От него в восторге даже Усик. О новой восходящей звезде в тяжелом весе Мозесе Итауме

В минувшие выходные молодой и амбициозный Мозес Итаума продолжил свое восхождение вверх по карьерной лестнице. Британец вышел на бой с 41-летним Майком Балогуном на турнире Глазго и уже в первые секунды встречи его левый хук потряс американца.

Через мгновение тот же удар отправил оппонента на канвас. Рефери начал отсчет, но опытный боец поднялся, пытаясь сохранить хладнокровие под давлением молодого соперника. После перерыва Итаума не сбавил обороты. Размашистый правый хук в начале второго раунда приземлил Балогуна на спину.

Американец встал, но отчаянная атака стоила ему нового нокдауна. Встречный правый кросс отправил его на настил, после чего рефери остановил бой на отметке в 46 секунд второго раунда.

Несмотря на возраст и пассивность Балогуна, бой стал для Итаумы еще одной возможностью показать свою силу. Противник, не побеждавший с 2023 года, не смог конкурировать с агрессией молодого тяжеловеса.

Every Moses Itauma KNOCKOUT in 2023... so far 💥