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    Медведев снова проиграет Маннарино на траве?

    Медведев — Маннарино. Ставка (к. 2.03) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 12 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Маннарино
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против француза Адриана Маннарино во втором круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 12 июня, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Медведев — Маннарино, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Медведев

    Даниил перед первым матчем на этой неделе заявил, что приехал в Хертогенбос за титулом.

    «Здесь непринужденная атмосфера. Ничего не отвлекает, можно реально сосредоточиться на теннисе. Люблю этот турнир. Были хорошие результаты, но титул пока не брал. Очень хочу это исправить», — сказал российский теннисист.

    В 2022 году Медведев дошел здесь до финала, в котором проиграл нидерландцу Тиму ван Рейтховену.

    Но была и другая ситуация: в 2023-м Медведев не выиграл ни одного матча в Хертогенбосе.

    Прогнозы на теннис

    Сейчас у Даниила точно нет проблем с мотивацией. Недавно было ровно два года с тех пор, как он выиграл свой последний титул. Очевидно, что Медведев настроен прервать эту серию.

    Маннарино

    Адриан в стартовом матче выиграл у австралийца Кристофера О'Коннелла — 6:1, 6:3.

    Француз при этом попал в основную сетку как лаки-лузер. В решающем матче отбора он проиграл бельгийцу Александру Блоксу.

    На прошлой неделе Маннарино дошел до четвертьфинала на травяном «челленджере» в Бирмингеме.

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    Маннарино в разные годы весьма успешно выступал в Хертогенбосе. Более того, в 2019-м он стал победителем местного турнира, а в 2022-м дошел до полуфинала.

    В текущем сезоне 36-летний Маннарино провел 34 матча — и на этом отрезке у него лишь 11 побед и 23 поражения.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.24, победу Маннарино букмекеры предлагают за 4.04.

    Прогноз: у Даниила не самая простая история встреч с французом. Он выиграл только половину из восьми предыдущих матчей против Маннарино. При этом Медведев дважды проигрывал ему на траве — в 2016-м и 2023-м в Хертогенбосе, а в 2018-м — на Уимблдоне. Но стоит признать, что сейчас Маннарино уже не так опасен. В прошлом году россиянин обыграл его в Пекине со счетом 7:6, 6:2. Рискнем предположить, что в предстоящем матче Медведев тоже не станет драматизировать.

    Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой по геймам (-4,5) за 2.03.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Медведев — Маннарино?

    Матч Медведев — Маннарино состоится 12 июня 2025 года в 15:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Медведев — Маннарино?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Медведева с форой по геймам (-4,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Медведев — Маннарино?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Медведева с форой по геймам (-4,5)» с коэффициентом у букмекеров 2.03.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Медведев — Маннарино?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Медведев — Маннарино?

    Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.24, победу Маннарино букмекеры предлагают за 4.04.

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