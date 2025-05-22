Второй титул Топурии, трудный вызов для Чимаева. О раскладах самых громких боев UFC этого лета

Титульные бои UFC 317 и 319 имеют большое значение для будущего промоушена. И участники главных боев этого лета могут переписать историю организации, по мнению аналитиков

Новость о том, что два долгожданных титульных боя официально включены в летнее расписание UFC, ответила на некоторые важные вопросы, но породила новые.

Бывший чемпион в полулегком весе Илия Топурия, который в прошлом месяце отказался от своего титула, будет бороться за вакантный пояс в легком дивизионе с бывшим его обладателем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе 29 июня.

Летний сезон завершится 16 августа турниром UFC 319 в Чикаго, на котором состоится еще один долгожданный бой. Чемпион категории до 84 кг Дрикус Дю Плесси подерется против Хамзата Чимаева за звание лучшего средневеса планеты.

«Борз» еще не потерпел ни одного поражения в своей карьере в ММА, но не выходил в октагон с октября 2024 года. Чимаев и Дю Плесси в своих последних шести боях победили шестерых бывших чемпионов UFC, так что ни один из них не новичок в этом деле.

Большой шанс для Топурии

Илия Топурия globallookpress.com

Что означает возможность незамедлительного титульного поединка для Топурии? Это говорит о нем гораздо больше, чем об остальных бойцах дивизиона. Легкий вес, как обычно, очень силен.

Однако тот же Арман Царукян потерял статус претендента, когда снялся с титульного противостояния на UFC 311 в январе из-за травмы спины, но это не отменяет того, насколько впечатляющим оппонентом для всех топов он был ранее.

Джастин Гейджи обладает достаточно сильным резюме, чтобы прямо сейчас бороться за пояс. В этом дивизионе нет ничего плохого, скорее наоборот. Топурия сразу же претендует на титул из-за того, что он представляет современное поколение бойцов ММА прямо сейчас.

«Эль-Матадор» является вторым по популярности бойцом в мире, по версии аналитиков ESPN. По их мнению, Топурия самый интересный и яркий представитель смешанных единоборств. И хотя Махачев на данный момент более опытен и занимает первую строчку в рейтинге Р4Р, к концу года Илия может затмить россиянина в зависимости от того, как пойдут дела на UFC 317.

Это последний шанс Оливейры

Чарльз Оливейра globallookpress.com

Чемпионский путь Оливейры, казалось, зашел в тупик в 2022 году, когда его лишили титула в легком весе из-за того, что он не уложился в лимит дивизиона перед боем на UFC 274 с Гейджи в мае (не хватило 200 грамм до лимита категории).

Затем, 4 месяца спустя, Махачев победил его в противостоянии за вакантный пояс. Карьера Оливейры пошла по нисходящей, но полтора года спустя он уже участвовал в претендентском бою.

Тогда «Дю Бронкс» раздельным решением уступил Царукяну. А после единственной победы над Майклом Чендлером на UFC 309 в ноябре он снова здесь, в чемпионском бою. И очевидно, стремление Оливейры к величию никогда не угаснет.

Сейчас бразильцу уже 35 лет, и за ним тянется вереница непростых соперников в легком весе. Царукян и Гейджи ждут своего шанса, а Пэдди Пимблетт возглавляет очередь из восходящих звезд следующего поколения.

Оливейра не может позволить себе относиться к этому бою без должной серьезности. Он обязан воспользоваться этим моментом, как будто это его последний шанс.

Чего ожидать от боя Дю Плесси и Чимаева на UFC 319?

Дрикус Дю Плесси globallookpress.com

Дю Плесси выходил на три из своих последних четырех боев в качестве аутсайдера, но выиграл все из них, а также еще 5 встреч в UFC, которые были до этого. У него неуклюжая манера ведения поединков, которая не выглядит, как выигрышный стиль — но только до тех пор, пока судья не поднимет его руку в самом конце.

Чимаев, напротив, ворвался в UFC, как потенциальный чемпион, которому не терпится получить свой пояс. Его первые 3 победы в октагоне (все досрочные) были одержаны в течение 65 дней. Однако это было 5 лет назад, и стремительный темп Хамзата замедлился. Тем не менее, он до сих пор остается непобежденным.

Две последние виктории Чимаева были одержаны над бывшими чемпионами UFC (Камару Усманом и Робертом Уиттекером), а Дю Плесси в своих предыдущих четырех боях победил того же Уиттакера, Исраэля Адесанью и Шона Стрикленда дважды.

Учитывая, что Чимаев взрывной борец, а Дю Плесси бесконечно выносливый ударник, стоит ожидать, что претендент на титул начнет атаку первым, а чемпион будет играть в долгую, с тоской поглядывая на «глубокие воды», где ему комфортно плавать.

Прогнозы и ставки

Хамзат Чимаев globallookpress.com

Топурия, по мнению букмекеров, явный фаворитом в этом бою (коэффициенты: 1.25 против 4.20), и это справедливо. Он непобедим, у него будет преимущество даже в борьбе, и он обладает сокрушительной нокаутирующей силой по сравнению с Оливейрой, которого отправляли на настил во многих боях.

Грузин сможет избегать ударов Чарльза и блокировать его тейкдауны, так что сложно представить, как он проиграет этот бой. Ставка на победу Топурии нокаутом выглядит вполне обоснованной.

А вот в главном событии на UFC 319 не все так однозначно. Вопрос в бою за титул чемпиона в среднем весе, как и в любом другом поединке Чимаева, заключается в том, сможет ли Дю Плесси продержаться до конца первого раунда.

С учетом того, как «Стилнокс» переехал того же Уиттакера, разобрал Адесанью и Стрикленда в реванше, ответ на него должен быть положительным.

У Дю Плесси есть навыки борьбы в защите и внушительная физическая сила, чтобы противостоять Чимаеву в начале боя, а затем загнать его в угол и победить в чемпионских раундах.

Кроме того, всегда стоит ставить на Хамзата, чтобы он выиграл любой поединок в первом раунде или максимум во втором, ведь пять из его восьми побед в UFC были одержаны досрочно менее, чем за 5 минут. Если эта стратегия не сработает, стоит поставить на Дю Плесси, потому что он будет становиться по ходу встречи все лучше и лучше.