Чарло вернулся с разгромной победой над Ламманой. «Канело» и Плант следующие

Экс-чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBC Джермалл Чарло вернулся на ринг, почти спустя два года. Соотечественник из США Томас Ламанна не стал большой проблемой. Яркая виктория нокаутом сохранила ноль в графе поражений, подарив надежду на громкие бои

Разгром по расписанию

После почти двухлетнего простоя Джермалл Чарло вышел на ринг против Томаса Ламанны не просто победить, а громко заявить о своем возвращении. И, надо признать, ему это удалось. Уже с первых раундов стало ясно, что бывший чемпион настроен предельно серьезно.

Чарло не стал долго раскачиваться, хотя первые три минуты прошли в разведке. Он методично взял бой под контроль, используя свой точный джеб и мощные хуки. Ламанна опытный и цепкий боец. Он пытался сопротивляться, но явно уступал в классе и силе удара.

Кульминационный момент наступил в третьем раунде. Чарло нашел свою дистанцию и отправил Ламанну на настил. Это был первый из трех нокдаунов в поединке. Хотя соперник поднялся, было очевидно, что его шансы продержаться до финального гонга тают.

Джермалл Чарло (слева) globallookpress.com

Давление только нарастало. В четвертом раунде мощный удар правой снова отправил Ламанну в нокдаун. Рефери изначально не засчитал падение, но повтор между раундами четко показал касание коленом канваса. Счет на карточках становился разгромным.

Пятый раунд превратился в избиение. Экс-чемпион WBC, почувствовав близость победы, уже играл с публикой и методично разбивал оппонента. Еще один нокдаун поставил жирную точку в его доминировании.

Перед началом шестого отрезка врач внимательно осмотрел Ламанну — повреждения были слишком серьезными. Совместно с рефери было принято решение остановить бой. Джермалл праздновал триумфальное возвращение техническим нокаутом.

Гроза среднего веса снова в строю

Charlo vs LaManna HIGHLIGHTS: May 31, 2025 | PBC on Prime Video

Вернувшийся Чарло предстал перед публикой в отличной форме, словно и не было долгого перерыва. Он выглядел собранным, быстрым и по-прежнему невероятно мощным. Почти два года вне ринга явно не прошли даром — он хорошо подготовился.

Особенно впечатлил его прессинг. В отличие от последних побед, доходивших до решения судей, здесь Джермалл целенаправленно искал досрочную викторию И добился ее, показав, что его ударная мощь никуда не делась. Это была его первая остановка с конца 2019 года.

Конечно, Ламанна не был топ-соперником. Этот бой рассматривался многими, как разогрев, проверка формы после паузы. Чарло с этой задачей справился на твердую пятерку, разобравшись с оппонентом досрочно и эффектно.

Теперь главный вопрос — что дальше? Сам американец не скрывает своих амбиций. Он открыто заявляет, что вернулся за чемпионскими поясами и грезит боем с мексиканской суперзвездой Саулем Альваресом. Мотивация подогревается и местью за поражение его брата-близнеца Джермелла от рук «Канело».

После такого уверенного возвращения Чарло однозначно снова в обойме претендентов. Он доказал, что все еще опасен и готов к большим вызовам. У промоутеров появился сильный игрок, способный возглавить крупные события.

«Канело» или Плант, что дальше?

Сауль Альварес globallookpress.com

Планы на ближайшее будущее боксерского мира резко изменились в ту самую ночь в Лас-Вегасе. Изначальный сценарий был очевиден: победы Чарло и Калеба Планта в главных боях должны были привести к их осеннему поединку. Но бокс спорт непредсказуемый.

Плант (бывший чемпион IBF во втором среднем весе) считавшийся огромным фаворитом, неожиданно для всех проиграл раздельным решением судей мексиканцу Армандо Ресендису. Это была настоящая сенсация, разрушившая все построенные промоутерами схемы. Ресендис забрал временный титул WBA и перечеркнул планы Планта.

Теперь перед Чарло встает дилемма: кого выбрать следующим? Бой с «Канело» — это мечта, золотая жила и шанс отомстить за брата. Альварес, несмотря на возраст, остается главной звездой и кассовым магнитом. Однако заполучить его в соперники задача не из легких. «Канело» тщательно выбирает оппонентов.

Плант, несмотря на поражение, все еще громкое имя. А его бой с Чарло сохраняет коммерческую привлекательность. Но после неожиданного проигрыша Ресендису статус Калеба заметно пошатнулся. Это его третье поражение в пяти последних боях.

Шансы Джермелла в обоих случаях выглядят неплохо. Сейчас Калеб выглядит психологически уязвимым. Против «Канело» все сложнее. Мексиканец обладает бесценным опытом больших боев и все еще феноменальной техникой. Но возраст может сыграть свою роль.

Впрочем, сначала промоутерам и экс-чемпиону WBC нужно определиться с приоритетом. Бой с Плантом логичнее и проще организовать. Встреча с «Канело» рискованнее, но гораздо прибыльнее. Разгромная победа над Ламанной открыла Джермаллу дорогу к обоим вариантам. Выбор за ним и его командой.