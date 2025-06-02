Гамрот победил Кляйна, Джейкоби нокаутировал Лопеса. Обзор карда UFC Vegas 107

В ночь с 31 мая на июня состоялся турнир UFC Vegas 107. В главном событии вечера в рамках легкого веса встретились Матеуш Гамрот и Людовит Кляйн

Результаты боев предварительного карда

1. Жафель Филью уступил единогласным решением Алланом Насименто в наилегчайшем весе

2. Джордан Левитт выиграл сабмишном в первом раунде у Курта Холлобау

3. Майкл Ассуэл уступил единогласным решением Боладжи Оки в легком весе

4. Райен Аменда проиграла Элис Арделян в женском минимальном дивизионе единогласным решением

Mateusz Gamrot Octagon Interview | UFC Vegas 107

Бои основного карда

Основной кард турнира в Лас-Вегасе открывал поединок в среднем весе с участием Захари Риса и Душко Тодоровича. Как и предполагалось, данное противостояние получилось максимально интригующим и конкурентным.

В первом раунде Душко удачно перевел своего оппонента на канвас и даже был близок к досрочному финишу. Однако американец в последний момент сумел выбраться из захвата, избежав гильотины.

После перерыва в этом поединке все кардинально изменилось. Захари удачно блокировал попытки переводов со стороны оппонента и стал разбивать его в стойке. 1-1 по раундам, и все решалось в заключительной пятиминутке.

На финише противостояния сложилось такое впечатление, что Тодорович изрядно выдохся, потратив все силы на борьбу в первом раунде. Его оппонент выглядел гораздо свежее. Рис забрал третий раунд и в итоге выиграл бой единогласным решением.

Очередной поединок проходил в рамках женского легчайшего дивизиона с участием Кетлен Виейры и Мэйси Чиассон. В преддверии очного противостояния девушки располагались на третьей и пятой позициях в рейтинге.

Встреча получилась далеко не самой зрелищной. Потому как на протяжении практически всего поединка бразильянка в одностороннем порядке доминировала над Мэйси в борьбе. В этот раз габариты американки ей не помогли.

Несмотря на ее рост в 180 см, Кетлен легко сокращала дистанцию и раз за разом переводила Мэйси на настил. По сути, у Чиассон даже не было ни единого шанса показать свои навыки в стойке.

Кетлен одержала победу единогласным решением судей, тем самым закрыв предыдущее поражение от Кайлы Харрисон. Не исключено, что в случае еще одного триумфа Виейра вполне может рассчитывать на титульный поединок.

Дастин Джейкоби (справа) globallookpress.com

Следующими в октагон в рамках полутяжелого дивизиона вышли бывший представитель топ-15 Дастин Джейкоби и восходящая звезда Бруно Лопес. В отличие от предыдущей битвы здесь все закончилось очень быстро, за 2 минуты.

Многоопытный Джейкоби сходу завладел инициативой, заняв центр октагона. Американец плавно поддавливал оппонента, выжидая момента для нанесения решающего удара. Лопес, в свою очередь, практически бездействовал.

В итоге Дастин поймал противника на ошибке, нанеся сокрушительный левый хук. Лопес тут же упал на настил после чего рефери вмешался и остановил поединок. Так бразилец потерпел свое первое поражение в UFC.

Но а Джейкоби в очередной раз напомнил, что его рано списывать со счетов. После проигрыша Доминику Рейесу американец одержал 2 ярких победы нокаутами над проспектами из Бразилии. Очевидно, шанс вернуться в топ-15 Дастин точно заслужил.

Борьба Гамрота и Брахимая принесла им победы

Матеуш Гамрот и Людовит Кляйн globallookpress.com

Изначально в рамках со-главного события вечера должны были драться Матеуш Гамрот и Людовит Кляйн. Однако буквально по ходу турнира расписание изменилось. Главный бой в женском наилегчайшем весе между Эрин Бланчфилд и Мэйси Барбер (проблемы со здоровьем) отменился.

Разогревать публику вышли Рамиз Брахимай и Билли Гоф в полусреднем весе. Впрочем, это противостояние продлилось недолго. Брахимай, которому практически не оставляли ни единого шанса на успех, сотворил мини-сенсацию.

Более того, он удачно работал не только в борьбе, но и в стойке против базового ударника. Уже в самом начале встречи прессинг Рамиза дал свои плоды. Гофф раз за разом промахивался и был вынужден отступать назад.

Оказавшись спиною к сетке, Билли от безысходности и сам пошел в борьбу. Как раз, именно в этот момент Брахимай подловил своего оппонента и закрыл захват на его шее. Американец усилил давление, доведя дело до конца.

Брахимай победил удушающим приемом в первом раунде, оставив соперника ни с чем. Так Гофф потерпел второе поражение подряд в промоушене. Есть вероятность, что после этой неудачи он будет уволен из UFC.

Главным событием турнира в Лас-Вегасе поединок в легком весе между Матеушем Гамротом и Людовитом Кляйном. Бой проходил в формате трех раундов, а не пяти, как и изначально было запланировано.

В преддверии этой встречи Матеуш располагался на восьмой строчке в рейтинге дивизиона, тогда как его очередной соперник не входил в топ-15. Разница в классе между двумя бойцами была видна невооруженным глазом.

На протяжении всех трех раундов поляк делал то, что у него получается лучше всего: борол своего противника в клинче у сетки, стягивал на канвас и вязал Людовита в партере, набирая очки. К такому уровню сопротивления Кляйн оказался просто не готов.

Ему все время приходилось думать исключительно об обороне. Кляйн продержался до финального свистка, но проиграл единогласным решением судей со счетом 27:30, где все 3 раунда выиграл Матеуш.

Гамроту в срочном порядке необходимо было реабилитироваться за неудачу в противостоянии с Дэном Хукером, и он это сделал.