Нокаутировал Бернса и вызвал Гэрри. Непобежденный Моралес в двух шагах от пояса UFC

Очередной потенциальный претендент на титул в полусреднем весе UFC. Майкл Моралес продолжил свое победное шествие, нокаутировав многоопытного Гилберта Бернса в Лас-Вегасе менее, чем за 5 минут

Разобрал ветерана за 4 минуты

Майкл Моралес вышел на главный бой UFC Vegas 106 с целью доказать, что его 17 побед без единого поражения в карьере — это не случайность. С первых секунд мексиканец использовал преимущество в росте (183 см) и размахе рук (201 см), держа Гилберта Бернса на дальней дистанции. Его джебы и кроссы молниеносно вскрывали защиту бразильца, не давая тому сократить расстояние.

Бернс, известный своей агрессивной манерой ведения боев, попытался задавить оппонента, но каждый его шаг был парирован градом ударов со стороны молодого визави. Уже на второй минуте Моралес потряс бывшего претендента на титул в полусреднем весе левым хуком, отправив того в нокдаун. Бразилец, словно в замедленной съемке, рухнул на канвас, но сумел ухватиться за ногу Майкла, пытаясь перевести бой в партер.

Этот эпизод стал единственным проблеском надежды для Гилберта. Моралес, демонстрируя улучшенную защиты от борьбы, быстро поднялся и продолжил расстреливать ветерана. Удивительно, но 25-летний боец действовал, как опытный стратег: не рвался добивать, а методично разбивал защиту бразильца, сохраняя хладнокровие.

Гилберт Бернс и Майкл Моралес globallookpress.com

Финал наступил на отметке 3:39 первого раунда. Правый оверхенд Моралеса пробил блок Бернса и вновь отправил его на канвас. На этот раз рефери Херб Дин не дал бразильцу шанса — бой был остановлен. Для Моралеса это шестая победа в UFC, для Бернса четвертое поражение подряд.

Аналитики сразу отметили, как легко Моралес справился с бывшим претендентом на титул. Его удары были точными, защита непробиваемой, а темп очень высоким.

Особенно впечатлила работа на дальней дистанции. Бернс, привыкший доминировать в стойке, выглядел беспомощным против Моралеса. Каждый раз, когда бразилец пытался войти в клинч, он получал встречный удар. Это был настоящий мастер-класс в исполнении непобежденного мексиканца.

Моралес после боя признался, что нервничал: «Я знал, что все в дивизионе ждут моего провала. Но моя команда верила в меня». Его слова звучали, как предупреждение: полусредний вес получил серьезного и амбициозного бойца, который не собирается останавливаться.

ММА-сообщество в восторге от прогресса Моралеса

UFC Вегас 106: Майкл Моралес — Слова после боя

Победа Моралеса стала главной темой в соцсетях по окончании турнира UFC Vegas 106 в минувшие выходные. Первым отреагировал чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили: «Вау, Майкл Моралес настоящий боец».

Эти слова задали тон — даже топ-бойцы признали, что мексиканец перешел на новый уровень. Легковес Назим Садыхов добавил: «Теперь Моралес точно будет в центре внимания в полусреднем весе».

А Дерек Брансон и вовсе предложил громкий поединок: «Ладно, я согласен, что этот парень крут. UFC, устройте бой Иэна Гэрри против Майкла Моралеса».

Эксперты сравнили Моралеса с молодым Шавкатом Рахмоновым — оба непобежденные, оба заканчивают бои досрочно. Но если Шавкат мастер сабмишенов, то Майкл блистает в стойке.

«Он сочетает скорость, силу и холодный расчет. Таких в дивизионе мало», — отметил аналитик ESPN. Критики, впрочем, напомнили, что Бернс первый топовый соперник Моралеса. Ведь до этого он бил середняков вроде Нила Мэгни.

Но даже скептики признали, что нокаутировать Гилберта в первом раунде — это заявка на попадание в элиту. Особое внимание уделено и физической форме Моралеса. При росте 183 см он выглядит настоящим гигантом в полусреднем весе.

«Он мог бы драться в среднем дивизионе, но выбрал путь доминирования здесь», — предположил журналист MMA Fighting. UFC, кажется, нашел новую звезду для латиноамериканского рынка: Майкл харизматичен, говорит на двух языках и непобедим.

Но главное, уверенность самого Моралеса. На послематчевой пресс-конференции он заявил: «Я готов драться с кем угодно. Пусть присылают Гэрри, Эдвардса или Рахмонова». Такая уверенность редко встречается даже у чемпионов.

Моралес в титульной гонке, Бернс близок к завершению

Гилберт Бернс globallookpress.com

После победы над Бернсом Моралес вошел в топ-10, заняв восьмую позицию. UFC явно захочет ускорить его путь к титулу, учитывая зрелищность и маркетинговый потенциал. Идеальный вариант бой с Иэном Гэрри, шестым номером. Ирландец недавно победил Карлоса Пратеса и ищет для себя громкое имя.

Моралес уже вызвал его на сентябрьский турнир в Гвадалахаре. Если UFC одобрит этот матч, победитель, возможно, станет следующим претендентом. Но есть и другие варианты. Например, Шавкат Рахмонов или Хоакин Бакли, известный своими яркими поединками в стойке. Даже Леон Эдвардс (бывший чемпион) может стать очередной целью, ведь его стиль идеально ложится под длину рук Моралеса.

Главный вопрос готов ли Моралес к оппонентам из топ-5. Его стиль пока не проверен против борцов уровня вроде Брэди, Рахмонова и Мухаммада. Но UFC, судя по всему, верит в мексиканца. Если он победит Гэрри, титульный бой может случиться уже в 2026 году.

А что насчет Гилберта Бернса? Четыре поражения подряд, возраст 38 лет и явный спад физических кондиций — это тревожный сигнал. После боя он отказался комментировать планы, но фанаты требуют, чтобы он завершил карьеру.

Если Бернс продолжит, его ждут бои с молодыми проспектами вроде Майка Мэлотта или Габриэля Бонфима. Но это путь вниз. Более логично провести прощальный бой в Бразилии против такого же ветерана, например, Сантьяго Понзиниббио.

Полусредний вес переживает ренессанс: Рахмонов, Гэрри, Маддалена, а теперь и Моралес. Организация будет толкать его вверх, избегая рисков. Возможно, уже в следующем году мы увидим Майкла во главе крупного номерного турнира.

Ведь Моралес сделал все, чтобы стать главным претендентом на момент 2025 года. Его победа над Бернсом, вызов Гэрри и уверенность в себе говорят об одном: мексиканец готов к титульной гонке. Через 1-2 боя он может оказаться в клетке с чемпионом.

А вот Гилберту пора задуматься о выходе на пенсию. Его карьера заслуживает уважения, но время не остановить. Пока Моралес штурмует вершины, Бернс, увы, стал жертвой смены эпох.