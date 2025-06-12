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    Сможет ли Микельсен обыграть 17-летнего немца?

    Микельсен — Энгель. Ставка (к. 2.55) и прогноз на турнир в Штутгарте 12 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Микельсен — Энгель
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    Алекс Микельсен
    Американец Алекс Микельсен сыграет против немца Джастина Энгеля во втором круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 12 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Микельсен — Энгель, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Микельсен

    Алекс в первом матче на этой неделе подтвердил репутацию игрока, которому нравится играть на траве.

    Американец одержал победу над опытным французом Гаэлем Монфисом — 6:4, 4:6, 6:3.

    Микельсен прервал серию из трех поражений. Ранее он не выиграл ни одного матча в Риме, Женеве и на Ролан Гаррос.

    Микельсен здорово играл на траве и в прошлом году и в 2023-м, проведя в общей сложности 25 матчей. На этом отрезке у него 15 побед и десять поражений.

    Прогнозы на теннис

    Два года назад Микельсен дошел до финала на турнире ATP 250 в Ньюпорте. В 2024-м он повторил этот результат.

    Энгель

    Джастин уже не первый раз в этом сезоне воспользовался wild card от организаторов турнира.

    В стартовом матче на этой неделе 17-летний теннисист одержал волевую победу над австралийцем Джеймсом Даквортом — 4:6, 6:4, 7:6. Если что, это был его первый в карьере матч на траве.

    В прошлом месяце Энгель обыграл опытнейшего соотечественника Яна-Леннарда Штруффа в первом круге «пятисотника» в Гамбурге.

    После этого Энгель очень достойно провел матч против Андрея Рублева (3:6, 5:7).

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    Энгель пока что находится в конце третьей сотни рейтинга. В Штутгарт он приехал в статусе 281-й ракетки мира

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Микельсена в этом матче можно поставить за 1.20, победу Энгеля букмекеры предлагают за 4.10.

    Прогноз: скорее всего, американец, за плечами которого уже серьезный опыт выступлений на траве, тормознет немца. Но при этом здесь легко представить сценарий, при котором теннисистам понадобится третий сет.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.55.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Микельсен — Энгель?

    Матч Микельсен — Энгель состоится 12 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Микельсен — Энгель?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Микельсен — Энгель?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.55.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Микельсен — Энгель?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Микельсен — Энгель?

    Коэффициенты букмекеров: на Микельсена в этом матче можно поставить за 1.20, победу Энгеля букмекеры предлагают за 4.10.

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