Зверев — Муте. Ставка (к. 2.11) и прогноз на турнир в Штутгарте 12 июня 2025 года

Александр Зверев
Корентен Муте
Зверев
Саша на прошлой неделе дошел до четвертьфинала на Ролан Гаррос, где проиграл Новаку Джоковичу.
Несмотря на то, что позади не самый простой отрезок, в том числе в эмоциональном плане, немецкий теннисист все равно решил не пропускать турнир в Штутгарте.
По всей видимости, Зверев решил как можно лучше подготовиться к Уимблдону.
В прошлом году перед британским мэйджором он успел сыграть только на «пятисотнике» в Галле, на котором дошел до полуфинала.
Муте
У Корантена в первом раунде был непростой матч против бывшей девятой ракетки мира Фабио Фоньини.
Вопреки ожиданиям, француз дожал 38-летнего итальянца только в третьем сете — 6:4, 6:7, 6:3.
Муте прошел хотя бы раунд на четвертом турнире подряд.
На этом отрезке его лучшим результатом пока остается сенсационный выход в четвертый круг «Мастерса» в Риме.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.10, победу Муте букмекеры предлагают за 7.80.
Прогноз: с одной стороны, всё очевидно, но мы все-таки считаем, что у фаворита могут возникнуть проблемы в первом матче после смены покрытия.
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Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 21,5 за 2.11.