Уотсон — Рыбакина. Ставка (к. 1.90) и прогноз на турнир в Лондоне 12 июня 2025 года

Казашка Елена Рыбакина сыграет против Хитер Уотсон из Великобритании во втором круге турнира в Лондоне. Матч пройдёт 12 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Уотсон — Рыбакина, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Уотсон

Хитер Уотсон одержала сенсационную победу в матче первого круга лондонского турнира, выиграв у второй ракетки Казахстана Юлии Путинцевой (6:4, 6:3).

На корте спортсменки провели 1 час 22 минуты. За это время Уотсон три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх.

На травяном покрытии в Лондоне Хитер Уотсон сыграла два матча в рамках квалификации. В отборочных матчах британка переиграла турчанку Зейнеп Сонмез (6:0, 6:3) и японку Ену Шибахару (6:1, 5:7, 6:4).

Прогнозы на теннис

В рейтинге WTA Хитер Уотсон занимает 164 место.

Рыбакина

Елена Рыбакина провела ударный отрезок, выиграв чемпионский титул в Страсбурге. В финале турнира казашка переиграла россиянку Людмилу Самсонову (6:1, 6:7, 6:1).

В Страсбурге Рыбакина также выиграла у китаянки Ван, польки Линетт, бразильянки Хаддад.

На Ролан Гаррос Рыбакина продолжила победную серию, выиграв у Риеры из Аргентины, Йович из США, Остапенко из Латвии. Однако в четвертом круге парижского мэйджора первая ракетка Казахстана уступила Иге Свентек из Польши (6:1, 3:6, 5:7).

Елена Рыбакина занимает 11 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.07, на победу Уотсон букмекеры предлагают за 8.50.

Прогноз: Елена Рыбакина не должна недооценивать Уотсон, так как британская теннисистка способна на сенсацию. Первая ракетка из Казахстана навряд ли позволит сопернице повторить успешную игру, которую Уотсон продемонстрировала в поединке против Путинцевой.

Рекомендуемая ставка: Фора Рыбакиной (-5.5) с коэффициентом 1.90.