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    Килиан Мбаппе (сборная Франции)Германия — Франция. Онлайн, прямая трансляция
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    Петр Ян, Сехудо и другие звезды UFC отреагировали на победу Двалишвили над О’Мэлли

    Бои ММА UFC Сборная России Мераб Двалишвили Шон О'Мэлли Петр Ян Генри Сехудо
    Ряд звездных бойцов UFC высказались в соцсетях о досрочной победе Мераба Двалишвили в титульном поединке над Шоном О’Мэлли.

    Мераб Двалишвили
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    Мераб Двалишвили

    Бывший чемпион легчайшего веса Петр Ян: «Вот, что бывает, когда получаешь то, что не заслуживаешь. Шон, становись в очередь»

    Полутяжеловес UFC Зак Пауга: «Серьезный вопрос, требующий честного ответа: почему О’Мэлли дали второй шанс?»

    Олимпийский чемпион по борьбе Генри Сехудо: «Отличная победа, Мераб! Честно говоря, это был не бой, а настоящее избиение»

    Легковес UFC Терренс МакКинни: «Невероятная производительность от Мераба, он лучший в истории легчайшего веса»

    Билли Курантилло: «Мераб Двалишвили, как всегда, показал мастер-класс, можно говорить что угодно, но он невероятен», — отметил в завершении боец UFC.

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