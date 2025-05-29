От него в восторге даже Усик. О новой восходящей звезде в тяжелом весе Мозесе Итауме

Смена поколений в тяжелом весе в боксе продолжается. На смену старым звездам приходят новые. Невероятный рост очередного проспекта Мозеса Итаумы не остался незамеченным. О нем заговорил даже сам Александр Усик

Хватило и двух раундов

В минувшие выходные молодой и амбициозный Мозес Итаума продолжил свое восхождение вверх по карьерной лестнице. Британец вышел на бой с 41-летним Майком Балогуном на турнире Глазго и уже в первые секунды встречи его левый хук потряс американца.

Через мгновение тот же удар отправил оппонента на канвас. Рефери начал отсчет, но опытный боец поднялся, пытаясь сохранить хладнокровие под давлением молодого соперника. После перерыва Итаума не сбавил обороты. Размашистый правый хук в начале второго раунда приземлил Балогуна на спину.

Американец встал, но отчаянная атака стоила ему нового нокдауна. Встречный правый кросс отправил его на настил, после чего рефери остановил бой на отметке в 46 секунд второго раунда.

Несмотря на возраст и пассивность Балогуна, бой стал для Итаумы еще одной возможностью показать свою силу. Противник, не побеждавший с 2023 года, не смог конкурировать с агрессией молодого тяжеловеса.

Every Moses Itauma KNOCKOUT in 2023... so far 💥

Балогун не входил даже в топ-50 рейтингов. Но Итаума сделал то, что от него ждали: выиграл быстро и зрелищно. Его стиль — это постоянный прессинг, акцент на мощных ударах и умение заканчивать поединки до гонга.

После боя Мозес скромно поблагодарил оппонента за смелость. Он понимает, что такие бои лишь часть пути. Но фанаты уже требуют для него более серьезных испытаний. Пока же статистика говорит сама за себя: 12 побед (10 нокаутов) и ни одного поражения.

Эксперты обратили внимание на технику левши. Он не просто бьет, а ловит ритм, заставляет соперника ошибаться. В эпоху, когда тяжелый вес ищет новых героев, Итаума выглядит идеальным кандидатом. Но путь к вершине только начался.

Балогун стал четвертым соперником британца за последние 12 месяцев. Всех их он победил досрочно, не выходя за пределы второго раунда. Такой темп вызывает восхищение, но и вопросы: готов ли он к уровню Усика или Фьюри? Пока ответа нет. Зато сам Александр Усик (бывший абсолютный чемпион) уже назвал его своим преемником.

Взлет без проверки на прочность

Мозес Итаума globallookpress.com

Мозесу Итауме всего 20 лет, но его уже называют главной надеждой тяжелого дивизиона. За два года в профессионалах он прошел путь от дебютанта до обладателя титула WBO Inter-Continental. Однако критики напоминают: его профессиональный рекорд построен на боях с малоизвестными соперниками.

Например, потенциальный соперник Мартин Баколе (представитель топ-10 тяжей) открыто заявил, что Итауму переоценивают. После победы над Балогуном он назвал того неудачником и посоветовал молодому боксеру сразиться с кем-то из топ-15.

Баколе знает, о чем говорит, ведь сам он бился с Джаредом Андерсоном и Джозефом Паркером. Мозес не остался в долгу. Он раскритиковал выступление Баколе против Эфе Аджагбы, назвав его очень слабым.

Но в этом и есть проблема: вместо реальных боев с сильными оппонентами, тяжеловесы в последнее время обмениваются словесными ударами в соцсетях. Промоутер Итаумы Фрэнк Уоррен, признает: путь к чемпионству должен быть постепенным.

Он сравнивает боксера с молодым Тайсоном Фьюри, которому дали время на рост. Впрочем, его агрессия и физические данные впечатляют. При росте 193 см и весе около 113 кг британец сочетает силу и скорость. В спаррингах, по слухам, Мозес доминирует даже над более опытными оппонентами.

Но спарринг не официальный бой. Поэтому Уоррен намеренно избегает резких скачков в карьере подопечного. После Балогуна он планирует для Итаумы бои с Отто Валлином или Чжилэем Чжаном, крепкими околотопами.

Пока непобежденный британец напоминает бриллиант в грубой огранке. Он сверкает, но до совершенства далеко. Баколе прав в одном: без боев с элитой тяжелого веса невозможно стать настоящей звездой.

Между талантом и реальностью

Александр Усик globallookpress.com

Александр Усик не раздает комплименты просто так. Его слова о Итауме сигнал для всего дивизиона. Но между потенциальным преемником и чемпионом сейчас большая пропасть.

Фрэнк Уоррен повторяет: спешить нельзя. Итауме всего 20, у него впереди 5-7 лет до пика формы. Сейчас важно наработать опыт, избежать травм и не сгореть под давлением ожиданий.

План Уоррена включает в себя по 2-3 боя в год до 2026-го. Затем выход на обязательных претендентов WBO. Возможный сценарий: бой с Дэниелем Дюбуа, который сейчас держит титул IBF. Это будет первый настоящий тест для Итаумы.

Пока не ясно, готов ли молодой тяжеловес к такой ментальной и физической нагрузке. Еще один недостаток — отсутствие длительных поединков. Из 12-ти боев только два длились дольше шести минут. Как поведет себя Итаума в десятираундовом марафоне?

Сможет ли он адаптироваться, если соперник выстоит под его ударами? Ответов пока нет. Зато промоутерская поддержка, хорошие физические данные и харизма. Однако бокс жесткий спорт.

История знает десятки «будущих чемпионов», которые так и не реализовали потенциал. Мозесу повезло больше других, потому как его берегут, не бросая в огонь. Но рано или поздно через огонь придется пройти.

Если Усик прав, то в ближайшее время мы увидим нового короля супертяжелого веса. Если нет, Итаума останется талантливым проспектом, который так и не стал легендой. Пока же его время еще не пришло.