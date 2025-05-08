«Канело», хватит бить середняков! Пришло время сразиться с Кроуфордом

В минувшие выходные Сауль «Канело» Альварес во второй раз в своей карьере стал абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе. Однако его победа Уильямом Скуллом получилась мрачной и оставила много вопросов

«Канело» перестал удивлять

Поединок Сауля Альвареса против Уильяма Скулла 4 мая 2025 года многие фанаты ждали, как возвращение было «Канело» — агрессивного, беспощадного, готового нокаутировать любого.

Вместо этого они увидели тактическую игру, больше напоминающую шахматную партию. Мексиканец контролировал дистанцию, работал джебом, но даже не попытался ускориться. Судьи единогласно отдали ему победу (119-109, 118-110, 117-111), однако трибуны в зале встретили вердикт свистом.

Статистика боя лишь подчеркнула разочарование: чемпион нанес 32 точных удара из 112, Скулл — 28 из 98. Ни нокдаунов, ни ярких комбинаций, ни эмоций.

«Он будто дрался по учебнику, забыв, что зрители платят за зрелище», — написал в соцсетях бывший чемпион в полусреднем весе Шейн Мосли.

ИЗБИЛ ЧЕМПИОНА! Полный Бой Сауль Канело Альварес VS Уильям Скалл / Canelo Alvarez — Scull Full Fight

Альварес, обычно обожающий выходить на контакт с прессой, после боя ограничился парой общих фраз: «Сулл — достойный соперник. Я сделал то, что нужно».

Но фанаты не купились на эту отговорку. Соцсети переполнились негативными комментариями вроде: «Альварес превратился в боксерский калькулятор» или «судьи подарили ему победу, чтобы не сорвать бой с Кроуфордом».

Даже промоутер Эдди Хирн, обычно защищающий Альвареса, признал, что это был не лучший вечер для Сауля. Главный вопрос в том, зачем «Канело» вообще соглашался на этот бой? Скулл, занимавший седьмую строчку рейтинга WBO, долгое время не входил даже в топ-5 претендентов.

Однако внезапно получил титул IBF во втором среднем весе по электронной почте, после чего ситуация резко изменилась. Похоже, Альварес сознательно выбрал удобного соперника, чтобы не рисковать перед грядущим крупным боем. Но такой подход едва ли добавил ему очков в глазах поклонников.

Это был не бокс

Сауль Альварес и Оскар Де Ла Хойя globallookpress.com

Реакция боксерского сообщества на бой оказалась жестче, чем удары самого Альвареса. Промоутер Боб Арум не стал церемониться:

«Если бы я продавал этот бой отдельно, меня бы закидали помидорами. За такие деньги зрители ждут зрелища, а не счета 119-109»

Его поддержал экс-чемпион в двух весах Эрик Моралес: «В мои времена за такой бокс выгоняли из зала. Скулл хотя бы пытался атаковать»

Бойцы UFC тоже не остались в стороне. Хабиб Нурмагомедов в соцсетях иронично заметил: «Альварес — великий, но сегодня он дрался как новичок. Если бы так выступал в ММА, его бы засмеяли»

Хамзат Чимаев добавил: «Судьи явно смотрели другой бой. Скулл выиграл минимум четыре раунда — это было видно даже мне»

Эксперты сошлись во мнении, что счет 119-109 — насмешка над здравым смыслом. Уильям перебивал мексиканца в третьем, шестом и восьмом раундах. А Альварес выглядел уставшим, будто уже думал о Кроуфорде.

Середняки вместо элиты: реалии «Канело» последних лет

Сауль Альварес globallookpress.com

Последние три года карьеры Альвареса — это история о том, как чемпион избегает риска. После поражения от Дмитрия Бивола в 2022-м мексиканец последовательно бил Джона Райдера, Джермелла Чарло, того же Скулла и других боксеров чьи имена даже фанаты либо уже забыли, либо даже не знали.

Для сравнения, в 2017-2021 годах он дрался с Геннадием Головкиным, Сергеем Ковалевым и Дмитрием Биволом, теми, кто реально угрожал его наследию. Логика промоутеров понятна, ведь «Канело» денежный мешок.

Его бои приносят сотни миллионов, даже если соперник очередная темная лошадка. Но спортивная составляющая страдает. По словам легендарного Бернарда Хопкинса, мексиканец превратился в бизнесмена, хотя искал для вызовы вместо гарантии легких побед.

Статистика говорит сама за себя: с 2022 года Сауль не дрался ни с кем из реальных топов и именитых чемпионов. Вместо этого он предпочитал бойцов с рейтингом ниже пятого места.

Бой с Кроуфордом — шанс все изменить

Теренс Кроуфорд globallookpress.com

12 сентября 2025 года в Лас-Вегасе Саулю Альваресу предстоит бой, который определит его место в истории. Теренс Кроуфорд, непобежденный чемпион в трех весовых категориях, переходит в суперсредний вес ради этого поединка. Для «Канело» такой расклад событий далеко не самый лучший.

Кроуфорд быстр, универсален и психологически неуязвим. Если Альварес привык диктовать условия, то Кроуфорд адаптируется к любому стилю. Его джеб разрушителен, а способность менять стратегию в ходе боя не оставляет шансов на ошибку.

Сауль не сможет просто переждать прессинг, и потом выиграть на классе, как у Скулла, Теренс загонит его в угол и заставит драться«, — предупреждает тренер Кроуфорда Брайан Макинтайр.

Риски для Канело огромны. В 34 года его мобильность снизилась, а привычка экономить силы может сыграть против него. Поражение не просто лишит его титулов, а поставит крест на статусе величайшего боксера поколения.

Но и победа не гарантирует славы: если бой окажется скучным, фанаты окончательно разочаруются. К тому же, мексиканец сильно превосходит "Бада" в габаритах. От падения "Канело" спасет только триумф нокаутом.

Альварес может вернуться в элиту рейтинга Р4Р, доказав, что все еще способен на яркие победы или стать чемпионом, которого помнят лишь за счет медийного хайпа. 12 сентября покажет, осталось ли в нем пламя, горевшее в боях с Головкиным. Для "Канело" пришло время напомнить миру о себе.