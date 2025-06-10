Первая досрочная победа Двалишвили за 4 года. Мераб сделал О’Мэлли еще скромнее

Мераб Двалишвили в очередной раз подтвердил статус сильнейшего бойца в легчайшем весе. На UFC 316 грузин не оставил ни единого шанса Шону О’Мэлли в реванше

О’Мэлли снова провалился

Казалось, Шон О’Мэлли учел все ошибки прошлого боя. Он демонстрировал улучшенную защиту от перевода в партер, работал подвижно и старался держать чемпиона на дальней дистанции. По сравнению с их первой встречей, «Сахарок» выглядел куда более подготовленным.

Однако, как показал ход боя, этих корректировок оказалось недостаточно. С первых минут Двалишвили задал свой фирменный темп. Он буквально не давал О’Мэлли ни секунды передышки, постоянно двигаясь вперед и оказывая беспрецедентное давление.

Даже когда Шону удавалось избегать тейкдаунов в чистом виде, он постоянно оказывался прижатым к сетке, тратя силы на оборону и не находя пространства для своих фирменных акцентированных ударов. Несмотря на улучшенную защиту О’Мэлли, Двалишвили все же регулярно переводил поединок в свою стихию.

Шон О'Мэлли globallookpress.com

В партере Мераб был неумолим: он контролировал позицию, наносил плотные удары локтями. Каждый раз, когда Шон пытался подняться, его тут же прижимали обратно или снова валили на канвас. Особенно заметно превосходство чемпиона стало в третьем раунде.

О’Мэлли, видимо, начал уставать от постоянного прессинга, в то время как Двалишвили лишь набирал обороты. Грузин даже чаще стал находить бреши в стойке соперника. А после очередного успешного перевода чемпион увидел долгожданную возможность досрочного финиша.

Когда О’Мэлли попытался резко встать, Мераб молниеносно схватился за шею и провел гильотину. В итоге Шон был вынужден постучать. За 18 секунд до конца третьего раунда Мераб Двалишвили одержал свою первую досрочную победу за последние 4 года, во второй защитив титул на UFC 316.

Мераб, наконец, получил должное признание

UFC 316: Двалишвили и О'Мэлли — Слова после боя

Победа Двалишвили вызвала широкий резонанс в мире смешанных единоборств. Многие бойцы и эксперты поспешили поздравить чемпиона, отмечая его феноменальное доминирование в реванше. Генри Сехудо, например, назвал бой настоящим избиением, подчеркнув мастерство грузина.

Не остался в стороне и давний знакомый О’Мэлли — Петр Ян: «Вот что бывает, когда дают то, что не заслужил», — написал Ян, намекая на то, что реванш Шон получил без очевидных оснований. Критике подвергся и сам факт организации повторного поединка.

«Серьезный вопрос, требующий честного ответа: почему О’Мэлли дали второй шанс?» — задался вопросом боец полутяжелого веса Зак Пауга. Действительно, решение UFC о реванше после достаточно однозначной первой победы Двалишвили многим казалось спорным.

Другие бойцы, такие как Терренс МакКинни и Билли Курантилло, сосредоточились на величии выступления чемпиона:

«Невероятная производительность от Мераба, он лучший в истории легчайшего веса», — отметил МакКинни.

Курантилло добавил: «Мераб Двалишвили, как всегда, показал мастер-класс. Можно говорить что угодно, но он невероятен»

Интересно, что даже многие фанаты, ранее критиковавшие Двалишвили за скучный стиль, изменили свое мнение. Доминирующая победа заставила замолчать всех скептиков.

Таким образом, реакция сообщества была однозначной: Двалишвили подтвердил свой статус сильнейшего, а реванш лишь подчеркнул пропасть в классе между ним и О’Мэлли. Сомнения в его чемпионских качествах после этого вечера должны окончательно развеяться.

Лучший в истории легчайшего веса?

Мераб Двалишвили globallookpress.com

После столь убедительной второй победы над О’Мэлли закономерно встает вопрос: является ли Мераб Двалишвили величайшим бойцом в истории легчайшего веса UFC? Аргументы в пользу этого становятся все весомее. Прежде всего, это его беспрецедентная активность и рекордные цифры.

Статистика впечатляет, грузин установил новый рекорд UFC по количеству удачных тейкдаунов (97), обойдя самого Жоржа Сен-Пьера. Его победная серия в промоушене достигла 13-ти боев (фактически 15-0, если считать, что первые два поражения в лиге были спорными).

Невероятная выносливость позволяет поддерживать высокий темп все 5 раундов, что сломило многих топ-соперников. Но главное доказательство величия — это уровень побежденных оппонентов: легендарный Жозе Альдо, бывший чемпион Петр Ян, олимпийский чемпион Генри Сехудо, непобежденный Умар Нурмагомедов и, наконец, дважды поверженный Шон О’Мэлли.

Например, можно сравнить это с послужными списками предыдущих чемпионов. Алджамейн Стерлинг защищался против травмированного Ти Джея Диллашоу и вернувшегося после долгого простоя Сехудо. О’Мэлли защищал пояс против Марлона Веры, не входившего тогда в топ-5. Мераб же последовательно бил самых опасных бойцов, находящихся на пике формы.

Его стиль, основанный на постоянном давлении, борьбе и феноменальном кардио оказался не по зубам ни ударникам уровня О’Мэлли, ни универсалам вроде Яна, ни даже борцам, как Сехудо. Нынешний чемпион нашел универсальный ключ к победам над любым типом бойцов в своем дивизионе, демонстрируя тактическую гибкость.

Учитывая рекордную серию, уровень соперников, установленные рекорды и доминирование, можно сказать, что Мераб Двалишвили уже сейчас является величайшим бойцом в истории легчайшего веса UFC.

Сэндхаген пополнит резюме Двалишвили

Кори Сэндхаген globallookpress.com

Сразу после своей триумфальной победы Мераб Двалишвили не стал терять времени и четко обозначил следующую цель: вызвал на бой Кори Сэндхагена — логичное и ожидаемое решение. Сэндхаген, действительно, выглядит наиболее очевидным претендентом.

Он давно заслужил право на титульный шанс. Его универсальный стиль, сочетающий нестандартную ударку и солидную борьбу, обещает сделать этот поединок тактически интересным. Для Двалишвили бой против Сэндхагена — это шанс укрепить свое наследие, добавив в коллекцию еще одну громкую победу над топ-соперником.

А также возможность доказать, что его стиль эффективен против высококлассных универсалов с нестандартной антропометрией. А что же Шон О’Мэлли? Его перспективы в титульной гонке теперь выглядят крайне туманными. Два поражения подряд ставят крест на его немедленных претензиях на пояс. UFC вряд ли захочет устраивать трилогию после столь однозначных результатов.

Проблема О’Мэлли в том, что рейтинг легчайшего веса переполнен опасными бойцами: Сэндхаген, Петр Ян, Умар Нурмагомедов, Марио Баутиста. Каждый из них обладает должным набором навыков, чтобы вскрыть фундаментальные пробелы Шона, особенно в борьбе и клинче.

Без серьезных доработок его дорога обратно к титулу будет невероятно сложной. Скорее всего, «Сахарка» теперь ждет долгий путь. Ему потребуются победы над другими претендентами из топ-5 или топ-10, чтобы снова заслужить право на чемпионский бой.

Впрочем, звездная сила и умение продавать бои гарантируют, что он останется в центре внимания. Но эпоха Шона, как чемпиона, похоже, окончательно завершилась в ту ночь, когда Двалишвили заставил его сдаться. Теперь дивизион принадлежит Мерабу, и его следующая остановка — бой против Сэндхагена.