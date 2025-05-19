Очередной провал Бернса, трудовая победа Рузибоева. Обзор карда UFC Vegas 106

В ночь с 17 на 18 мая состоялся турнир UFC Vegas 106. В главном событии вечера в рамках полусреднего веса Гилберт Бернс встретился с Майклом Моралесом

Бои предварительного карда

1. Луана Пинейро уступила в женском минимальном весе единогласным решением Тише Пеннингтон

2. Хьюн Сун Парк в наилегчайшем дивизионе выиграл сабмишном в первом раунде у Карлоса Эрнандеса

3. Денис Гомис в женском минимальном весе нокаутировала во втором раунде Элис Рид

4. Луана Сантос в женском легчайшем весе одолела сабмишном во втором раунде Таинару Лисбоа

5. Коннор Мэтьюз в полулегком дивизионе проиграл сабмишном в первом раунде Ядиру Делвалли

6. Джаред Гордон в легком весе нокаутировал в первом раунде Тиаго Мойзеса

7. Матеус Камило в легком дивизионе проиграл сабмишном во втором раунде Габриэлю Грину

Лучшие моменты турнира UFC Вегас 106: Бернс vs Моралес

Бои основного карда

Основной кард турнира в Лас-Вегасе открывал поединок в полулегком дивизионе с участием Джулиана Эросы и Мелькуизаэля Косты. На момент очного противостояния ни один из них не входил в топ-15 категории.

Однако каждому было, что доказывать и поэтому парни сходу задали очень высокий темп. Джулиан сразу захватил центр октагона и пытался загнать соперника в угол. Бразилец, в свою очередь, выжидал момента для контратаки, грамотно работая вторым номером.

В этом противостоянии Эроса очень грамотно действовал с тактической точки зрения. После череды удачных действий в стойке он закрепил свой успех в стартовой пятиминутке переводом на канвас.

В начале следующего раунда американец продолжил давление на ногах. Постоянные джебы, удары на скачке и лоу-кики на некоторое время дезориентировали Косту. Однако по истечении экватора боя Джулиан начал уставать.

Он тратил слишком много сил на перемещения и часто промахивался, тогда как бразилец был невероятно точен. В таком ключе поединок дошел до судейского решения. В целом, встреча получилась очень конкурентной. Но все 3 рефери единогласно отдали поединок Мелькуизаэлю Косте.

Нурсултон Рузибоев (слева) globallookpress.com

Очередной бой проходил в рамках среднего дивизиона. На этот раз в клетку вышли Нурсултон Рузибоев и Дастин Штольцфус. В преддверии этой встречи представитель Узбекистана считался большим фаворитом.

Однако уже на старте поединка едва не случился апсет. При попытке сблизиться и провести тейкдаун Нурсултон провалился и потерял равновесие. Многоопытный американец воспользовался этой возможностью.

Быстрой подсечкой он стянул оппонента на канвас, забрал спину и практически полраунда работал первым номером в гранд-энд-паунде. Тем не менее, Рузибоев нашел выход из столь непростого положения.

Представитель Узбекистана оформил свип и сам оказался сверху в партере. Это был ключевой момент в поединке. Нурсултон вернул себе инициативу и начал монотонно разбивать оппонента. Во втором и третьем раундах Штольцфус уже почти не думал об атаке.

Большую часть времени американец находился в обороне, лишь изредка отвечая размашистыми оверхэдами. Дастин все-таки продержался до финального свистка, но проиграл поединок единогласным решением.

Сантос и Моралес продолжили победное шествие

Содик Юссуф и Майрон Сантос globallookpress.com

Изначально в рамках со-главного события вечера должен был состояться поединок в полутяжелом весе между Полом Крейгом и представителем Бразилии Родольфо Беллато. Однако буквально за час до выхода в октагон у латиноамериканца возникли проблемы со здоровьем, и бой отменился.

Так что разогревать публику перед главным поединком пришлось вчерашнему представителю топ-15 в полулегком весе Содику Юсуффу и новичку лиги Майрону Сантосу. Несмотря на существенную разницу в опыте, молодой бразилец сходу пошел вперед на своего соперника.

Сантос грамотно перебивал Юссуфа на средней дистанции, заставив оппонента от безысходности начать бороться уже в первом раунде. Однако попытки тейкдаунов со стороны нигерийца оказались тщетными.

Бразилец без проблем защитился от переводов, а после перерыва уже сам навязал визави работу в клинче у сетки. Очевидно, что к такому повороту событий Содик оказался просто не готов. Майрон, окрыленный успехом, в заключительном отрезке шел вперед, практически не защищаясь от ударов, что едва не стало для него началом конца.

Нигериец донес до цели мощный удар ногой, после чего был близок к досрочному финиша. Впрочем, Сантос выстоял под прессингом до финального гонга и покинул октагон в статусе победителя, по мнению всех трех судей.

В главном событии вечера состоялся поединок между бывшим претендентом на титул в полусреднем дивизионе Гилбертом Бернсом и восходящей звездой Майклом Моралесом. В преддверии встречи бойцы находились на восьмой и 12-й позициях в рейтинге.

Как только прозвенел гонг, многоопытный Бернс вполне ожидаемо бросился в ноги своему сопернику. Удачный тейкдаун и непродолжительное время контроля на канвасе — это все, чем запомнился бывший чемпион мира по БЖЖ.

Непобежденный мексиканец довольно быстро поднялся на ноги и начал вести свою игру в стойке. Бернс очень не хотел размениваться на руках соперником, у которого солидное преимущество в скорости.

При первой малейшей возможности Гилберт пытался завязать оппонента в клинче. После очередного эпизода пассивной борьбы в стойке Моралес достал бразильца мощным хуком с правой. Бернс тут же начал отступать назад и перекрываться.

Тем временем, Майкл включился на полную и обрушил град ударов на потрясенного оппонента. Гилберт оказался на канвасе, после чего судья вмешался и остановил поединок.Так бразилец потерпел четвертое поражение кряду, а Моралес продолжил победное шествие в UFC и уже вызвал на бой в сентябре Иэна Гэрри.