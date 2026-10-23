Сможет ли Шнайдер взять реванш у Йович?

прогноз на матч 1/4 финала турнира в Нинбо, ставка за 2.60

Россиянка Диана Шнайдер сыграет против американки Ивы Йович в четвертьфинале турнира WTA 500 в Нинбо (Китай). Матч пройдет 23 октября, начало — в 11:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.60.

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Йович

Ива попала в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго круга. Американская теннисистка начала турнир с уверенной победы над итальянкой Жасмин Паолини — 6:4, 6:3.

Йович занимает 12-е место в рейтинге WTA. В текущем сезоне она провела 63 матча (42 победы, 21 поражение).

Конкретно на харде 18-летняя теннисистка выиграла 28 из 40 матчей.

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В сентябре Йович защитила титул на «пятисотнике» в Гвадалахаре (Мексика).

После этого она не очень удачно выступила на китайских «тысячниках».

В Пекине американка прошла два раунда, после чего разгромно проиграла Иге Свентек.

На турнире в Ухане Йович уступила в третьем круге Майе Хвалиньской (4:6, 1:6).

Шнайдер

Диана второй год подряд вышла в четвертьфинал на «пятисотнике» в Нинбо.

В 2025-м российская теннисистка обыграла на этой стадии китаянку Линь Чжу, после чего уступила Екатерине Александровой.

Текущий турнир она начала с победы над Юлией Путинцевой.

Шнайдер обыграла представительницу Казахстана в двух сетах, но это был непростой матч — 7:5, 7:6.

Во втором раунде ее соперницей была филиппинка Александра Эала — 7:5, 6:4.

Шнайдер вернулась в топ-15 по итогам недавних турниров. В обновленной версии рейтинга она занимает 13-ю строчку.

На прошлой неделе 22-летняя теннисистка дошла до четвертьфинала в Ухане. На китайском «тысячнике» одним из главных событий стала ее уверенная победа над финалисткой Уимблдона Каролиной Муховой. После этого россиянка проиграла Алене Остапенко.

В текущем сезоне Шнайдер провела 55 матчей (34 победы, 21 поражение). На харде она выиграла 23 из 36 матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у теннисисток равные шансы на победу в этом матче — и на Йович, и на Шнайдер можно поставить за 1.91.

Прогноз: в начале сезона Шнайдер проиграла Йович на харде в Дубае — 4:6, 6:1, 0:6.

Вполне вероятно, что подобные «качели» будут и в предстоящем матче, но при этом мы рискнем предположить, что россиянка возьмет реванш у американки за поражение на «тысячнике» в ОАЭ.

2.60 Победа Шнайдер + тотал геймов больше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч Йович — Шнайдер принесёт чистый выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Рекомендуемая ставка: победа Шнайдер + тотал геймов больше 20,5 за 2.60.