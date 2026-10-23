Медведев второй год подряд выйдет в полуфинал в Алматы?

прогноз на матч 1/4 финала турнира в Алматы, ставка за 2.27

Россиянин Даниил Медведев сыграет против француза Теренса Атмана в четвертьфинале турнира ATP 250 в Алматы (Казахстан). Матч пройдет 23 октября, начало — в 12:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.27.

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Медведев

Даниил попал в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго круга.

В первом матче, как и ожидалось, он одержал уверенную победу над японцем Сё Симабукуро — 6:2, 6:1.

Медведев — действующий чемпион турнира в Алматы. На этой неделе ему важно защитить 250 очков, чтобы сохранить шансы на попадание в число участников Итогового турнира ATP.

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Медведев успешно проводит заключительную часть сезона.

В конце сентября Даниил выиграл турнир ATP 250 в Ханчжоу. Вскоре после этого он дошел до полуфинала в Пекине. В полуфинале «пятисотника» в столице Китая Медведев не смог завершить матч против Новака Джоковича из-за дисквалификации.

На недавнем «Мастерсе» в Шанхае Медведев дошел до полуфинала: прежде чем уступить Рафаэлю Ходару, он обыграл Яна-Леннарда Штруффа, Далибора Сврчину, Стефаноса Циципаса и Томми Пола.

Медведев занимает пятое место в обновленной версии рейтинга. В текущем сезоне он провел 64 матча (46 побед, 18 поражений).

Также стоит уточнить, что Медведев выиграл 35 матчей на харде и является лидером тура по этому показателю.

Атман

Теренс в первом круге одержал победу над австралийцем Ринки Хиджикатой — 7:6, 6:2.

Во втором раунде у француза был тяжелейший матч против итальянца Маттиа Беллуччи — 6:7, 7:6, 7:6.

Атман начал неделю в статусе 98-й ракетки мира.

В текущем сезоне у него пока отрицательный баланс — 21 победа и 27 поражений.

Но у француза все-таки есть и несколько достойных результатов в этом году. Во-первых, это выход в 1/8 финала «Мастерса» в Майами, на котором он обыграл Феликса Оже-Альяссима.

Кроме того, он выиграл по два матча на «тысячниках» в Мадриде, Монреале и Цинциннати.

В этом году Атман обыгрывал Григора Димитрова, Рафаэля Ходара, Фрэнсиса Тиафо, Карена Хачанова и Джека Дрейпера.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.17, победу Атмана букмекеры предлагают за 5.00.

Прогноз: Атман весьма эмоциональный игрок — и Медведев, вероятно, воспользуется этим. Как ни странно, Даниил в последнее время максимально сконцентрирован и не позволяет себе тратить силы на бессмысленные срывы.

Ну и также добавим, что Медведев выиграл два предыдущих матча против Атмана. Летом россиянин одержал победу над французом на траве в Галле со счетом 6:4, 6:4.

2.27 Победа Медведева + тотал геймов меньше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.27 на матч Медведев — Атман принесёт прибыль 1270₽, общая выплата — 2270₽

Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов меньше 21,5 за 2.27.