Камбека не случилось: «ПСЖ» не пустил «Арсенал» в финал Лиги Чемпионов

На «Парк де Пренс» всё гудело — как в разгар урагана. Барабаны, крики, дым файеров. Париж дышал футболом с такой яростью, будто это не полуфинал, а последняя битва за душу клуба. И в этой оглушающей атмосфере «Арсенал» нашёл в себе мужество ответить — но не силу победить. «ПСЖ» выстоял, а затем ударил. Точно, хладнокровно, как по-настоящему взрослая команда, которая больше не боится главной европейской сцены.

Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал ПСЖ — Арсенал Лондон 2:1 Голы: 1:0 Фабиан Руис (27'), 2:0 Ашраф Хакими (72'), 2:1 Букайо Сака (76') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш (Гонсалу Рамуш, 88'), Жоау Невеш, Витор Феррейра, Фабиан Руис, Дезире Дуэ (Лукас Эрнандес, 74'), Хвича Кварацхелия, Брэдли Баркола (Усман Дембеле, 70') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Якуб Кивёр, Вильям Салиба, Юрриен Тимбер (Бен Уайт, 83'), Микель Мерино, Букайо Сака, Деклан Райс, Томас Парти, Мартин Эдегор, Майлс Льюис-Скелли (Риккардо Калафьори, 68'), Габриэл Мартинелли (Леандро Троссард, 69') Предупреждения: Нуну Мендеш (18'), Деклан Райс (26'), Майлс Льюис-Скелли (56'), Хвича Кварацхелия (86'), Риккардо Калафьори (86'), Букайо Сака (86')

«Канониры» вышли на поле так, будто им нечего терять. С возвращением Парти их центр ожил, и Райс, наконец, смог двигаться ближе к чужим воротам. С первых минут это был «Арсенал» настоящего: смелый, агрессивный, с чётким планом.

Активные фанаты ПСЖ на матче против Арсенала globallookpress.com

Уже на четвёртой минуте Райс мог открывать счёт, чуть позже — Эдегор, затем Мартинелли. Всё работало. Всё, кроме одного: мяч упорно не шёл в сетку. А у «ПСЖ» работал старый рецепт выживания — терпение. Парижане отдали мяч, но ждали момента, чтобы ударить. Когда пришёл первый звоночек — удар Кварацхелии в штангу — стало ясно: угроза рядом.

А когда Парти неудачно выбил мяч после навеса, и тот отскочил к Фабиану Руису, это было как трещина в стекле: один удар — и всё рушится. Руис не колебался. Удар левой после отскока, небольшой рикошет — и всё, Париж повёл.

ПСЖ — Арсенал gettyimages.com

Быстро сгоревшая надежда «Арсенала»

Момент с первым голом показал: в матчах такого уровня даже малейшая ошибка наказывается беспощадно. Но «Арсенал» не развалился. Они продолжали прессинговать, угрожать с флангов. Сака снова и снова находил зоны за спиной у Мендеша. Но не было завершения. А Доннарумма был монолитом.

А потом — пенальти. Случайный рикошет от руки Льюиса-Скелли, VAR, долгий просмотр. Бесчеловечная, механическая логика. Судья ставит точку, но Рая читает Витинью, и вдруг — пульс снова учащается. Именно такие моменты часто заряжают команды, именно после таких сейвов переворачиваются игры. Но не в этот раз.

ПСЖ — Арсенал gettyimages.com

Хозяева вот вообще не дрогнули ментально. Не забил с точки — ну ничего, забьём с игры. Потеря Парти у своей штрафной, Хакими врывается, обыгрывается с Дембеле и бьёт в дальний угол без тени сомнений — 2:0. Мечта команды Артеты затрещала по швам в тот момент. Но не исчезла.

Ашраф Хакими gettyimages.com

Последний штурм и промах, который будет сниться

«Арсенал» в который раз вытащил из себя силы на финальный рывок. Троссар с фланга, рикошет — Сака заносит мяч в сетку. 2:1. Момент, который зажёг надежду.

Букайо Сака забивает в ворота ПСЖ globallookpress.com

А потом — момент, который эту надежду разбил: Калафьори простреливает низом, Сака — без опеки, ворота открыты. И мяч летит выше переладины. Да, был трудный отскок мяча от газона, да, 99% футболистов в мире не забьют в такой ситуации, но это никого не волнует в полуфинале Лиги Чемпионов. «Арсенал» бился как мог, но в решающий миг дрогнул.

Париж взрослеет

«ПСЖ» был иным. Не нервным, не хрупким — зрелым. Без Дембеле с первых минут, с молодыми, но собранными игроками. Руис, Витинья, Дуэ, Барколя — это уже не просто проект, это невероятно качественная команда. И под руководством Луиса Энрике она перестаёт бояться финалов.

ПСЖ — Арсенал globallookpress.com

Теперь — Мюнхен. Второй шанс взять Лигу чемпионов. Первый был в 2020-м — без зрителей, без сердца трибун. Сейчас — всё иначе. Париж хочет титул. И, впервые за долгое время, заслуживает его.

Микель Артета говорил о характере. Его команда — молодая, горячая, наивная — не отступила. Они оставили всё на поле, и вряд ли их в чём-то можно упрекнуть. Финал — не в этот раз, но траектория развития у «Арсенала» очевидна, и рано или поздно она точно сработает.