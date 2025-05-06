И близко не Чимаев. Де Риддер показал реальный уровень Бо Никала

Турнир UFC в Де-Мойне расставил все на свои места. Бо Никал на сегодняшний день не уровень топ-15 средневесов, что наглядно показал Ренье Де Риддер, отправивший переоцененного американца в нокаут

Бой, который развеял мифы

Казалось, судьба приготовила Бо Никалу идеальный сценарий. Выход в со-главном событии UFC on ESPN 67 в родном Де-Мойне, оглушительную поддержку трибун и соперника, который, по мнению многих, должен был стать очередной ступенью к на пути титулу в среднем дивизионе.

Но Ренье Де Риддер, экс-чемпион ONE в двух весовых категориях, оставил от амбиций Никала лишь пыль. С первых секунд голландец взял инициативу в свои руки. Вместо того, чтобы играть в осторожную дистанционную перестрелку, Рейнье смело пошел в клинч, демонстрируя, что не боится борьбы оппонента.

Его колени и локти в ближнем бою стали настоящим кошмаром для американца. Уже в первом раунде Де Риддер оказался сверху в партере после контратаки, пытаясь провести болевой, а затем методично отработал по корпусу, лишая Никала пространства.

Второй раунд лишь усилил впечатление, что Бо попал в ловушку. Де Риддер, словно предугадывая каждое движение, зажимал его у сетки и наносил удары в область печени. Решающим стал момент, когда голландец резко вырвался из клинча и пробил колено в солнечное сплетение.

Бо Никал против Рейнье Де Риддера globallookpress.com

Никал, получив удар, упал на канвас, а рефери остановил бой на отметке в 2:24 второго раунда. Статистика боя говорила сама за себя: Де Риддер превзошел соперника в точных ударах (54 против 32) и доминировал в партере.

Но главное — он развеял миф о Никале, как о «новом Чимаеве». Вместо холодного расчета и агрессии американец выглядел растерянным, а его фирменная борьба не сработала против более опытного противника.

Эксперты сразу отметили, что Рейнье выбрал идеальную тактику. Сам Де Риддер после боя заявил, что не верил в борцовское превосходство Никала: «Я тренируюсь с лучшими. Его борьба — не то, чего я не видел»

Для Никала этот вечер стал крахом всех надежд. Вместо вызова Чимаеву он получил жесткий урок реальности. Даже родная публика, горячо поддерживавшая его на старте, к концу второго раунда затихла. Казалось, трибуны чувствовали: перед ними не будущий чемпион, а боец, который еще долго будет зализывать раны.

Переоцененный феномен

Бо Никал globallookpress.com

История Бо Никала — классический пример того, как ажиотаж опередил реальность. Всего за 4 года в ММА его успели объявить главным талантом со времен появления Чимаева в UFC, но Де Риддер вытащил на свет все слабые места американца. Первое и главное — катастрофическая нехватка опыта.

До боя с голландцем Никал провел в UFC всего четыре боя, причем все его соперники не входили в топ-15 среднего веса. Предыдущий поединок против Пола Крейга уже вызвал вопросы: американец не смог досрочно закончить встречу в свою пользу.

Но тогда фанаты списали это на «плохой день», а промоушен продолжил раскручивать Никала, как суперзвезду. Второй проблемой стала наивная уверенность в своей непобедимости. Бо открыто говорил, что «сделает из Чимаева тряпичную куклу», игнорируя тот факт отсутствия боев с оппонентами из топ-15.

Его тренер Майк Браун позже признал: «Мы понимали, что это риск бросать Бо против Де Риддера так рано. Но он хотел доказать, что готов»

Вдобавок, Никал так и не научился адаптироваться. В бою с Де Риддером он пытался действовать по шаблону: агрессивный старт, клинч, попытки перевести оппонента в партер. Однако голландец, имея за плечами 20 профессиональных поединков, легко читал эти приемы.

Когда американец понял, что не может контролировать соперника, его уверенность испарилась. Критики также отметили слабую работу Никала в защите. Он пропускал удары по корпусу, не закрывался от коленей в клинче и слишком полагался на силу, а не технику.

«Это типичная ошибка новичков. Бо думал, что его борьба спасет в любой ситуации, но ММА — это не вольная схватка», — заявил экс-чемпион UFC Майкл Биспинг.

Дороги, которые не пересекутся

UFC Де-Мойн: Ренье Де Риддер — Слова после боя

Пока Бо Никал пытается понять, как вернуть доверие фанатов, Ренье Де Риддер уже строит планы на титул. После победы голландец вызвал на бой Шона Стрикленда, экс-чемпиона UFC:

«Мне нравится его стиль. Хочу проверить, справлюсь ли я с лучшим боксером дивизиона»

Шансы Де Риддера против топов среднего веса неплохие. Впечатляющая антропометрия (193 см роста при 213 см размахе рук), умение сочетать борьбу с ударкой и хладнокровие в критических моментах делают его опасным для любого соперника. Уже сейчас ясно: голландец на 13-й строчке рейтинга оказался неслучайно.

Стрикленд, правда, станет для него сложнейшим испытанием. Американец мастерски контролирует дистанцию и забивает оппонентов джебами. Но Рейнье уверен, что сможет навязать свой стиль:

«Я не боюсь его оскорблений. В клетке говорят кулаки, а не слова»

Если он победит Стрикленда, чемпионский бой станет вопросом времени. А что же Никал? Его карьера теперь висит на волоске. Промоушен вряд ли рискнет снова бросать американца против рейтинговых противников. Поражение от Де Риддера слишком сильно ударило по репутации.

Скорее всего, Бо получит далее середняка дивизиона или опытного ветерана. Например, бой с Крисом Кертисом, Кевином Холлэндом или Брунно Феррейрой. Но даже это не гарантирует успех. Никалу придется заново доказывать, что он «будущее» дивизиона.

Проблема в том, что UFC редко дает второй шанс тем, кого уже списали со счетов. Если Бо проиграет еще раз, о титульных амбициях можно забыть. Теперь пути бойцов расходятся: Де Риддер идет вверх, американец в неизвестность. Рейнье доказал, что готов к большим поединкам, а Никал стал заложником собственного хайпа.