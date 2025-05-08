Камбека не случилось: «ПСЖ» не пустил «Арсенал» в финал Лиги Чемпионов

«Канониры» вышли на поле так, будто им нечего терять. С возвращением Парти их центр ожил, и Райс, наконец, смог двигаться ближе к чужим воротам. С первых минут это был «Арсенал» настоящего: смелый, агрессивный, с чётким планом.
Уже на четвёртой минуте Райс мог открывать счёт, чуть позже — Эдегор, затем Мартинелли. Всё работало. Всё, кроме одного: мяч упорно не шёл в сетку. А у «ПСЖ» работал старый рецепт выживания — терпение. Парижане отдали мяч, но ждали момента, чтобы ударить. Когда пришёл первый звоночек — удар Кварацхелии в штангу — стало ясно: угроза рядом.
А когда Парти неудачно выбил мяч после навеса, и тот отскочил к Фабиану Руису, это было как трещина в стекле: один удар — и всё рушится. Руис не колебался. Удар левой после отскока, небольшой рикошет — и всё, Париж повёл.
Быстро сгоревшая надежда «Арсенала»
Момент с первым голом показал: в матчах такого уровня даже малейшая ошибка наказывается беспощадно. Но «Арсенал» не развалился. Они продолжали прессинговать, угрожать с флангов. Сака снова и снова находил зоны за спиной у Мендеша. Но не было завершения. А Доннарумма был монолитом.
А потом — пенальти. Случайный рикошет от руки Льюиса-Скелли, VAR, долгий просмотр. Бесчеловечная, механическая логика. Судья ставит точку, но Рая читает Витинью, и вдруг — пульс снова учащается. Именно такие моменты часто заряжают команды, именно после таких сейвов переворачиваются игры. Но не в этот раз.
Хозяева вот вообще не дрогнули ментально. Не забил с точки — ну ничего, забьём с игры. Потеря Парти у своей штрафной, Хакими врывается, обыгрывается с Дембеле и бьёт в дальний угол без тени сомнений — 2:0. Мечта команды Артеты затрещала по швам в тот момент. Но не исчезла.
Последний штурм и промах, который будет сниться
«Арсенал» в который раз вытащил из себя силы на финальный рывок. Троссар с фланга, рикошет — Сака заносит мяч в сетку. 2:1. Момент, который зажёг надежду.
А потом — момент, который эту надежду разбил: Калафьори простреливает низом, Сака — без опеки, ворота открыты. И мяч летит выше переладины. Да, был трудный отскок мяча от газона, да, 99% футболистов в мире не забьют в такой ситуации, но это никого не волнует в полуфинале Лиги Чемпионов. «Арсенал» бился как мог, но в решающий миг дрогнул.
Париж взрослеет
«ПСЖ» был иным. Не нервным, не хрупким — зрелым. Без Дембеле с первых минут, с молодыми, но собранными игроками. Руис, Витинья, Дуэ, Барколя — это уже не просто проект, это невероятно качественная команда. И под руководством Луиса Энрике она перестаёт бояться финалов.
Теперь — Мюнхен. Второй шанс взять Лигу чемпионов. Первый был в 2020-м — без зрителей, без сердца трибун. Сейчас — всё иначе. Париж хочет титул. И, впервые за долгое время, заслуживает его.
Микель Артета говорил о характере. Его команда — молодая, горячая, наивная — не отступила. Они оставили всё на поле, и вряд ли их в чём-то можно упрекнуть. Финал — не в этот раз, но траектория развития у «Арсенала» очевидна, и рано или поздно она точно сработает.