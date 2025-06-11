Усман подерется с Бакли, Намаюнас против Мэверик. Анонс карда UFC Atlanta

15 июня состоится турнир UFC Atlanta. В главном событии вечера в полусреднем весе Камару Усман встретится с Хоакином Бакли

Бои предварительного карда

1. Ванесса Демопулус в женском наилегчайшем весе встретится с Джейми Ли Хорт



2. Филип Роу в полусреднем весе подерется с Энджем Лусой

3. Рикки Симон в легчайшем дивизионе сразится с Кевином Смутерманом

4. Коди Дарден в наилегчайшем весе подерется с Хосе Очоа

5. Малколм Уэлмекер в легчайшем весе сразится с Крисом Моутиньо

6. Майкл Кьеза подерется в полусреднем дивизионе с Куртом Магки

7. Пол Крейг в полутяжелом весе проведет бой с Родолфо Беллато

Алонзо Менифилд globallookpress.com

Бои основного карда

Основной кард турнира в Атланте откроет поединок в полутяжелом весе с участием 15-го номера рейтинга Алонзо Менифилда и новичка промоушена Омара Си. Каждый подошел к очному противостоянию после побед в предыдущих встречах. Алонзо в недавнем поединке одолел раздельным решением судей Джулиуса Уокера.

Всего на дистанции в 5 боев у 36-летнего американца 3 победы и 2 поражения. Он стабильно бьет новичков и середняков лиги, но не более. Представителям топ-10 в лице Азамата Мурзаканова и Карлоса Олберга уступил в одностороннем порядке, проиграв нокаутом. Cи в своей карьере еще не потерпел ни единого поражения.

Ранее он одержал 11 побед в смешанных единоборствах. Две из них пришлись на UFC. Сначала Омар выиграл сабмишном у Джорджа Токкоса, а затем лишь раздельным вердиктом переиграл Да Ун Чжана, находившегося на грани увольнения из промоушена. В связи с этим, однозначным фаворитом в грядущем противостоянии непобежденного новичка и не назовешь.

Следующими в рамках среднего веса в октагон выйдут Коди Брандейдж и Мансур Абдул-Малик. Оба бойца малоизвестны на широкую публику. Коди чаще всего служит трамплином для восходящих звезд дивизиона.

Так, например, он уступил досрочно Бо Никалу. Всего на дистанции в 6 поединков у Коди 3 победы и 3 поражения. А вот его соперник ранее выиграл все 8 боев в смешанных единоборствах.

В UFC Абдул-Малик уже успел поприветствовать нокаутами Ника Кляйна и Душко Тодоровича. С учетом ярких стилей обоих спортсменов стоит ждать досрочного финиша. Не исключено, что их противостояние будет претендовать на звание лучшего боя вечера.

Коди Гарбрандт (справа) globallookpress.com

Очередной поединок основного карда пройдет в легчайшем весе с участием бывшего чемпиона дивизиона Коди Гарбрандта и многоопытного ветерана Раони Барселоса. На сегодняшний день оба не входят в топ-15.

Да и выступления в последнее время каждый из них показывал крайне нестабильные. Коди имел шанс вернуться в рейтинг, но уступил сабмишном Дейвисону Фигередо в предыдущей встрече. За 5 прошлых поединков у экс-чемпиона 2 победы и 3 поражения.

При этом у очередного соперника статистика немного лучше. Раони на таком же отрезке выиграл трижды и уступил дважды. А в недавней встрече совершил апсет, одолев единогласным решением непобежденного проспекта Пэйтона Тэлботта. И в этом бою у Барселоса также неплохие шансы на успех.

Далее состоится поединок в среднем дивизионе между Эдменом Шахбазяном и Андре Петроски. Эти парни далеки от топ-15, но являются крепкими середняками. Эдмен в преддверии данной встречи одержал победу нокаутом над Диланом Будкой.

Только ранее на протяжении шести поединков он чередовал положительные результаты с отрицательными. Что касается грядущего оппонента, то Петроски в последнем поединке одолел единогласным решением Родольфо Виейру.

В этом противостоянии все сводится к тому, кто первым реализует свой геймплан на поединок. Шахбазян, вероятно, будет искать возможность досрочного финиша на нижнем этаже. А вот Андре гораздо комфортнее действовать именно в стойке.

Тяжелая ночь для Усмана и Намаюнас

Роуз Намаюнас (справа) globallookpress.com

В со-главном событии вечера в женском наилегчайшем дивизионе состоится поединок между Роуз Намаюнас и Мирандой Мэверик. В преддверии очного противостояния девушки располагаются на седьмой и 11-й позициях в рейтинге.

Форма обеих на сегодняшний день сильно разнится. Роуз уже далека от пика, когда была чемпионкой в минимальном дивизионе. За последние 5 поединков у нее 3 поражения и только 2 победы.

В предыдущей встрече уступила единогласным решением одной из прямых конкуренток в лице Эрин Бланчфилд. На фоне Роуз Мэверик пребывает в куда более лучшей форме. Только вот опыта Миранде явно не хватает.

Она одержала 4 победы за предыдущие 5 поединков. Причем в преддверии турнира в Атланте идет на серии из четырех выигрышей кряду. Предпочитает чаще бороться, нежели драться в стойке. А в партере у Роуз нередко возникали проблемы еще в минимальном дивизионе.

В силу своего опыта, у Намаюнас, пожалуй, чуть больше шансов на успех. Но преимущество лишь математическое. Легкой прогулки у Роуз в этом поединке точно не будет. Мэверик на ходу, и она постарается оказать достойное сопротивление, чтобы попасть в топ-10.

В главном событии вечера в полусреднем весе состоится бой с участием Камару Усмана и Хоакина Бакли. Парни сейчас занимают четвертую и шестую строчки в рейтинге. Камару в преддверии этого поединка проиграл 3 раза подряд.

В последний раз бывший чемпион выходил в октагон в октябре 2023 года и уступил решением большинства Хамзату Чимаеву. До этого были 2 проигрыша Леону Эдвардсу. Один из них раздельным решением, а другой нокаутом.

Бакли, напротив, перезапустил карьеру в полусреднем весе и идет на серии из шести побед подряд. В двух предыдущих поединках поприветствовал нокаутами Стивена Томпсона и Колби Ковингтона.

Хоакин моложе, быстрее, голоден до побед и ему есть, что доказывать. Отличается своей взрывной силой и мощным амплитудным оверхэдом. При этом испытывает определенные проблемы в борьбе.

Тот же Ковингтон пару раз успел его перевести на настил. Главный вопрос заключается в том, в каком состоянии подойдет 37-летний Усман. Класс «нигерийского кошмара» невероятно высок. Но последние 3 неудачи говорят о том, что его время полусреднем весе уже прошло.