Самый провальный бой Райана Гарсии. О звании чемпиона мира можно забыть

Роландо Ромеро окончательно разрушил чемпионские амбиции Райана Гарсии. Два нокдауна и разгромное поражение ставят крест на звездной карьере «Золотого мальчика»

Урок бокса от Ромеро

Райан Гарсия вышел на ринг 3 мая в Нью-Йорке с одной целью — вернуть себе статус главной звезды бокса. Вместо этого он получил жесткий урок реальности.

Его соперник, Роландо Ромеро (бывший чемпион мира в первом полусреднем весе) считался большим андердогом в данном противостоянии. Но именно он стал настоящим кошмаром для Гарсии. Уже во втором раунде левый хук Ромеро отправил Райана на настил. Хоть Гарсия и поднялся, это падение задало темп всего боя, в котором доминировал соперник.

За весь поединок «Золотой мальчик» нанес 66 точных ударов из 210, Роландо Ромеро — 57 из 280. Но цифры не передают главного — Райан выглядел потерянным. Его фирменный хук с левой, который когда-то сносил оппонентов просто не работал.

РУБАНУЛ С 1 УДАРА! ОБЗОР БОКСА Райан Гарсия — Роландо Ромеро. GARCIA — ROMERO Хейни — Рамирес, Лопес

Ромеро, вопреки ожиданиям, действовал хладнокровно. Он не рвался в атаку, а методично перебивал Гарсию джебом, сохраняя нужную дистанцию. Его попадания в отличие от оппонента были акцентированными и жесткими, а не просто для статистики.

Судьи единогласно выбрали победителем Ромеро (115-113, 118-109, 115-113), но даже эти цифры вызвали вопросы. Некоторые эксперты отдали Гарсии 5 раундов, однако общий итог не оспаривали. Ромеро сделал достаточно для победы, Гарсия же просто не проснулся, по словам экс-чемпиона мира Тимоти Брэдли.

После боя Райан в свое оправдание отметил, что соперник очень хорошо дрался, сильно его удивив. Выглядело все это так, будто он боялся провалить допинг-тест, что забыл, как бить. Ведь после прошлогоднего скандала в поединке с Хэйни «Золотой мальчик» так и не пришел в себя.

Гарсии нужно больше волшебного сока

Теренс Кроуфорд (слева) globallookpress.com

Джейк Пол, Теренс Кроуфорд и другие бойцы прокомментировали провал Райана Гарсии в поединке с Роландо Ромеро.

Боец UFC Билли Курантилло не упустил возможность подшутить над «Золотым мальчиком» после проваленного допинг-теста в прошлом году в преддверии встречи с Хэйни, когда он победил: «Кажется, Гарсии нужно еще немного волшебного сока»

Американский блогер с лицензией боксера Джейк Пол: «Я же говорил, что так и будет»

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз: «Гарсия хотел рискнуть и пойти ва-банк, чтобы сбить Ромеро с ног, но Ромеро бьет очень сильно — это было так рискованно со стороны Райана»

Абсолютный чемпион мира по боксу в двух дивизионах Теренс Кроуфорд: «Я тоже перед их боем говорил, что Ромеро победит»

Стивен Эспиноза: «Судьи все поняли правильно. Но давайте будем честны: ни Гарсия, ни Хэйни не выглядели достойными реванша этим вечером», — отметил спортивный эксперт.

Допинг, жадность или безответственность: почему Гарсия провалился?

Роландо Ромеро против Райана Гарсии globallookpress.com

Причины поражения Гарсии глубже, чем плохая подготовка. Во-первых, психологический груз. После аннулирования победы над Хэйни из-за провального допинг-теста Райан стал мишенью для насмешек.

Давление со стороны общественности просто сломало его. Во-вторых, тактические ошибки. Гарсия привык доминировать за счет скорости и мощи, но Ромеро лишил его главных преимуществ.

Роландо действовал словно по учебнику и не давал противнику разогнаться. Тот искал нокаут, но так и не нашел его, как объяснил тренер Ромеро после поединка. К выбору оппозиции также есть вопросы.

Вместо разогревочного боя после годичной паузы Гарсия ринулся в схватку с Ромеро, мотивируя себя большим гонораром. Рискованная авантюра не оправдала надежд.

Итог предсказуем: Гарсия, когда-то собиравший миллионы на стадионах, стал примером того, как жажда денег губит талант.

Пояс чемпиона теперь далек

Райан Гарсия и Роландо Ромеро globallookpress.com

Главный вопрос, что дальше будет с карьерой Гарсии. Реванш с Хэйни возможен, но после невзрачных выступлений обоих на боксеров на минувшем турнире в Нью-Йорке, зрители вряд ли захотят видеть их поединок снова.

Альтернатива — бои с менее известными боксерами, пока «Золотой мальчик» не наберет оптимальные кондиции. Допинговый скандал, провал взвешивания в бою с Хэйни, а теперь поражение от Ромеро — фанаты и промоутеры устали от подобного поведения.

С течением времени Райан превратился в капризную звезду, и просто забыл, что он боксер. Единственный шанс вернуться в чемпионскую гонку — кардинально сменить подход.

Начать усиленно тренироваться, забыть о соцсетях и доказать, что он все еще способен на громкие победы. Однако время против него: в 27 лет он уже не молодой и перспективный, а боксер с испорченной репутацией.

Тем временем, пока «Золотой мальчик» вместе с командой разбирает случившееся, Ромеро наслаждается моментом. Его победа показала, как, благодаря упорству и дисциплине, можно остановить даже самого талантливого боксера.