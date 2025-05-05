Яркие победы Сэндхагена и Бекоева, провал Бо Никала. Обзор карда UFC DesMoines

4 мая состоялся турнир UFC DesMoines. В главном событии вечера в легчайшем весе встретились Кори Сэндхаген и Дейвисон Фигередо

Турнир UFC on ESPN 67 в Де-Мойне стал настоящим коктейлем из эмоций: здесь были и яркие нокауты, и драмы, и сюжеты, которые заставят говорить о себе еще долго. Вечер начался с прелимов, где новички и ветераны показали, что готовы биться до последнего, а завершился главными боями, перевернувшими все ожидания.

Россияне порадовали

Яна Сантос и Миша Тейт globallookpress.com

Прелимы UFC DesMoines запомнились не просто яркими моментами — они стали доказательством, что даже предварительный кард может быть зрелищнее основного. Взять, к примеру, выступление Азамата Бекоева.

Российский средневес без проблем остановил представителя США Райна Лодера. Американец, победитель 32-го сезона TUF, выглядел растерянно: Бекоев методично разбивал его ударами, загонял к сетке и в итоге добил серией хуков.

После боя Азамат, не скрывая амбиций, бросил вызов топовым соперникам: «UFC, я не разочарую. Хочу больших имен». И сложно не поверить в его слова — два нокаута в двух дебютных боях UFC говорят сами за себя.

Но если Бекоев блистал скоротечностью, то поединок между Мишей Тейт и Яной Сантос в женском легчайшем весе прошел всю дистанцию. Россиянка переигрывала бывшую чемпионку UFC в стойке первые два раунда.

Но Тейт нашла в себе силы и показала характер в концовке. В третьем раунде она перевела бой в партер, доказав, что ее борцовские навыки все еще на топ-уровне. И все же, перевернуть поединок и выиграть досрочно не вышло. Сантос выстояла до финального свистка, победив единогласным решением судей.

Нельзя обойти стороной и впечатляющее выступление Джилиан Робертсон, которая в рамках категории до 52 кг устроила настоящий де-класс, нокаутировав бывшую представительницу первой тройки рейтинга Марину Родригес. Ее левый хук в конце второго раунда отправил мексиканку в глубокий нокаут, после чего она объявила о завершении карьеры.

Стивенс, Понзиниббио и Родригес устроили шоу

Лучшие моменты турнира UFC Де-Мойн: Сэндхаген vs Фигередо

Основной кард турнира в Де-Мойне открывал поединок в легком весе с участием Мэйсона Джонса и ветерана Джереми Стивенса. Конкурентного противостояния здесь так и не вышло. Более молодой Мэйсон доминировал все три раунда, хотя Стивенс пытался удивить его внезапными мощными ударами.

Во втором отрезке американец даже едва не совершил камбэк, нанеся несколько жестких апперкотов. Съев ряд неприятных попаданий, Джонс ответил градом комбинаций. А в третьей пятиминутке он и вовсе перешел в борьбу, забрав концовку и весь поединок в целом.

Очередной бой проходил в рамках легчайшего веса. Украинский дебютант Сергий Сидей доказал, что в UFC не зря дали ему шанс. Его бой с Кэмероном Смутерманом стал тестом на выносливость. Первый раунд получился осторожным — никто из парней не форсировал события.

Впрочем, после перерыва оба перешли к активным действиям. Сидей, поработав в стойке, перевел поединок в партер, где он выглядел предпочтительнее. Оппонент вплоть до конца встречи так ничего и не смог противопоставить — заслуженная победа Сидея единогласным решением.

Порадовал фанатов и Даниэль Родригез, напомнивший те времена, когда он пребывал в числе топ-15 полусредневесов UFC. Бой с Сантьяго Понзиниббио был последним шансом сохранить прописку в промоушене. И американец воспользовался им сполна.

Родригез разбивал аргентинца первые два раунда, а в третьем поймал Понзиниббио на ошибке, проведя быструю серию ударов. Рефери остановил бой, хотя Сантьяго, как и его товарищи по команде, яростно протестовали. «Он еще стоял на ногах!» — кричали в углу аргентинца.

Сэндхаген и Де Риддер оставили соперников ни с чем

Бо Никал против Рейнье Де Риддера globallookpress.com

В рамках со-главного события вечера в среднем весе состоялся бой Рейнье Де Риддера, 13-го номера рейтинга, и Бо Никала. Непобежденного американца многие эксперты и фанаты называли будущим ММА. На поединок против Рейнье Де Риддера он вышел с уверенностью, граничащей с самоуверенностью.

Но бывший чемпион ONE оказался не тем, кого можно запугать словами. Де Риддер, словно тень, преследовал Никала в стойке, а во втором раунде пробил мощное колено в корпус. Бо мгновенно упал на настил и был не в состоянии продолжать.

Позже Никал признался, что не нашел своей дистанции в стойке и чувствовал себя не лучшим образом после тяжелой весогонки. Но факт остается фактом — на сегодняшний день Бо не уровень топ-15 среднего дивизиона UFC.

В главном событии вечера состоялся бой Кори Сэндхагена и Дейвесона Фигередо в легчайшем весе. В преддверии очного противостояния парни располагались на четвертой и пятой позициях в рейтинге.

Сэндхаген, которого до этого критиковали за пассивность, сходу показал мастер-класс в партере. Фигередо, пытавшийся заманить соперника в ловушку на нижнем этаже, выглядел слабо и неуверенно.

В стойке также полный разгром, счет по ударам в стартовой пятиминутке 36:1 в пользу Кори. Во втором раунде хруст в ноге бразильца заставил рефери вмешаться. Находясь лежа на спине, Дейвесон получил травму при позиционной борьбе.

Для Кори в этой встрече все сложилось, как нельзя лучше: победа техническим нокаутом. «Петр Ян, ты готов встретиться снова? Я готов к любому, кто встанет на моем пути», — заявил Сэндхаген сразу после поединка с Фигередо.

Результаты остальных поединков на UFC DesMoines

UFC Де-Мойн: Кори Сэндхаген — Слова после боя

1. Монтел Джексон в легчайшем весе одолел Даниэля Маркоса единогласным решением

2. Гастон Боланос в легчайшем весе уступил сабмишном во втором раунде Куангу Ле

3. Донтэйл Мэйес проиграл единогласным решением Томасу Петерсону в тяжелом весе

4. Джулианна Миллер единогласным решением победила Ивану Петрович в женском наилегчайшем дивизионе.