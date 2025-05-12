Минус чемпион из команды Хабиба. Мухаммад оказался не готов к боксу Маддалены

Белал Мухаммад потерял титул в полусреднем весе, проиграв Джеку Маддалене на UFC 315. Австралиец переиграл оппонента в стойке, показав неплохую защиту от борьбы. Теперь Мухаммаду придется начинать путь с нуля, а новоиспеченный чемпион готовится бою против Ислама Махачева

Маддалена приятно удивил

В преддверии турнира UFC 315 чемпион полусреднего веса Белал Мухаммад выглядел явным фаворитом в противостоянии пятым номером рейтинга Джеком Маддаленой. Стиль палестинца, сочетающий давление в стойке, грамотную борьбу и неплохую выносливость считался идеальным оружием против ударников.

Однако уже в первом раунде стало ясно, что план Мухаммада дал сбой. Вместо привычного доминирования в клинче и партере, он попытался биться с Маддаленой в стойке. Джек, известный своими точными комбинациями, мгновенно воспользовался ошибкой.

Его джебы и лоу-кики доставляли чемпиону немало проблем, заставляя его смещаться к центру октагона. Мухаммад, обычно контролирующий темп поединка, превратился в пассивного наблюдателя.

Вместо того чтобы сокращать дистанцию, он пропускал удары, реагируя на них с опозданием. Даже редкие попытки перевести бой в партер разбивались о защиту австралийца. Маддалена, словно предугадывая действия соперника, блокировал тейкдауны и наказывал его многоударными сериями в голову.

Белал Мухаммад (справа) globallookpress.com

К третьему раунду преимущество Джека стало очевидным. Австралиец продолжал разбивать оппонента в стойке, зарабатывая очки. Мухаммад, пытаясь переломить ход боя, активизировался в четвертой пятиминутке, но к тому моменту счет уже не был в его пользу.

Финальный раунд лишь подчеркнул разницу в подготовке. Маддалена, сохраняя хладнокровие, ответил на агрессию чемпиона жесткими контратаками. Даже успешный тейкдаун палестинца за три минуты до конца встречи не помог, ведь Джек довольно быстро поднялся на ноги.

Судьи единогласно отдали победу австралийцу (48-47, 48-47, 49-46), ставшего новым чемпионом UFC в полусреднем весе. Для Мухаммада поражение обернулось не только потерей титула, но и ударом по репутации. Ведь он проиграл впервые за 12 поединков, начиная с 2019 года.

Плохой геймплан и фатальные ошибки

Белал Мухаммад и Джек Маддалена globallookpress.com

Главной причиной поражения Мухаммада стал отказ от его главного оружия — борьбы. Зная, что Маддалена не обладает выдающимися навыками в партере, Белал обязан был постоянно менять этажи и раз за разом проводить тейкдауны.

Вместо этого он предпочел зарубиться на ближней дистанции, словно пытаясь доказать, что превзойдет австралийца в его же игре. Это решение выглядело очень странным, учитывая привычную манеру ведения боев палестинца.

Маддалена, как и ожидалось, делал ставку на скорость и точность. Его защита от тейкдаунов, которую многие недооценивали, оказалась на высоте: из 12-ти попыток переводов Мухаммад реализовал лишь две, и обе в финальном раунде, когда счет был уже не в его пользу.

Еще одной ошибкой Белала стала пассивность. Вместо того чтобы давить и сбивать ритм, он позволил Джеку контролировать дистанцию. Маддалена, используя финты и перемещения, заставлял Мухаммада промахиваться, а затем наказывал его контратаками.

К концу второго раунда лицо Белала уже было в синяках и ссадинах. Эксперты также отметили слабую работу Мухаммада по ногам. Обычно он использовал лоу-кики, чтобы замедлить оппонента, но в этом бою предпочел бить в корпус и голову. Нельзя не учесть и психологический фактор. Мухаммад, выходивший на первую защиту титула, явно нервничал.

Его привычный настрой куда-то испарился, а в глазах читалась неуверенность. Маддалена же, напротив, действовал хладнокровно, будто участвовал в спарринге, а не в чемпионском бою. Возможно, команда Хабиба Нурмагомедова переоценила возможности подопечного.

Мухаммад в этот раз не смог адаптироваться. Его тренеры не сумели скорректировать стратегию между раундами, и палестинец продолжал биться в стойке. В итоге Мухаммад проиграл не столько Маддалене, сколько самому себе. Его упрямство, нежелание менять тактику и недооценка соперника стоили титула.

Мухаммад больше не станет чемпионом

Ислам Махачев globallookpress.com

Для Джека Маддалены победа над Мухаммадом лишь начало. UFC уже подтвердил, что следующим соперником австралийца станет Ислам Махачев. Чемпион легкого веса и друг Хабиба Нурмагомедова намерен перейти в полусредний дивизион, чтобы забрать второй пояс.

Этот бой станет проверкой для обоих. Махачев однозначно попытается повторить сценарий Мухаммада, но уже с более грамотной стратегией. Маддалена же будет делать ставку на ударную технику и скорость. Если он победит, то укрепит статус главной звезды дивизиона.

Однако шансы австралийца оцениваются скептически. Махачев — боец иного уровня, а его стиль может стать для Джека большой проблемой. Впрочем, сам Маддалена уверен в себе и хочет отомстить Исламу за Волкановски.

Что касается Белала Мухаммада, его ждет менее яркое будущее. Потеря титула отбросила его в конец очереди претендентов. Скорее всего, он встретится с голодными проспектами вроде Шавката Рахмонова или Иэна Гэрри.

Главная проблема Мухаммада — возраст. В 36 лет ему будет сложно вернуть былую форму, особенно учитывая стиль, построенный в первую очередь на хорошем кардио. Без титула Белал потерял рычаги для переговоров, а значит, следующие бои могут стать для него финансово менее выгодными.

Сложно поверить, что Белал в нынешней ситуации доберется до чемпионского поединка. Полусредний вес перенасыщен талантами, а UFC предпочитает продвигать молодых бойцов. Мухаммаду придется либо кардинально менять стиль, либо смириться с ролью трамплина для новых претендентов.