформил чемпионский титул в английской Премьер-лиге.

Да, «Барса» была, наверное, самой яркой и зрелищной командой турнира, но их защита напоминала пудинг с комплексом неполноценности — разваливалась при малейшем давлении.

«Бавария» выглядела неплохо, но их оборонительные провалы стоили им четырех поражений, а в противостоянии с «Селтиком» они забили ключевой гол только на последних минутах ответного матча.

«Ливерпуль» доминировал на общем этапе, но в 1/8 финала уступил «ПСЖ» — да, по пенальти, но по качеству игры французы были заметно сильнее в обоих матчах.

Раз уж мы говорим о сильнейших командах сезона, стоит упомянуть и «Арсенал». После поражения в полуфинале главный тренер «канониров» Микель Артета заявил следующее: «Не думаю, что в этом турнире была команда лучше нас».

Чтобы было ясно — испанец говорил о своем «Арсенале», а не о «ПСЖ».

Справедливости ради, «Арсенал» действительно сотворил один из главных подвигов турнира, уничтожив «Реал» по сумме двух матчей в 1/4 финала — 5:1. Но после поражения от «ПСЖ» в полуфинале высказывание Артеты звучит так себе.

Кстати, вот какие шансы давали аналитики Opta разным командам еще до старта турнира, сразу после жеребьевки.

Главным фаворитом считался «Манчестер Сити» — им давали 25,3% на победу в турнире. Но ни аналитика, ни люди не могли предсказать, что команду Гвардиолы ждет болезненное завершение эры — сезон разочарований и упущенных возможностей.

Прогнозы Opta перед стартом Лиги чемпионов 2024/25 globallookpress.com

Обратите внимание, что «ПСЖ» в прогнозах Opta перед началом турнира занимал лишь девятое место. Отчасти это объяснялось сложной жеребьевкой — среди соперников по общему этапу были «Арсенал», «Атлетико», «Бавария» и «Манчестер Сити». То есть половина матчей против грандов. Но также и тем, что в команде еще шел процесс адаптации к жизни после Килиана Мбаппе. Мало кто верил, что они будут бороться за титул.

Усман Дембеле забил 24 мяча в 18 матчах с декабря по март — это лучший период в его карьере. Но с учетом того, что в прошлом сезоне он отметился всего семью голами в 52 играх за клуб и сборную, никто не ожидал, что он станет достойной заменой Мбаппе. Да и Хвича Кварацхелия, который сегодня один из лидеров команды, присоединился к «ПСЖ» только в январе из «Наполи», уже после того как были сделаны первоначальные прогнозы.

«ПСЖ» по ходу сезона раскрылся и на сегодня выглядит практически безупречно. Это команда, которая играет с бешеной энергией, обладает выносливостью, техникой, скоростью на флангах, контролем в центре поля, где доминируют темп и ритм. У них, возможно, лучший левый защитник мира — Нуну Мендеш, одна из сильнейших атакующих линий Европы, и вратарь Джанлуиджи Доннарумма, который выдал серию потрясающих сейвов на стадии плей-офф.

Усман Дембеле globallookpress.com

Но главное — это командная игра. «ПСЖ» действует как единое целое: вместе обороняется, вместе прессингует и вместе атакует.

Бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир в эфире TNT Sports после вылета «Арсенала» не скрывал своего восхищения игрой «ПСЖ»: «Вы видите команду, у которой есть полная ясность в каждой фазе игры — как с мячом, так и без него. Каждое действие — осмысленное, слаженное».

Арсен Венгер, выступая на beIN Sports, поддержал это мнение: «Сегодня мы увидели другой "ПСЖ" — не ту команду, которая живет владением и красотой футбола, а ту, что побеждает за счет грамотной обороны, контратак и стандартов. Я давно говорил, что "ПСЖ" будет близок к победе в Лиге чемпионов.

Не забывайте, что они всё еще могут завершить сезон идеально. Выиграть Лигу чемпионов, оформить дубль во Франции и победить на Клубном чемпионате мира. Это был бы выдающийся успех для Луиса Энрике и ПСЖ».

Это действительно было бы выдающимся достижением. Но хотя «ПСЖ», скорее всего, начнет финал в статусе фаворита, их соперника тоже нельзя недооценивать.

Да, в этом розыгрыше Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл четырех лучших представителей английского футбола: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Астон Виллу» и «Арсенал».

«Пари Сен-Жермен» globallookpress.com

Из этой четверки наиболее сбалансированной командой, конечно, был «Ливерпуль». Но тот «Ливерпуль» Арне Слота, с которым «ПСЖ» играл, находился, пожалуй, в своей худшей форме за весь сезон. Это были откровенно слабые матчи (вспомните хотя бы финал Кубка лиги). В Париже «Ливерпуль» выглядел ужасно, и победу им тогда принесла буквально магия Алисона.

И вот тут появляется «Интер» — команда совершенно другого калибра. Уверенная, невозмутимая. Она прошла гораздо более серьезные испытания, выбив «Баварию» и «Барселону».

Как и «ПСЖ», «Интер» умеет подстраиваться под соперника. Команда Симоне Индзаги начала турнир с феноменальной статистикой: всего два пропущенных мяча в первых десяти матчах (восемь в группе и два в 1/8 финала против «Фейенорда»), причем последовательность по пропущенным выглядела почти как бинарный код — 0-0-0-0-0-1-0-0-0-1.

Симоне Индзаги globallookpress.com

Понятно, что против «Баварии» и «Барсы» без пропущенных голов не обошлось, но «Интер» и сам забивал очень много: общий счет по итогам двух раундов — 11:9, причем у «нерадзурри» отличились семь разных игроков.

Пора уже начать воспринимать эту команду всерьез как европейскую силу. Во результаты «Интера» за последние пять лет: финал Лиги Европы в 2020-м, чемпионство в Серии А в 2021-м, Кубок Италии в 2022-м и 2023-м, финал Лиги чемпионов в 2023-м и снова титул чемпиона Италии в 2024-м.

Прогнозы и ставки на футбол

И вот теперь еще один финал ЛЧ. Возможно, они снова возьмут Скудетто (хотя у «Наполи» на три очка больше при трех матчах до финиша), но в любом случае — статистика впечатляет. И всё это — без громких имёен, без молодежной эйфории, и, возможно, еще и потому, что с 2010 года, с той самой победы под руководством Жозе Моуринью, Италия не знала триумфа в Лиге чемпионов, — «Интер» продолжают недооценивать. Хотя Opta, к слову, ставила их третьими фаворитами в своих ранних прогнозах.

«Матч с "Интером" будет тяжелым, но я думаю, они чувствуют то же самое», — сказал Луис Энрике после ответного матча с «Арсеналом». — «Это будет интересный финал, очень сложный для обеих команд. Это особенное событие для всех нас».

Второй финал Лиги чемпионов за три года для «Интера», и это многое говорит о его силе.

Две классные команды. Два абсолютно заслуженных финалиста. И, возможно, один из величайших финалов Лиги чемпионов. Всё как надо. Всё — по делу.