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    Фиро, Кортес и еще 4 восходящих звезды UFC среди девушек, провалившихся в последние месяцы

    Фиро уступила Шевченко, Кортес проиграла Намаюнас — вспоминаем перспективных девушек, так и не ставших большими звездами UFC

    Бои ММА UFC Манон Фиро Чжан Вейли Валентина Шевченко
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    Трейси Кортес
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    Трейси Кортес
    Каждый год ростер UFC пополняют новый бойцы среди женщин, но далеко не у всех перспективных девушек получается стать большими звездами. За последние месяцы подробных случаев было не менее шести

    1. Ванг Конг

    В недавнем прошлом Ванг была чемпионкой мира по кикбоксингу, после чего в 2022 году решила попробовать свои силы в смешанных единоборствах. На старте карьеры набила серию из четырех побед подряд и в скором времени получила приглашение в UFC.

    В дебюте уже за минуту нокаутировала Викторию Леонардо, сходу обратив на себя внимание руководства. Дана Уайт увидел в китаянке достойного оппонента на ближайшее будущее для чемпионки наилегчайшего веса Валентины Шевченко.

    Wang Cong Octagon Interview | UFC Vegas 96

    Стилистически противостояние очень интересное: 2 экс-чемпиона мира по кикбоксингу лицом к лицу в ММА. Что-то похожее было, когда UFC решил свести Перейру с Адесаньей. Но повторить путь Алекса и добраться в кратчайшие сроки до титульника у Конг не вышло.

    В конце прошлого года у нее был назначен бой с Габриэлой Фернандес. Конг доминировала большую часть встречи, но под конец упала в нокдаун, после чего бразильянка ее финишировала в партере. И даже последующая победа над Бруной Бразил Конг ничего не дала.

    Первое поражение в карьере всерьез ударило по чемпионским амбициям. Ванг придется заново доказывать, что она достойна драться на топ-уровне.

    2. Луана Сантос

    Луана Сантос
    globallookpress.com

    Бразильянка дебютировала в лучшей лиге мира в 2023 году и сходу начала показывать высокий класс в партере. Трех первых соперниц она прошла очень легко. Две победы оформила сабмишнами в третьем раунде, еще одну викторию добыла решением с разгромным счетом.

    Так на серии из трех выигрышей Луане во второй половине прошлого года предоставили шанс ворваться в рейтинг наилегчайшего дивизиона, сведя ее с 15-м номером Кейси О'Нилл. Однако на этот раз не хватило опыта.

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    • Шотландка показала неплохую защиту от борьбы. Пускай, и в конкурентном противостоянии, но все же выиграла единогласным решением. В итоге забраться в топ-15 у Сантос не вышло, что приостановило ее победное шествие.

    Впрочем, в силу молодого возраста второй шанс громко заявить о себе точно предоставится. Тем более, что очередного середняка в лице Таинары Лисбоа Луана в следующем бою задушила уже первом раунде, в очередной раз показав свои серьезные намерения. Талант есть, но ее время еще не пришло.

    3. Табатта Риччи

    Табата Риччи
    globallookpress.com

    Менее, чем полгода назад, Табатта Риччи получила возможность ворваться в титульную гонку в минимальном весе. После двух выигрышей подряд, заняв 11-ю строчку в рейтинге, ее свели со вторым номером Янь Сяонань (экс-претендентом на титул).

    Борьба бразильянки вообще не работала, а в стойке за весь первый раунд она не нанесла ни одного точного попадания. Янь держала соперницу на дальней дистанции, раз за разом расстреливая ее лоу-киками.

    Лишь к концовке встречи Табатта хоть как-то начала попадать, но было уже слишком поздно. Чрезвычайная осторожность и плохая точность стоили ей победы. Сяонань заслуженно выиграла единогласным решением судей, убрав с пути очередного конкурента.

    Возможность стать следующим претендентом на титул потеряна. Риччи так и осталась в чисто бойцов за пределами топ-10, упустив главный шанс в своей карьере. Ведь в случае победы ей бы наверняка дали поединок с Вэйли Чжан.

    4. Трейси Кортес

    Трейси Кортес
    globallookpress.com

    Кортес — очередная восходящая звезда наилегчайшего веса. Эта девушка запомнилась не только своей яркой внешностью и активной работой в медиа, но и впечатляющими выступлениями. После неудачного дебюта в ММА выиграла 11 боев подряд.

    В женской лиге INVICTA выигрывала у Эрин Бланчфилд по очкам, нынешнего третьего номера рейтинга UFC в весе до 57 кг, между прочим. В лучшей лиге мира Трейси постепенно повышали уровень оппозиции, не спешив ее сводить с топами.

    Начинала драться с середняками вроде Стефани Эггер, после чего приблизилась к первой десятке. Победа над серьезной соперницей в лице Жасмин Ясудавичус подарила ей место в топ-10. Выиграв 5 раз подряд в лиге, американке дали громкий поединок с экс-чемпионкой Роуз Намаюнас.

    Но лето прошлого года стало для Кортес разочарованием. Роуз перебивала Трейси по всем этажам и выиграла встречу единогласным решением. Так у Кортес оборвалась победная серия. Придется начинать все заново.

    5. Татьяна Суарес

    Татьяна Суарес
    globallookpress.com

    Звезда Суарес зажглась еще в 2018, когда она финишировала двух экс-чемпионок UFC Алексу Грассо и Карлу Эспарзу. Но далее в 2019-м американка получила серьезную травму, выбыв из спорта на 4 года.

    Татьяна буквально заново училась ходить. О возвращении к боям долгое время даже не было и речи. Но далее, словно в фильме, резко пошла на поправку, вернулась в 2023-м в октагон, дважды выиграла досрочно и вышла на титульник.

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    • Бой всей жизни за титул в женском минимальном весе с Чжан Вэйли состоялся в феврале этого года. Суарес подошла к нему на серии из десяти выигрышей в статусе непобежденного бойца. И даже забрала у Чжан стартовый раунд.

    Но с течением времени силы стремительно покинули Татьяну. Борьба, которая всегда была ее сильным оружием, не принесла девидендов. Вэйли не позволила свершиться голливудской концовке.

    Китаянка оказалась сильнее, по мнению всех трех судей, и защитила титул, не позволив Суарес занять ее место на троне.

    6. Манон Фиро

    Rise of Manon Fiorot

    Француженка проделала очень большой путь от никому неизвестного бойца до восходящей звезды с чемпионскими амбициями. Манон дебютировала в UFC 2021 году. Две первые победы добыла нокаутом, после чего ее решили проверить на прочность почти со всеми топами женского наилегчайшего веса.

    По пути к титульному поединку пришлось пройти через Майру Силву, Кэтлин Чукагян (обе бывшие претенденты), многоопытного ветерана Дженифер Майю, представительницу топ-5 Эрин Бланчфилд и экс-чемпионку Роуз Намаюнас.

    В титульной битве с Шевченко букмекеры и эксперты видели Манон небольшим фаворитом. Но 10 мая на UFC 315 «Пуля» разрушила все прогнозы. Уже в первом раунде она сломала Фиро нос, а к концовке третьего отправила ее в нокдаун.

    Все попытки перевести бой в партер и перебить Валентину на дальней дистанции оказались тщетными. Чемпионка на опыте разобрала Фиро, защитив свой пояс (выиграла по очкам). Француженка потерпела первое поражение в UFC за 8 боев, так и не оправдав надежд.

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