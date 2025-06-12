ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лучано СпаллеттиЛучше поздно, чем никогда. Спаллетти ушел с поста главного тренера сборной Италии Аманда Нуньес и Кайла ХаррисонОтобрала пояс у Пеньи и вызвала Нуньес. Харрисон стала лицом ММА среди женщин Винисиус ЖуниорВинисиус снова забил при Анчелотти: Бразилия обыграла Парагвай и пробилась на Чемпионат Мира
    Все новости спорта

    Опелка и Харри дойдут до решающего тай-брейка?

    Опелка — Харри. Ставка (к. 2.12) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 12 июня 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Райлли Опелка Прогнозы на Николас Харри
    Прогноз и ставки на Опелка — Харри
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Райли Опелка
    Американец Райли Опелка сыграет против чилийца Николаса Харри во втором круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 12 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Опелка — Харри, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Хертогенбосх. Мужчины 12 Июня 2025 года

    Райлли Опелка

  • США
    •  Райлли Опелка 11:00 Николас Джарри

    Николас Джарри

  • Чили
    •

    Опелка

    Райли не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

    В решающем матче отбора двухметровый американец проиграл эстонцу Марку Лаялу — 6:7, 3:6.

    В первом круге Опелка одержал волевую победу над нидерландцем Йеспером де Йонгом — 6:7, 7:6, 6:2.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Опелки в текущем сезоне пока остается сенсационный выход в финал январского турнира в Брисбене. Позже он выиграл по два матча в Далласе и Майами.

    Харри

    Николас в стартовом матче одержал волевую победу над итальянцем Лучано Дардери — 5:7, 6:4. 7:6.

    Чилийский теннисист выиграл матч на траве впервые с 2023 года.

    В прошлом году Харри провел лишь один матч на этом покрытии — уступил Денису Шаповалову на старте Уимблдона.

    В текущем сезоне у Харри по-прежнему отрицательный баланс — девять побед и 14 поражений.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    После январского турнира в Брисбене, на котором он дошел до полуфинала, Николас еще ни разу не выигрывал на уровне основного тура больше одного матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Опелку в этом матче можно поставить за 1.81, победу Харри букмекеры предлагают за 2.00.

    Прогноз: скорее всего, американец и чилиец не ограничатся одним тай-брейком. Обоим будет очень тяжело взять на приеме хотя бы гейм.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.12.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Опелка — Харри?

    Матч Опелка — Харри состоится 12 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Опелка — Харри?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Опелка — Харри?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.12.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Опелка — Харри?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Опелка — Харри?

    Коэффициенты букмекеров: на Опелку в этом матче можно поставить за 1.81, победу Харри букмекеры предлагают за 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Жакмо — Голубич
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  4.68
  • Экспресс дня 11 июня
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шелтон — Эрбер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Парри — Дарт
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Макдональд — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Блинкова — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Наварро — Аддад Майа
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Гибсон — Снигур
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Мухова — Мария
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Картал — Анисимова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кудерметова — Миннен
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Захарова — Киз
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Штруфф — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Опелка — Харри: прогноз и ставка за 2.12, статистика, коэффициенты матча 12.06.202512:00. Опелка и Харри дойдут до решающего тай-брейка?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры