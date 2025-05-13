Возраст — не проблема. Шевченко деклассировала Фиро, подтвердив свое величие

Валентина Шевченко в очередной раз заставила говорить о себе весь мир ММА. На UFC 315 37-летняя чемпионка в наилегчайшем весе не просто защитила титул, а преподала урок более молодой и амбициозной Манон Фиро

Шевченко во всем переиграла Фиро

С первых секунд поединка француженка агрессивно пошла вперед, пытаясь загнать Шевченко в угол. Но уже к середине стартового раунда Валентина нашла, чем ответить. Ее встречный удар правой рукой мгновенно потряс соперницу.

Фиро, понимая, что проигрывает в открытых разменах, сменила тактику. Второй и третий раунды она провела в преимущественно клинчах, пытаясь задушить чемпионку у сетки. Но Шевченко без проблем парировала тейкдауны и отвечала точными ударами в корпус.

Даже запрещенное попадание коленом от Фиро в конце второго раунда не выбило Валентину из колеи — она лишь улыбнулась, пока судья выносил предупреждение претенденту. Переломный момент наступил в четвертом отрезке, когда «Пуля» включилась на полную.

Ее сдвоенный правый хук за 10 секунд до гонга отправил Манон на канвас. Француженка чудом избежала нокаута, но ее растерянный взгляд говорил сам за себя — она не ожидала, что 37-летняя соперница все еще способна на подобные взрывные действия.

Манон Фиро против Валентины Шевченко globallookpress.com

Пятый раунд стал формальностью. Уставшая Фиро цеплялась за клинчи, а Шевченко методично набирала очки, демонстрируя филигранную работу ног и защиту. Когда судьи единогласно отдали победу Валентине (48:47), та подняла руки, будто говоря: «Я все еще здесь».

Статистика боя лишь подтвердила преимущество Валентины. Она нанесла 52 значимых удара против 47 у Фиро и дважды отправляла соперницу в нокдаун. Но главное, в чем она превзошла француженку, это креативность: бэкфисты, удары с разворота ногами, локти.

После боя Шевченко осталась верна себе. «Возраст? Это просто цифры», — заявила она. Ее слова звучали, как вызов всем, кто считает, что ветеранам пора уступать дорогу молодым.

Цифры, наследие и вызов времени

Валентина Шевченко globallookpress.com

Валентина Шевченко не просто чемпионка. Она живой символ эпохи. Десять побед в титульных боях ставят ее в один ряд с Джоном Джонсом и Амандой Нуньес. В 37 лет «Пуля» побила собственный рекорд, став самой возрастной чемпионкой в истории UFC среди женщин.

Ее карьера — это 22 года беспрерывных боев. Когда Шевченко дебютировала в ММА, нынешние конкуренты вроде Фиро просто учились в школе. За эти годы Валентина собрала 27 титулов в кикбоксинге и смешанных единоборствах, пережила расцвет и закат сотен бойцов.

Критики любят напоминать о ее спаде, поражении от Алексы Грассо в 2023-м и ничьей в реванше. Но Шевченко ответила на это яркой победой в третьем поединке, где изменила привычный стиль.

Она доказала, что может побеждать не только за счет физики, но и тактики. Победа над Грассо в 2024-м стала уроком для всех, кто поспешил списать ее со счетов. При этом Шевченко продолжают недооценивать. Перед боем с Фиро ее вновь считали андердогом, ссылаясь на возраст.

Но Валентина превратила недостатки в преимущества. Ее победы в последние годы — это не зрелищные нокауты, а мастер-класс по управлению ритмом, работе в клинче и партере. На UFC 315 она напомнила, что ММА — это не только сила, но и интеллект.

Сравнения с Нуньес неизбежны. Если Аманда доминировала за счет физической мощи, то Шевченко на вершине ввиду технического совершенства. Их противостояние стало классикой, но Валентина в отличие от Аманды, уже завершившей карьеру, продолжает побеждать в 37 лет. А 11 викторий в наилегчайшем весе — рекорд дивизиона, который вряд ли будет побит в ближайшие годы.

Наследие Шевченко уже не оспаривается. Она вдохновила поколение девушек, доказав, что в ММА можно быть чемпионом десятилетиями. Ее имя точно будет вписано в Зал Славы промоушена, правда сама Валентина не думает останавливаться.

Впереди бой с очередным молодым претендентом

UFC 315: Валентина Шевченко — Слова после боя

Пока Шевченко праздновала победу над Фиро, в другом углу октагона зрела новая угроза. 28-летняя Наталия Силва, разгромившая в тот же вечер Алексу Грассо, уже назвала себя будущим дивизиона. Семь побед в UFC, 13 подряд в карьере — бразильянка выглядит идеальным кандидатом, чтобы сместить ветерана.

Но Шевченко не Грассо, и ее опыт может стать решающим фактором. Силва опасна всем: мощные удары, грамотная борьба, выносливость. Она крупнее Шевченко и, как Фиро, может давить габаритами. Но у Валентины есть то, чего нет у Наталии — 22 года опыта боев против любого стиля.

Она дралась с нокаутерами, борцами, универсалами и всегда находила ключи к победе. Силва же пока не сталкивалась с таким уровнем тактической подготовки, но UFC явно заинтересован в их очном бою. Промоушену нужны новые звезды, и Наталия идеальный кандидат: молодая, яркая, неординарная. Самой Шевченко бой с Силвой только на руку:

«Я готова к любым вызовам. Если фанаты хотят, чтобы я дралась с Наталией — пожалуйста. Но легкой прогулки у нее не будет»

Валентина также намекнула, что не против боя с Чжан Вэйли,однако Силва выглядит более логичным вариантом. Ведь это шанс доказать, что «Пуля» все еще сильнее нового поколения.

Эксперты сходятся во мнении: Силва опасна, но Шевченко фаворит. Ее умение анализировать соперников и менять стиль под конкретный вызов главное оружие. Да, бразильянка моложе и быстрее, но Валентина уже не раз побеждала таких.

Фиро проиграла из-за нехватки опыта. У Силвы его тоже мало, хоть она и быстро учится. Если Валентина снова победит, то окончательно закрепит статус величайшей. В случае поражения все равно останется легендой. И судя по последним выступлениям, Шевченко не собирается уходить из ММА без очередного громкого боя.