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    Рыбакина не позволит сопернице сотворить сенсацию?

    Уотсон — Рыбакина. Ставка (к. 1.90) и прогноз на турнир в Лондоне 12 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Уотсон — Рыбакина
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    Елена Рыбакина
    Казашка Елена Рыбакина сыграет против Хитер Уотсон из Великобритании во втором круге турнира в Лондоне. Матч пройдёт 12 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Уотсон — Рыбакина, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Уотсон

    Хитер Уотсон одержала сенсационную победу в матче первого круга лондонского турнира, выиграв у второй ракетки Казахстана Юлии Путинцевой (6:4, 6:3).

    На корте спортсменки провели 1 час 22 минуты. За это время Уотсон три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх.

    На травяном покрытии в Лондоне Хитер Уотсон сыграла два матча в рамках квалификации. В отборочных матчах британка переиграла турчанку Зейнеп Сонмез (6:0, 6:3) и японку Ену Шибахару (6:1, 5:7, 6:4).

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге WTA Хитер Уотсон занимает 164 место.

    Рыбакина

    Елена Рыбакина провела ударный отрезок, выиграв чемпионский титул в Страсбурге. В финале турнира казашка переиграла россиянку Людмилу Самсонову (6:1, 6:7, 6:1).

    В Страсбурге Рыбакина также выиграла у китаянки Ван, польки Линетт, бразильянки Хаддад.

    На Ролан Гаррос Рыбакина продолжила победную серию, выиграв у Риеры из Аргентины, Йович из США, Остапенко из Латвии. Однако в четвертом круге парижского мэйджора первая ракетка Казахстана уступила Иге Свентек из Польши (6:1, 3:6, 5:7).

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    Елена Рыбакина занимает 11 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.07, на победу Уотсон букмекеры предлагают за 8.50.

    Прогноз: Елена Рыбакина не должна недооценивать Уотсон, так как британская теннисистка способна на сенсацию. Первая ракетка из Казахстана навряд ли позволит сопернице повторить успешную игру, которую Уотсон продемонстрировала в поединке против Путинцевой.

    Рекомендуемая ставка: Фора Рыбакиной (-5.5) с коэффициентом 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Уотсон — Рыбакина?

    Матч Уотсон — Рыбакина состоится 12 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Уотсон — Рыбакина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Рыбакиной (-5.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Уотсон — Рыбакина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Рыбакиной (-5.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Уотсон — Рыбакина?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Уотсон — Рыбакина?

    Коэффициенты букмекеров: : На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.07, на победу Уотсон букмекеры предлагают за 8.50.

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    Уотсон — Рыбакина: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 12.06.202512:00. Рыбакина не позволит сопернице сотворить сенсацию?
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