Судейский заговор вокруг Альдо. У легендарного бразильца украли победу на UFC 315

Альдо забрал в бою с Захаби два раунда из трех, однако судьи решили иначе. Несправедливость на UFC 315 стала финальной точкой в карьере «Короля Рио»

Альдо лишили заслуженной победы

Легендарный Жозе Альдо вышел на UFC 315 с четкой целью — одержать победу и доказать, что он все еще в титульной гонке. Бой с Айманном Захаби изначально планировался в легчайшем весе, однако за сутки до взвешивания оба спортсмена не сумели уложиться в лимит.

В итоге их поединок решили провести в полулегком дивизионе. С первых секунд Альдо показал, что вернулся в октагон не просто так. Его джебы и лоу-кики заставляли Захаби отходить назад к сетке.

В первом раунде бразилец доминировал, а во втором едва не отправил канадца в нокаут. Ударом коленом потряс Захаби, и Альдо бросился добивать его. Казалось, все кончено, но Айманн чудом избежал досрочного проигрыша.

Айманн Захаби globallookpress.com

Третий раунд стал самым напряженным. Жозе вновь потряс соперника, однако тот снова выстоял под прессингом. Альдо, потративший силы на добивание, начал выдыхаться и Захаби перехватил инициативу.

Граунд-энд-паунд, удары локтями — канадец избивал оппонента, но нокаута не случилось. Когда прозвучал гонг, бразилец улыбался и был уверен в своей в победе. Однако судьи единогласно отдали бой Захаби (29-28).

Решение вызвало недоумение. Статистика ударов, контроль времени в клинче, явное доминирование Альдо в двух стартовых раундах — все указывало на его успех. Даже комментаторы промоушена не скрывали своего удивления. Казалось, UFC поставил крест на ветеране, сделав ставку на чуть более молодого бойца с серией из пяти побед подряд.

Настоящее ограбление — реакция ММА-сообщества

UFC 315: Жозе Алдо завершил карьеру

Судьи на UFC 315 стали главными антигероями вечера. Ренато Мойано, бывший соперник Альдо, высказался в соцсетях:

«Это настоящее ограбление! UFC просто не нужен Альдо, который дважды ломал их планы»

Его поддержали десятки бойцов. Макс Холлоуэй, который дважды побеждал Альдо, написал: «Легенда. Один из величайших»

Брайан Ортега подчеркнул: «Уважение человеку, который изменил ММА»

Эксперты MMA Decisions единогласно отдали победу Альдо. Аналитики отметили: судьи проигнорировали правила UFC, где контроль боя и эффективность важнее агрессии. Захаби, несмотря на финальный шквал, не нанес критического урона. Альдо же дважды был близок к досрочному финишу.

Эксперты вспомнили и другие ситуации, когда UFC системно убирал легенд, продвигая новых звезд. В 2025-м это уже не первый подобный случай. Например, того же Яна Блаховича явно недооценили в поединке против Карлоса Олберга в марте.

Последний танец на UFC 315

Жозе Альдо globallookpress.com

По окончании поединка с Захаби бразилец объявил о завершении своей карьеры. Жозе Альдо ушел, но его наследие останется в истории. На пике он был непобедим: 18 выигрышей подряд, 7 защит титула в полулегком весе.

Его лоу-кики ломали ноги, а комбинации отправляли в нокаут таких монстров дивизиона, как Юрайя Фэйбер и Чед Мендес. Даже поражение от Макгрегора за 13 секунд не затмило его славы — Альдо вернулся, чтобы еще 10 лет биться с лучшими.

Он дрался с Холлоуэем, Волкановски, Яном — теми, кто определял эпоху. В 38 лет Альдо остановил очередного проспекта Джонатана Мартинеса, который шел на серии из шести побед. И даже в проигрышных боях бразилец давил на соперников в стойке, заставляя их буквально выживать.

UFC 315 не изменил главного: Альдо — символ MMA, а его бои до сих пор пересматривают миллионы фанатов. Последний поединок на минувшем турнире в Канаде получился не таким, как Жозе планировал. Но Альдо не нуждается в оправданиях.

Он живое доказательство, что величие измеряется не титулами, а уважением тех, кто шел с тобой плечом к плечу. И пока существует ММА, Жозе Альдо остается «Королем Рио», который научил не сдаваться, несмотря ни на что.