Первая защита Мухаммада, интригующий бой Шевченко с Фиро. Анонс карда UFC 315

11 мая в Монреале состоится турнир UFC 315. В главном событии вечера в полусреднем весе Белал Мухаммад проведет первую защиту титула против Джека Маддалены

Бои предварительного карда

1. Марк-Андре Баррио встретится в среднем весе с Бруно Силвой

2. Гэвин Такер подерется в полулегком весе с Чоненом Ли

3. Наважо Стирлинг сразится с Иваном Эрсланом в полутяжелом весе

4. Модестас Букаускас встретится с Ионом Куцелабой в полутяжелом весе

5. Джессика Андраде подерется с Жасмин Ясудавичус в женском наилегчайшем весе

6. Майк Мэлотт встретится с Чарли Радтке в полусреднем весе

7. Бекзат Алмахан сразится с Брэдом Катоной в легчайшем весе

UFC 315 Обратный отсчет — Мухаммад vs Делла Маддалена

Бои основного карда

Основной кард турнира откроет поединок в легком весе с участием Бенуа Сен-Дени и Кайла Преполека. Француз, занимающий 13-ю строчку рейтинга, изначально должен был драться с Йоэлем Альваресом, но тот снялся из-за травмы.

Теперь ему предстоит бой с Преполеком, вернувшимся в UFC после двух лет вне промоушена. Сен-Дени недавно шел на серии из пяти побед. Однако 2 последних поединка Бенуа проиграл досрочно.

Уступил нокаутом Дастину Порье, а затем над ним доминировал в партере Ренато Мойкано. Стиль Бенуа строится на прессинге в стойке и атакующей борьбе, но защита на нижнем этаже оставляет желать лучшего.

Впрочем, уровень соперника на этот раз не самый высокий. Преполек в UFC уже проиграл 2 боя, а затем одержал 3 победы в четырех встречах вне промоушена. К тому же, канадец выходит на недельном уведомлении, так что здесь Сен-Дени явный фаворит.

В женском наилегчайшем весе пройдет бой Алексы Грассо и Натальи Сильвы. Девушки в преддверии очного противостояния располагаются на первой и пятой строчках в рейтинге.

Грассо пытается вернуться на вершину после поражения в трилогии от Валентины Шевченко. До этого же экс-чемпионка шла на беспроигрышной серии из шести встреч кряду. Мексиканка грамотно работает в стойке. Но в партере есть определенные проблемы.

Ввиду не самых лучших оборонительных навыков на канвасе Алекса и проиграла предыдущий бой. Что касается очередной соперницы, то у Наталии шесть побед подряд в UFC с момента дебюта.

В предыдущей встрече бразильянка без проблем прошла именитую соотечественницу Джессику Андраде. До этого также уверенно переиграла по очкам представительницу топ-10 Вивиан Араухо. Сильва моложе и быстрее Грассо, а ее нестандартные комбинации могут стать проблемой для экс-чемпионки.

Жозе Альдо globallookpress.com

В легчайшем весе Жозе Альдо встретится с Айманном Захаби. Бойцы на сегодняшний день занимают 11-ю и 15-ю строчки в рейтинге. Несмотря на возраст в 38 лет, Альдо недавно вернулся в UFC и провел 2 боя.

В первом из них одолел единогласным решением судей Джонатана Мартинеза, а затем в конкурентном противостоянии уступил раздельным вердиктом Марио Баутисте. Захаби тоже не молод. Ему сейчас 37 лет.

Тем не менее, канадец пребывает на пике. В преддверии домашнего турнира в Монреале Захаби идет на серии из пяти побед. Айманн известен мощными ударами и грамотной работе в клинче.

Но в серийной работе в стойке бразилец на 2 головы выше соперника. И не стоит забывать, что за последние 6 лет в UFC Альдо еще ни разу не перевели в партер.

Шевченко и Мухаммад не намерены терять пояса

Валентина Шевченко globallookpress.com

В со-главном событии вечера Валентина Шевченко проведет очередную защиту титула в женском наилегчайшем весе против второго номера рейтинга Манон Фиро. «Пуля» недавно вернула себе пояс в трилогии с Алекой Грассо, выиграв у нее единогласным решением судей.

Валентина ранее провела 7 удачных защит пояса. В последних трех боях с Грассо у нее абсолютный паритет: поражение, ничья и победа. С возрастом Шевченко начала чаще пропускать удары и стала гораздо медленнее атаковать.

При этом чемпионка неплохо подтянула свои навыки в партере. У нее нестандартные и техничные проходы в ноги и прекрасный контроль на нижнем этаже. Только вот стянуть на канвас Манон задача непростая.

Фиро идет в промоушене на серии из семи побед подряд. Француженка уже показала себя в противостояниях со стилистически разными соперниками. Сильного борца в лице Эрин Бланчфилд она деклассировала в стойке, заблокировав все попытки переводов.

А над Роуз Намаюнас и вовсе доминировала на всех этажах. По сути, в этот раз в октагоне встретятся две девушки, которые хороши во всем. И в такой битве вполне стоит ожидать раздельного решения судей.

В главном событии Белал Мухаммад проведет первую защиту титула в полусреднем весе против четвертого номера рейтинга Джека Маддалены. Палестинец не проигрывает с 2019 года. В предыдущей встрече Белал отобрал титул у Леона Эдвардса, выиграв по очкам.

До этого аналогичным образом прошел и Гилберта Бернса. Мухаммад тактически очень обученный и грамотный боец. Он привык разбивать оппонентов на длинной дистанции. При этом чемпион умело работает по этажам.

Грамотно прессингует в стойке, а затем стремительно проходит в ноги и набирает очки в партере. Самая большая проблема — неумение заканчивать бои досрочно. При десяти победах кряду 9 из них были добыты по очкам.

А вот Джек Маддалена в отличие от оппонента не любит доводить дело до решения судей. В марте прошлого года он финишировал в третьем раунде летящим коленом Гилберта Бернса. Выигрывал он также и сабмишнами.

Например, в первом раунде задушил Рэнди Брауна. В UFC у австралийца 7 побед в семи поединках. Из минусов можно отметить слабую защиту от тейкдаунов, чем Мухаммад непременно воспользуется. Правда, Белал не лучшим образом держит удар. И шанс перевернуть поединок в свою пользу у Джека точно будет.