Петр Ян, Сехудо и другие звезды UFC отреагировали на победу Двалишвили над О’Мэлли

Ряд звездных бойцов UFC высказались в соцсетях о досрочной победев титульном поединке над

Бывший чемпион легчайшего веса Петр Ян: «Вот, что бывает, когда получаешь то, что не заслуживаешь. Шон, становись в очередь»

Полутяжеловес UFC Зак Пауга: «Серьезный вопрос, требующий честного ответа: почему О’Мэлли дали второй шанс?»

Олимпийский чемпион по борьбе Генри Сехудо: «Отличная победа, Мераб! Честно говоря, это был не бой, а настоящее избиение»

Легковес UFC Терренс МакКинни: «Невероятная производительность от Мераба, он лучший в истории легчайшего веса»

Билли Курантилло: «Мераб Двалишвили, как всегда, показал мастер-класс, можно говорить что угодно, но он невероятен», — отметил в завершении боец UFC.