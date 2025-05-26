Ситуация с Джоном Джонсом вышла из-под контроля. «Баунса» пора лишать титула

Том Аспиналл и весь тяжелый вес UFC стали заложниками бездействия Джона Джонса. Легендарный чемпион не спешит возвращаться в октагон, задерживая титульную гонку в дивизионе. Очевидно, настало время перемен. UFC обязан применить меры

Неопределенность чемпиона

Джон Джонс уже давно перестал быть просто бойцом. Для многих он символ UFC, легенда, чье имя вписано в историю смешанных единоборств. Однако последние годы его карьеры напоминают не столько путь чемпиона, сколько затянувшийся спектакль с неясной развязкой.

После возвращения к боям и перехода в тяжелый вес в 2023 году Джонс завоевал второй титул, победив Сирила Гана. Казалось, это начало новой эры. Но вместо активной защиты пояса чемпион погрузился в паузу. Его последний бой против Стипе Миочича на UFC 309 состоялся почти год назад, и с тех пор фанаты ждут новых действий.

Соцсети Джонса превратились в площадку для двусмысленных намеков. То он публикует видео с отдыха, то загадочно пишет о столь необходимом перерыве. Прозрачный намек на бой против Аспиналла, но никаких конкретных планов.

Создается впечатление, что Джонс сам не понимает, чего хочет. С одной стороны, он не объявляет о завершении карьеры, сохраняя статус действующего чемпиона. С другой — избегает обязательств, будто боится испортить наследие поражением. Временами кажется, что его устраивает роль «короля без королевства».

Джон Джонс globallookpress.com

Попытки Аспиналла вызвать Джонса на бой разбиваются о стену молчания. Чемпион тяжелого веса предпочитает отшучиваться или игнорировать вызовы. Даже когда промоушен пытается давить через медиа, Джонс сохраняет ледяное спокойствие. Его стратегия — выиграть время, сохранив титул, но теряя уважение.

Критики отмечают: Джон, всегда славившийся уверенностью, теперь выглядит иначе. Раньше он доминировал в полутяжелом весе, ломая соперников психологически. Теперь же его главное оружие — нерешительность. Возможно, возраст и груз прошлых побед сыграли свою роль.

Фанаты разделились. Одни считают, что Джонс заслужил право диктовать условия. Другие уверены: чемпион обязан защищать титул, а не прятаться за статусом. UFC пока сохраняет нейтралитет, но терпение промоушена не бесконечно.

Аспиналл в ловушке времени

Том Аспиналл globallookpress.com

Том Аспиналл сделал все, чтобы стать главным претендентом. После тяжелой травмы колена в 2022 году он не просто вернулся, а буквально переехал прямых конкурентов. Нокауты в боях против Тыбуры, Павловича и успешный реванш с Блейдсом доказали: британец находится в расцвете сил.

Но временный титул стал для Тома проклятием. Он защищает пояс, зная, что настоящий чемпион Джон Джонс. Каждая победа лишь подчеркивает абсурд ситуации: Аспиналл доминирует, но не может называться лучшим.

Ожидание боя с Джонсом стало для Тома тяжелее реабилитации. После травмы были четкие этапы: восстановление, возвращение в зал, постепенный прогресс. Сейчас же нет даже примерных сроков. «Иногда морально сложно сохранять мотивацию», — признался боец.

Аспиналл не скрывает: он уважает Джонса, но не понимает его стратегии. Британец готов драться в любое время, однако чемпион не называет даже ориентировочной даты. Это порождает слухи: возможно, Джонс намеренно затягивает паузу, чтобы Аспиналл потерял хватку.

Ситуация вредит не только Тому, но и всему дивизиону. Пока Джонс путешествует и отдыхает, другие претенденты застряли в очереди. Ган, Алмейда, Павлович — все ждут решения, которое определит судьбу категории. Но времени у тяжеловесов мало, ведь карьера здесь коротка.

Аспиналл пытается оставаться профессионалом. Он тренируется, участвует в промо-мероприятиях, общается с фанатами. Однако в каждом интервью чувствуется разочарование: «Я хочу доказать, что я лучший, но мне не дают шанса».

Британец уже начал терять поддержку. Некоторые фанаты упрекают его в излишней навязчивости. Мол, Джонс легенда, а Том лишь временный чемпион. Но статистика на стороне Аспиналла: 8 побед в UFC и серия досрочных финишей. Ему не хватает только главного боя.

Уиттакер ставит точку: Джонса пора лишать титула?

Джон Джонс globallookpress.com

Роберт Уиттакер, всегда сдержанный в оценках, на этот раз не стал скрывать эмоций. «Кому какое дело? Все устали ждать», — заявил он в подкасте. Бывший чемпион среднего веса убежден: UFC должен нажать на Джонса или лишить его титула.

Уиттакер сравнил ситуацию с бесконечным ожиданием игры Elder Scrolls 6. «Играй во что-то другое», — советует он фанатам. По его мнению, промоушен слишком долго поддерживает Джонса, забывая об интересах лиги. Тяжелый вес не может зависеть от капризов одного бойца.

Роберт напомнил, что UFC ранее лишал титулов за неактивность. «Почему Джонс исключение? Он не участвует в боях, но держит пояс. Это несправедливо», — подчеркнул Уиттакер.

Экс-чемпион предложил логичный выход: если Джонс откажется от боя осенью, титул должен перейти к Аспиналлу. Это разблокирует дивизион и даст Тому шанс подтвердить статус в боях с Ганом или Алмейдой. Промоушену же пора перестать цепляться за прошлые заслуги Джонса.

Мнение Уиттакера поддержали многие коллеги. Даже те, кто раньше оправдывали Джонса, теперь согласны: тяжелый вес не должен простаивать. UFC спорт, а не шоу одного актера. Чемпион обязан драться, иначе он перестает быть чемпионом.

Пока промоушен молчит. Возможно, организация надеется уговорить «Баунса» на прощальный бой. Но если переговоры затянутся до 2026 года, это окончательно подорвет доверие фанатов.

Решение должно быть жестким. Либо американец возвращается осенью в бою против Аспиналла, либо пояс переходит к тому, кто готов его защищать. Иначе тяжелый вес UFC рискует повторить судьбу полутяжей, где годы неопределенности повлияли на интерес публики.

Джонс превратил титул в трофей, который не собирается отдавать. Аспиналл заслужил право на бой, но попал в ловушку ожидания. UFC обязан вмешаться, иначе дивизион тяжеловесов потеряет остатки престижа. Пора выбирать: либо легенда возвращается в клетку, либо уступает дорогу новому поколению.