Зверев — Муте. Ставка (к. 2.11) и прогноз на турнир в Штутгарте 12 июня 2025 года

Немец Александр Зверев сыграет против француза Корантена Муте во втором круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 12 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Муте, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Зверев

Саша на прошлой неделе дошел до четвертьфинала на Ролан Гаррос, где проиграл Новаку Джоковичу.

Несмотря на то, что позади не самый простой отрезок, в том числе в эмоциональном плане, немецкий теннисист все равно решил не пропускать турнир в Штутгарте.

По всей видимости, Зверев решил как можно лучше подготовиться к Уимблдону.

Прогнозы на теннис

В прошлом году перед британским мэйджором он успел сыграть только на «пятисотнике» в Галле, на котором дошел до полуфинала.

Муте

У Корантена в первом раунде был непростой матч против бывшей девятой ракетки мира Фабио Фоньини.

Вопреки ожиданиям, француз дожал 38-летнего итальянца только в третьем сете — 6:4, 6:7, 6:3.

Муте прошел хотя бы раунд на четвертом турнире подряд.

На этом отрезке его лучшим результатом пока остается сенсационный выход в четвертый круг «Мастерса» в Риме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.10, победу Муте букмекеры предлагают за 7.80.

Прогноз: с одной стороны, всё очевидно, но мы все-таки считаем, что у фаворита могут возникнуть проблемы в первом матче после смены покрытия.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 21,5 за 2.11.