Чарло вернулся с разгромной победой над Ламманой. «Канело» и Плант следующие

После почти двухлетнего простоя Джермалл Чарло вышел на ринг против Томаса Ламанны не просто победить, а громко заявить о своем возвращении. И, надо признать, ему это удалось. Уже с первых раундов стало ясно, что бывший чемпион настроен предельно серьезно.

Чарло не стал долго раскачиваться, хотя первые три минуты прошли в разведке. Он методично взял бой под контроль, используя свой точный джеб и мощные хуки. Ламанна опытный и цепкий боец. Он пытался сопротивляться, но явно уступал в классе и силе удара.

Кульминационный момент наступил в третьем раунде. Чарло нашел свою дистанцию и отправил Ламанну на настил. Это был первый из трех нокдаунов в поединке. Хотя соперник поднялся, было очевидно, что его шансы продержаться до финального гонга тают.

Давление только нарастало. В четвертом раунде мощный удар правой снова отправил Ламанну в нокдаун. Рефери изначально не засчитал падение, но повтор между раундами четко показал касание коленом канваса. Счет на карточках становился разгромным.

Пятый раунд превратился в избиение. Экс-чемпион WBC, почувствовав близость победы, уже играл с публикой и методично разбивал оппонента. Еще один нокдаун поставил жирную точку в его доминировании.

Перед началом шестого отрезка врач внимательно осмотрел Ламанну — повреждения были слишком серьезными. Совместно с рефери было принято решение остановить бой. Джермалл праздновал триумфальное возвращение техническим нокаутом.

Charlo vs LaManna HIGHLIGHTS: May 31, 2025 | PBC on Prime Video