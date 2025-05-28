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    Бланчфилд сразится с Барбер, Гамрот против Кляйна. Анонс карда UFC Vegas 107

    Претендентский бой Бланчфилд и Барбер, возвращение Гамрота

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    Матеуш Гамрот
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    Матеуш Гамрот
    В ночь с 31 мая на 1 июня состоится турнир UFC Vegas 107. Главным событием вечера станет поединок в женском наилегчайшем весе между Эрин Бланчфилд и Мэйси Барбер

    Бои предварительного карда

    1. Жафель Филью встретится с Алланом Насименто в наилегчайшем весе

    2. Кетлен Виейра подерется с Мэйси Чиассон в женском легчайшем дивизионе

    3. Тревин Джайлс подерется против Андреаса Густафссона в промежуточном весе до 81,6 кг

    4. Маркель Медерос проведет бой против Боладжи Оки в легком весе

    5. Райен Аменда встретится с Элис Арделян в женском минимальном дивизионе

    UFC Vegas 107: Blanchfield vs Barber — May 31th | Fight Promo

    Бои основного карда

    Основной кард турнира откроет бой в полутяжелом весе между Дастином Джейкоби и Бруно Лопеса. Оба в преддверии очного противостояния одержали победы в предыдущих встречах. Дастин Джейкоби, бывший чемпион Glory по кикбоксингу, вернулся в UFC в 2020 году и успел провести 13 боев.

    Несмотря на недавние неудачи, его опыт и ударная техника остаются угрозой для любого соперника. В последнем поединке он нокаутировал Витора Петрино, напомнив о своей мощи. Бруно Лопес дебютировал в UFC в январе 2025 года, победив единогласным решением Магомеда Гаджиясулова.

    Бразилец известен агрессивным стилем — 11 из 14 побед в ММА он одержал досрочно. Для него этот бой станет шансом приблизиться к топам полутяжелого веса. Джейкоби будет пытаться диктовать темп в стойке, используя комбинации джебов и лоу-киков.

    Лопес, в свою очередь, может сделать ставку на клинч и борьбу, чтобы нейтрализовать ударные навыки оппонента. Исход этого противостояния во многом зависит от того, сумеет ли Лопес избежать ошибок в защите. Для американца же важно не допустить повторения сценария прошлых поражений, где он терял концентрацию в критические моменты.

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    • Очередной поединок пройдет в среднем весе с участием Душко Тодоровича и Закари Рииса. Оба на сегодняшний день далеки от попадания в топ-15. Душко, некогда считавшийся перспективным бойцом, переживает черную полосу.

    У него четыре поражения в пяти последних боях. Его стиль, основанный на постоянном прессинге в стойке, часто приводит к ранним финишам, но оставляет бреши в защите.

    Закари Риис, несмотря на недавний проигрыш Азамату Бекоеву, остается опасным нокаутером. Пять из восьми его последних побед в карьере достигнуты досрочно, причем большинство в первом раунде.

    Тодоровичу необходимо вернуться к борьбе и тейкдаунам, которые принесли ему первые успехи в UFC. Оба бойца понимают, что поражение может поставить крест на их карьере в промоушене. Это добавляет поединку интриги и повышает шансы на зрелищный финиш.

    Рамиз Брахимай
    globallookpress.com

    Следущими в октагон в рамках полусреднего веса выйдут Рамиз Брахимай и Билли Гоф. Также, как Тодорович и Риис, парни пока что далеки от попадания в рейтинг. Брахимай является базовым борцом, десять из 11-ти побед в ММА одержал сабмишенами.

    Однако в четырех предыдущих боях в UFC уступил дважды, что заставляет критиков сомневаться в его будущем. Билли Гофф впечатлил в дебютном бою в лиге, нокаутировав Юсаку Киношиту. Но вот далее в конкурентном противостоянии уступил по очкам Трею Уотерсу.

    Вообще, универсальный стиль Билли позволяет ему комфортно чувствовать себя как в стойке, так и в партере. Брахимай однозначно будет пытаться перевести бой на канвас, где его навыки грэпплинга могут стать решающим фактором.

    Впрочем, Гофф демонстрировал хорошую защиту от тейкдаунов в прошлых поединках. Если Брахимаю не удастся реализовать свой план, Билли может взять инициативу в свои руки, используя преимущество в ударной технике.

    Очередная проверка на прочность для Гамрота и Бланчфилд

    Эрин Бланчфилд
    globallookpress.com

    В со-главном событии вечера в легком весе состоится поединок Матеуша Гамрота, седьмого номера рейтинга, против Людовита Кляйна. Для словака это самый большой бой в его карьере. В случае успеха он сходу может ворваться в титульную гонку.

    Только вот сделать это будет очень непросто, ведь соперник давно находится в топ-10. Матеуш Гамрот, экс-чемпион KSW, за пять лет в UFC одержал семь побед, включая над Рафаэлем Дос Аньосом и Арманом Царукяном. Однако поражение от Дэна Хукера в августе 2024 года не позволило ему получить статус претендента.

    Людовит Кляйн, представитель Словакии, не проигрывает с 2021 года. В последних семи боях в UFC он одержал шесть побед и один бой свел вничью, улучшив свою защиту от тейкдаунов до 91%.

    Гамрот традиционно полагается на борьбу и контроль в партере, но Кляйн демонстрирует прогресс в этом аспекте. Если словаку удастся сохранить бой в стойке, его ударная техника может стать ключевым фактором.

    Интрига заключается в том, сумеет ли Людовит доказать, что его серия побед не случайность, а результат роста. Его предыдущие соперники уступали Гамроту в классе, но текущая форма словака внушает оптимизм.

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    • В главном событии вечера Эрин Бланчфилд встретится с Мэйси Барбер. Девушки являются соседями по рейтингу, занимая четвертую и пятую строчки в женском наилегчайшем весе.

    Бланчфилд вернулась в чемпионскую гонку после победы над Роуз Намаюнас в ноябре 2024 года по очкам, тем самым закрыв неудачу в бою с Манон Фиро. Ее стиль, сочетающий активный грэпплинг и постоянные тейкдауны, уже принес ей семь побед в UFC. Впрочем, соперница на этот раз не подарок.

    Мэйси Барбер идет в промоушене на серии из шести побед подряд. Ранее из числа топов одолела Кэтлин Чукагян и Аманду Рибас, благодаря постоянному прессингу в стойке. Вполне вероятно, Бланчфилд будет стремиться перевести бой в партер, где ее навыки джиу-джитсу могут нейтрализовать агрессию Барбер.

    Однако Мэйси улучшила защиту от тейкдаунов, что показал ее последний бой с Кэтлин Чукагян. Для Барбер это первая возможность сразиться с бойцом топ-5. Победа над Эрин приблизит ее к титульному бою. И для Бланчфилд поединок легким точно не станет.

    Ставки в противостоянии слишком высоки — победитель получит статус претендента. Обе девушки находятся в хорошей форме, так что поединок и вовсе может дойти до раздельного решения судей.

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