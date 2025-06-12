Опелка — Харри. Ставка (к. 2.12) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 12 июня 2025 года

Американец Райли Опелка сыграет против чилийца Николаса Харри во втором круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 12 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Опелка — Харри, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Опелка

Райли не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

В решающем матче отбора двухметровый американец проиграл эстонцу Марку Лаялу — 6:7, 3:6.

В первом круге Опелка одержал волевую победу над нидерландцем Йеспером де Йонгом — 6:7, 7:6, 6:2.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Опелки в текущем сезоне пока остается сенсационный выход в финал январского турнира в Брисбене. Позже он выиграл по два матча в Далласе и Майами.

Харри

Николас в стартовом матче одержал волевую победу над итальянцем Лучано Дардери — 5:7, 6:4. 7:6.

Чилийский теннисист выиграл матч на траве впервые с 2023 года.

В прошлом году Харри провел лишь один матч на этом покрытии — уступил Денису Шаповалову на старте Уимблдона.

В текущем сезоне у Харри по-прежнему отрицательный баланс — девять побед и 14 поражений.

После январского турнира в Брисбене, на котором он дошел до полуфинала, Николас еще ни разу не выигрывал на уровне основного тура больше одного матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Опелку в этом матче можно поставить за 1.81, победу Харри букмекеры предлагают за 2.00.

Прогноз: скорее всего, американец и чилиец не ограничатся одним тай-брейком. Обоим будет очень тяжело взять на приеме хотя бы гейм.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.12.