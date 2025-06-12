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    Зверев проиграет Муте?

    Зверев — Муте. Ставка (к. 2.11) и прогноз на турнир в Штутгарте 12 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Муте
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против француза Корантена Муте во втором круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 12 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Муте, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Мужчины 12 Июня 2025 года

    Александр Зверев

  • Германия
    •  Александр Зверев 11:00 Корентен Муте

    Корентен Муте

  • Франция
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    Зверев

    Саша на прошлой неделе дошел до четвертьфинала на Ролан Гаррос, где проиграл Новаку Джоковичу.

    Несмотря на то, что позади не самый простой отрезок, в том числе в эмоциональном плане, немецкий теннисист все равно решил не пропускать турнир в Штутгарте.

    По всей видимости, Зверев решил как можно лучше подготовиться к Уимблдону.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году перед британским мэйджором он успел сыграть только на «пятисотнике» в Галле, на котором дошел до полуфинала.

    Муте

    У Корантена в первом раунде был непростой матч против бывшей девятой ракетки мира Фабио Фоньини.

    Вопреки ожиданиям, француз дожал 38-летнего итальянца только в третьем сете — 6:4, 6:7, 6:3.

    Муте прошел хотя бы раунд на четвертом турнире подряд.

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    На этом отрезке его лучшим результатом пока остается сенсационный выход в четвертый круг «Мастерса» в Риме.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.10, победу Муте букмекеры предлагают за 7.80.

    Прогноз: с одной стороны, всё очевидно, но мы все-таки считаем, что у фаворита могут возникнуть проблемы в первом матче после смены покрытия.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 21,5 за 2.11.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Зверев — Муте?

    Матч Зверев — Муте состоится 12 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Зверев — Муте?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Зверева + тотал геймов больше 21,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Зверев — Муте?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Зверева + тотал геймов больше 21,5» с коэффициентом у букмекеров 2.11.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Зверев — Муте?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Зверев — Муте?

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.10, победу Муте букмекеры предлагают за 7.80.

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    Зверев — Муте: прогноз и ставка за 2.11, статистика, коэффициенты матча 12.06.202512:00. Зверев проиграет Муте?
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