Микельсен — Энгель. Ставка (к. 2.55) и прогноз на турнир в Штутгарте 12 июня 2025 года

Микельсен
Алекс в первом матче на этой неделе подтвердил репутацию игрока, которому нравится играть на траве.
Американец одержал победу над опытным французом Гаэлем Монфисом — 6:4, 4:6, 6:3.
Микельсен прервал серию из трех поражений. Ранее он не выиграл ни одного матча в Риме, Женеве и на Ролан Гаррос.
Микельсен здорово играл на траве и в прошлом году и в 2023-м, проведя в общей сложности 25 матчей. На этом отрезке у него 15 побед и десять поражений.
Два года назад Микельсен дошел до финала на турнире ATP 250 в Ньюпорте. В 2024-м он повторил этот результат.
Энгель
Джастин уже не первый раз в этом сезоне воспользовался wild card от организаторов турнира.
В стартовом матче на этой неделе 17-летний теннисист одержал волевую победу над австралийцем Джеймсом Даквортом — 4:6, 6:4, 7:6. Если что, это был его первый в карьере матч на траве.
В прошлом месяце Энгель обыграл опытнейшего соотечественника Яна-Леннарда Штруффа в первом круге «пятисотника» в Гамбурге.
После этого Энгель очень достойно провел матч против Андрея Рублева (3:6, 5:7).
Энгель пока что находится в конце третьей сотни рейтинга. В Штутгарт он приехал в статусе 281-й ракетки мира
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Микельсена в этом матче можно поставить за 1.20, победу Энгеля букмекеры предлагают за 4.10.
Прогноз: скорее всего, американец, за плечами которого уже серьезный опыт выступлений на траве, тормознет немца. Но при этом здесь легко представить сценарий, при котором теннисистам понадобится третий сет.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.55.