Опелка — Харри. Ставка (к. 2.12) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 12 июня 2025 года

Райлли Опелка
Николас Джарри
Опелка
Райли не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.
В решающем матче отбора двухметровый американец проиграл эстонцу Марку Лаялу — 6:7, 3:6.
В первом круге Опелка одержал волевую победу над нидерландцем Йеспером де Йонгом — 6:7, 7:6, 6:2.
Лучшим результатом Опелки в текущем сезоне пока остается сенсационный выход в финал январского турнира в Брисбене. Позже он выиграл по два матча в Далласе и Майами.
Харри
Николас в стартовом матче одержал волевую победу над итальянцем Лучано Дардери — 5:7, 6:4. 7:6.
Чилийский теннисист выиграл матч на траве впервые с 2023 года.
В прошлом году Харри провел лишь один матч на этом покрытии — уступил Денису Шаповалову на старте Уимблдона.
В текущем сезоне у Харри по-прежнему отрицательный баланс — девять побед и 14 поражений.
После январского турнира в Брисбене, на котором он дошел до полуфинала, Николас еще ни разу не выигрывал на уровне основного тура больше одного матча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Опелку в этом матче можно поставить за 1.81, победу Харри букмекеры предлагают за 2.00.
Прогноз: скорее всего, американец и чилиец не ограничатся одним тай-брейком. Обоим будет очень тяжело взять на приеме хотя бы гейм.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.12.