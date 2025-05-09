ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Самый провальный бой Райана Гарсии. О звании чемпиона мира можно забыть

    Звездная карьера Гарсии окончена. «Золотой мальчик» вернулся после допингового скандала и проиграл вчистую

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Теренс Кроуфорд Райан Гарсия Девин Хэйни Джейк Пол
    Вся лентаСамое главное
    Александр Кузмак«Арсеналу уже очень давно не хватает яиц». Александр Кузмак — об итогах полуфиналов ЛЧ Максим Сушинский«Главное для "Динамо" — сохранить тренерский штаб». Сушинский — об итогах полуфинальных серий Кубка Гагарина Райан ГарсииСамый провальный бой Райана Гарсии. О звании чемпиона мира можно забыть
    Все новости спорта
    Райан Гарсии
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Райан Гарсии
    Роландо Ромеро окончательно разрушил чемпионские амбиции Райана Гарсии. Два нокдауна и разгромное поражение ставят крест на звездной карьере «Золотого мальчика»

    Урок бокса от Ромеро

    Райан Гарсия вышел на ринг 3 мая в Нью-Йорке с одной целью — вернуть себе статус главной звезды бокса. Вместо этого он получил жесткий урок реальности.

    Его соперник, Роландо Ромеро (бывший чемпион мира в первом полусреднем весе) считался большим андердогом в данном противостоянии. Но именно он стал настоящим кошмаром для Гарсии. Уже во втором раунде левый хук Ромеро отправил Райана на настил. Хоть Гарсия и поднялся, это падение задало темп всего боя, в котором доминировал соперник.

    За весь поединок «Золотой мальчик» нанес 66 точных ударов из 210, Роландо Ромеро — 57 из 280. Но цифры не передают главного — Райан выглядел потерянным. Его фирменный хук с левой, который когда-то сносил оппонентов просто не работал.

    РУБАНУЛ С 1 УДАРА! ОБЗОР БОКСА Райан Гарсия — Роландо Ромеро. GARCIA — ROMERO Хейни — Рамирес, Лопес

    Ромеро, вопреки ожиданиям, действовал хладнокровно. Он не рвался в атаку, а методично перебивал Гарсию джебом, сохраняя нужную дистанцию. Его попадания в отличие от оппонента были акцентированными и жесткими, а не просто для статистики.

    Судьи единогласно выбрали победителем Ромеро (115-113, 118-109, 115-113), но даже эти цифры вызвали вопросы. Некоторые эксперты отдали Гарсии 5 раундов, однако общий итог не оспаривали. Ромеро сделал достаточно для победы, Гарсия же просто не проснулся, по словам экс-чемпиона мира Тимоти Брэдли.

    После боя Райан в свое оправдание отметил, что соперник очень хорошо дрался, сильно его удивив. Выглядело все это так, будто он боялся провалить допинг-тест, что забыл, как бить. Ведь после прошлогоднего скандала в поединке с Хэйни «Золотой мальчик» так и не пришел в себя.

    Гарсии нужно больше волшебного сока

    Теренс Кроуфорд (слева)
    globallookpress.com

    Джейк Пол, Теренс Кроуфорд и другие бойцы прокомментировали провал Райана Гарсии в поединке с Роландо Ромеро.

    Боец UFC Билли Курантилло не упустил возможность подшутить над «Золотым мальчиком» после проваленного допинг-теста в прошлом году в преддверии встречи с Хэйни, когда он победил: «Кажется, Гарсии нужно еще немного волшебного сока»

    Американский блогер с лицензией боксера Джейк Пол: «Я же говорил, что так и будет»

    Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз: «Гарсия хотел рискнуть и пойти ва-банк, чтобы сбить Ромеро с ног, но Ромеро бьет очень сильно — это было так рискованно со стороны Райана»

  • «Канело», хватит бить середняков! Пришло время сразиться с Кроуфордом
  • Скучно и блекло. Победа «Канело» над Скуллом разочаровала фанатов
  • Вчера

    • Абсолютный чемпион мира по боксу в двух дивизионах Теренс Кроуфорд: «Я тоже перед их боем говорил, что Ромеро победит»

    Стивен Эспиноза: «Судьи все поняли правильно. Но давайте будем честны: ни Гарсия, ни Хэйни не выглядели достойными реванша этим вечером», — отметил спортивный эксперт.

    Допинг, жадность или безответственность: почему Гарсия провалился?

    Роландо Ромеро против Райана Гарсии
    globallookpress.com

    Причины поражения Гарсии глубже, чем плохая подготовка. Во-первых, психологический груз. После аннулирования победы над Хэйни из-за провального допинг-теста Райан стал мишенью для насмешек.

    Давление со стороны общественности просто сломало его. Во-вторых, тактические ошибки. Гарсия привык доминировать за счет скорости и мощи, но Ромеро лишил его главных преимуществ.

    Роландо действовал словно по учебнику и не давал противнику разогнаться. Тот искал нокаут, но так и не нашел его, как объяснил тренер Ромеро после поединка. К выбору оппозиции также есть вопросы.

    Вместо разогревочного боя после годичной паузы Гарсия ринулся в схватку с Ромеро, мотивируя себя большим гонораром. Рискованная авантюра не оправдала надежд.

    Итог предсказуем: Гарсия, когда-то собиравший миллионы на стадионах, стал примером того, как жажда денег губит талант.

    Пояс чемпиона теперь далек

    Райан Гарсия и Роландо Ромеро
    globallookpress.com

    Главный вопрос, что дальше будет с карьерой Гарсии. Реванш с Хэйни возможен, но после невзрачных выступлений обоих на боксеров на минувшем турнире в Нью-Йорке, зрители вряд ли захотят видеть их поединок снова.

    Альтернатива — бои с менее известными боксерами, пока «Золотой мальчик» не наберет оптимальные кондиции. Допинговый скандал, провал взвешивания в бою с Хэйни, а теперь поражение от Ромеро — фанаты и промоутеры устали от подобного поведения.

    С течением времени Райан превратился в капризную звезду, и просто забыл, что он боксер. Единственный шанс вернуться в чемпионскую гонку — кардинально сменить подход.

  • Первая защита Мухаммада, интригующий бой Шевченко с Фиро. Анонс карда UFC 315
  • Два титульных боя, возвращение Альдо, претендентский поединок Грассо и Силвы
  • 07/05/2025

    • Начать усиленно тренироваться, забыть о соцсетях и доказать, что он все еще способен на громкие победы. Однако время против него: в 27 лет он уже не молодой и перспективный, а боксер с испорченной репутацией.

    Тем временем, пока «Золотой мальчик» вместе с командой разбирает случившееся, Ромеро наслаждается моментом. Его победа показала, как, благодаря упорству и дисциплине, можно остановить даже самого талантливого боксера.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 9 мая
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Швеция — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.15
  • Прогноз на матч Швейцария — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  1.85
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Дания — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.88
  • Прогноз на матч Норри — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Монпелье — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Флорида — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Сейбот-Уайлд
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры