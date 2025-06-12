Микельсен — Энгель. Ставка (к. 2.55) и прогноз на турнир в Штутгарте 12 июня 2025 года

Американец Алекс Микельсен сыграет против немца Джастина Энгеля во втором круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 12 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Микельсен — Энгель, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Микельсен

Алекс в первом матче на этой неделе подтвердил репутацию игрока, которому нравится играть на траве.

Американец одержал победу над опытным французом Гаэлем Монфисом — 6:4, 4:6, 6:3.

Микельсен прервал серию из трех поражений. Ранее он не выиграл ни одного матча в Риме, Женеве и на Ролан Гаррос.

Микельсен здорово играл на траве и в прошлом году и в 2023-м, проведя в общей сложности 25 матчей. На этом отрезке у него 15 побед и десять поражений.

Прогнозы на теннис

Два года назад Микельсен дошел до финала на турнире ATP 250 в Ньюпорте. В 2024-м он повторил этот результат.

Энгель

Джастин уже не первый раз в этом сезоне воспользовался wild card от организаторов турнира.

В стартовом матче на этой неделе 17-летний теннисист одержал волевую победу над австралийцем Джеймсом Даквортом — 4:6, 6:4, 7:6. Если что, это был его первый в карьере матч на траве.

В прошлом месяце Энгель обыграл опытнейшего соотечественника Яна-Леннарда Штруффа в первом круге «пятисотника» в Гамбурге.

После этого Энгель очень достойно провел матч против Андрея Рублева (3:6, 5:7).

Энгель пока что находится в конце третьей сотни рейтинга. В Штутгарт он приехал в статусе 281-й ракетки мира

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Микельсена в этом матче можно поставить за 1.20, победу Энгеля букмекеры предлагают за 4.10.

Прогноз: скорее всего, американец, за плечами которого уже серьезный опыт выступлений на траве, тормознет немца. Но при этом здесь легко представить сценарий, при котором теннисистам понадобится третий сет.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.55.