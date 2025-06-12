Медведев — Маннарино. Ставка (к. 2.03) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 12 июня 2025 года

Россиянин Даниил Медведев сыграет против француза Адриана Маннарино во втором круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 12 июня, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Медведев — Маннарино, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Медведев

Даниил перед первым матчем на этой неделе заявил, что приехал в Хертогенбос за титулом.

«Здесь непринужденная атмосфера. Ничего не отвлекает, можно реально сосредоточиться на теннисе. Люблю этот турнир. Были хорошие результаты, но титул пока не брал. Очень хочу это исправить», — сказал российский теннисист.

В 2022 году Медведев дошел здесь до финала, в котором проиграл нидерландцу Тиму ван Рейтховену.

Но была и другая ситуация: в 2023-м Медведев не выиграл ни одного матча в Хертогенбосе.

Прогнозы на теннис

Сейчас у Даниила точно нет проблем с мотивацией. Недавно было ровно два года с тех пор, как он выиграл свой последний титул. Очевидно, что Медведев настроен прервать эту серию.

Маннарино

Адриан в стартовом матче выиграл у австралийца Кристофера О'Коннелла — 6:1, 6:3.

Француз при этом попал в основную сетку как лаки-лузер. В решающем матче отбора он проиграл бельгийцу Александру Блоксу.

На прошлой неделе Маннарино дошел до четвертьфинала на травяном «челленджере» в Бирмингеме.

Маннарино в разные годы весьма успешно выступал в Хертогенбосе. Более того, в 2019-м он стал победителем местного турнира, а в 2022-м дошел до полуфинала.

В текущем сезоне 36-летний Маннарино провел 34 матча — и на этом отрезке у него лишь 11 побед и 23 поражения.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.24, победу Маннарино букмекеры предлагают за 4.04.

Прогноз: у Даниила не самая простая история встреч с французом. Он выиграл только половину из восьми предыдущих матчей против Маннарино. При этом Медведев дважды проигрывал ему на траве — в 2016-м и 2023-м в Хертогенбосе, а в 2018-м — на Уимблдоне. Но стоит признать, что сейчас Маннарино уже не так опасен. В прошлом году россиянин обыграл его в Пекине со счетом 7:6, 6:2. Рискнем предположить, что в предстоящем матче Медведев тоже не станет драматизировать.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой по геймам (-4,5) за 2.03.