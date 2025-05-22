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    Второй титул Топурии, трудный вызов для Чимаева. О раскладах самых громких боев UFC этого лета

    Топурия и Чимаев в центре внимания UFC. Оба могут летом стать чемпионами, но получится ли?

    Бои ММА UFC Илия Топурия Чарльз Оливейра Ислам Махачев Хамзат Чимаев Дрикус Дю Плесси Роберт Уиттакер Исраэль Адесанья Шон Стрикланд
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    Илия Топурия
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    Илия Топурия
    Титульные бои UFC 317 и 319 имеют большое значение для будущего промоушена. И участники главных боев этого лета могут переписать историю организации, по мнению аналитиков ESPN
    Новость о том, что два долгожданных титульных боя официально включены в летнее расписание UFC, ответила на некоторые важные вопросы, но породила новые.

    Бывший чемпион в полулегком весе Илия Топурия, который в прошлом месяце отказался от своего титула, будет бороться за вакантный пояс в легком дивизионе с бывшим его обладателем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе 29 июня.

    Летний сезон завершится 16 августа турниром UFC 319 в Чикаго, на котором состоится еще один долгожданный бой. Чемпион категории до 84 кг Дрикус Дю Плесси подерется против Хамзата Чимаева за звание лучшего средневеса планеты.

    «Борз» еще не потерпел ни одного поражения в своей карьере в ММА, но не выходил в октагон с октября 2024 года. Чимаев и Дю Плесси в своих последних шести боях победили шестерых бывших чемпионов UFC, так что ни один из них не новичок в этом деле.

    Большой шанс для Топурии

    Илия Топурия
    globallookpress.com

    Что означает возможность незамедлительного титульного поединка для Топурии? Это говорит о нем гораздо больше, чем об остальных бойцах дивизиона. Легкий вес, как обычно, очень силен.

    Однако тот же Арман Царукян потерял статус претендента, когда снялся с титульного противостояния на UFC 311 в январе из-за травмы спины, но это не отменяет того, насколько впечатляющим оппонентом для всех топов он был ранее.

    Джастин Гейджи обладает достаточно сильным резюме, чтобы прямо сейчас бороться за пояс. В этом дивизионе нет ничего плохого, скорее наоборот. Топурия сразу же претендует на титул из-за того, что он представляет современное поколение бойцов ММА прямо сейчас.

    «Эль-Матадор» является вторым по популярности бойцом в мире, по версии аналитиков ESPN. По их мнению, Топурия самый интересный и яркий представитель смешанных единоборств. И хотя Махачев на данный момент более опытен и занимает первую строчку в рейтинге Р4Р, к концу года Илия может затмить россиянина в зависимости от того, как пойдут дела на UFC 317.

    Это последний шанс Оливейры

    Чарльз Оливейра
    globallookpress.com

    Чемпионский путь Оливейры, казалось, зашел в тупик в 2022 году, когда его лишили титула в легком весе из-за того, что он не уложился в лимит дивизиона перед боем на UFC 274 с Гейджи в мае (не хватило 200 грамм до лимита категории).

    Затем, 4 месяца спустя, Махачев победил его в противостоянии за вакантный пояс. Карьера Оливейры пошла по нисходящей, но полтора года спустя он уже участвовал в претендентском бою.

    Тогда «Дю Бронкс» раздельным решением уступил Царукяну. А после единственной победы над Майклом Чендлером на UFC 309 в ноябре он снова здесь, в чемпионском бою. И очевидно, стремление Оливейры к величию никогда не угаснет.

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    • Сейчас бразильцу уже 35 лет, и за ним тянется вереница непростых соперников в легком весе. Царукян и Гейджи ждут своего шанса, а Пэдди Пимблетт возглавляет очередь из восходящих звезд следующего поколения.

    Оливейра не может позволить себе относиться к этому бою без должной серьезности. Он обязан воспользоваться этим моментом, как будто это его последний шанс.

    Чего ожидать от боя Дю Плесси и Чимаева на UFC 319?

    Дрикус Дю Плесси
    globallookpress.com

    Дю Плесси выходил на три из своих последних четырех боев в качестве аутсайдера, но выиграл все из них, а также еще 5 встреч в UFC, которые были до этого. У него неуклюжая манера ведения поединков, которая не выглядит, как выигрышный стиль — но только до тех пор, пока судья не поднимет его руку в самом конце.

    Чимаев, напротив, ворвался в UFC, как потенциальный чемпион, которому не терпится получить свой пояс. Его первые 3 победы в октагоне (все досрочные) были одержаны в течение 65 дней. Однако это было 5 лет назад, и стремительный темп Хамзата замедлился. Тем не менее, он до сих пор остается непобежденным.

    Две последние виктории Чимаева были одержаны над бывшими чемпионами UFC (Камару Усманом и Робертом Уиттекером), а Дю Плесси в своих предыдущих четырех боях победил того же Уиттакера, Исраэля Адесанью и Шона Стрикленда дважды.

    Учитывая, что Чимаев взрывной борец, а Дю Плесси бесконечно выносливый ударник, стоит ожидать, что претендент на титул начнет атаку первым, а чемпион будет играть в долгую, с тоской поглядывая на «глубокие воды», где ему комфортно плавать.

    Прогнозы и ставки

    Хамзат Чимаев
    globallookpress.com

    Топурия, по мнению букмекеров, явный фаворитом в этом бою (коэффициенты: 1.25 против 4.20), и это справедливо. Он непобедим, у него будет преимущество даже в борьбе, и он обладает сокрушительной нокаутирующей силой по сравнению с Оливейрой, которого отправляли на настил во многих боях.

    Грузин сможет избегать ударов Чарльза и блокировать его тейкдауны, так что сложно представить, как он проиграет этот бой. Ставка на победу Топурии нокаутом выглядит вполне обоснованной.

    А вот в главном событии на UFC 319 не все так однозначно. Вопрос в бою за титул чемпиона в среднем весе, как и в любом другом поединке Чимаева, заключается в том, сможет ли Дю Плесси продержаться до конца первого раунда.

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    • С учетом того, как «Стилнокс» переехал того же Уиттакера, разобрал Адесанью и Стрикленда в реванше, ответ на него должен быть положительным.

    У Дю Плесси есть навыки борьбы в защите и внушительная физическая сила, чтобы противостоять Чимаеву в начале боя, а затем загнать его в угол и победить в чемпионских раундах.

    Кроме того, всегда стоит ставить на Хамзата, чтобы он выиграл любой поединок в первом раунде или максимум во втором, ведь пять из его восьми побед в UFC были одержаны досрочно менее, чем за 5 минут. Если эта стратегия не сработает, стоит поставить на Дю Плесси, потому что он будет становиться по ходу встречи все лучше и лучше.

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