Сможет ли Циципас выйти в полуфинал в Алматы?

прогноз на матч 1/4 финала турнира в Алматы, ставка за 2.04

Грек Стефанос Циципас сыграет против австралийца Джеймса Дакворта в четвертьфинале турнира ATP 250 в Алматы (Казахстан). Матч пройдет 23 октября, начало — в 11:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.04.

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Циципас

Стефанос начал турнир с победы над Александром Ковачевичем.

Матч против американца, как и ожидалось, получился непростым — 7:6, 3:6, 6:3.

Зато во втором раунде грек разгромил представителя Казахстана Михаила Кукушкина — 6:1, 6:2. Хотя для соперника это был последний матч в карьере, он все равно не стал церемониться. «Я фанат Михаила», — добавил Циципас после матча.

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Циципас начал неделю в статусе 39-й ракетки мира.

На недавнем «Мастерсе» в Шанхае он обыграл Киммера Коппеянса, Лучано Дардери и Тейлора Фрица, после чего уступил Даниилу Медведеву.

В Токио бывшая третья ракетка мира прошел квалификацию и обыграл в первом круге Томаса Этчеверри, после чего уступил Валантену Вашеро.

Лучшим результатом Циципаса во второй половине сезона пока остается победа на турнире ATP 250 в швейцарском Гштаде. Кроме того, Стефанос достойно выступил на US Open: в Нью-Йорке он добрался до 1/8 финала, выиграв у Артура Фиса, Ллойда Харриса и Иржи Легечки.

В текущем сезоне Циципас провел 64 матча. На этом отрезке у него 41 победа и 23 поражения.

Также стоит обратить внимание, что Циципас выиграл 13 из последних 16 матчей.

Дакворт

Джеймс второй год подряд вышел в четвертьфинал турнира в Алматы.

В 2025-м австралийский теннисист обыграл на этой стадии Флавио Коболли, после чего уступил Даниилу Медведеву.

На текущем турнире он пока не проиграл ни одного сета.

В первом раунде Дакворт одержал победу над сербом Миомиром Кецмановиче — 6:4, 6:3.

Во втором круге его соперником был итальянец Лучано Дардери — 7:5, 7:6.

На этой неделе 34-летний австралиец прервал серию из пяти поражений.

Дакворт занимает 73-е место в рейтинге ATP. В текущем сезоне он провел 55 матчей (28 побед, 27 поражений).

Лучшим результатом Джеймса в этом году пока остается выход в полуфинал турнира ATP 250 в Уинстон-Сейлеме (США).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.22, победу Дакворта букмекеры предлагают за 4.25.

Прогноз: Циципас, безусловно, фаворит в этом матче, однако мы не уверены, что он спокойно подтвердит этот статус. Дакворт как минимум способен создать интригу и перевести матч в третий сет.

2.04 Тотал геймов больше 23,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч Циципас — Дакворт принесёт чистый выигрыш 1040₽, общая выплата — 2040₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 2.04.