Махачев против Маддалены, Шевченко vs Силва — какие бои имеют смысл после UFC 315

Турнир UFC 315 дал ответы на несколько вопросов: Джек Маддалена стал новым чемпионом в полусреднем весе, а Валентина Шевченко сохранила пояс в наилегчайшей категории. Теперь самое время порассуждать, какие бои стоит провести в ближайшем будущем

Ислам Махачев против Джека Маддалены

Ислам Махачев, чемпион UFC в легком весе, заявил о планах перейти в полусредний дивизион после победы Джека Маддалены над Белалом Мухаммадом. Российский боец намерен стать двойным чемпионом, но его амбиции могут разбиться о непредсказуемую мощь австралийца.

Матчмейкеры UFC явно заинтересованы в этом поединке. Махачев — лицо легкого веса, а Маддалена новая звезда полусреднего дивизиона. Их противостояние гарантирует высокие продажи PPV и может стать главным событием 2026 года. Однако Исламу придется учесть габариты Джека: австралиец начинал карьеру в среднем весе, что делает его крупнее большинства соперников в категории.

Белал Мухаммад и Джек Маддалена globallookpress.com

Тренер Махачева, Хавьер Мендес, уже заявил, что команда изучает ошибки Мухаммада, не сумевшего затащить Маддалену в партер: «Ислам сделает то, что не получилось у Белала. Но Джек опасный соперник. Его выносливость и ударная техника серьезный вызов», — отметил Мендес.

Личная мотивация добавляет остроты. Маддалена хочет отомстить за Александра Волкановски, дважды проигравшего Махачеву. Для Ислама же это шанс укрепить наследие. Победа сделает его первым россиянином с двумя титулами UFC, что выведет его в ряд величайших бойцов современности.

Организации осталось лишь назначить дату. Бой станет проверкой для обоих: либо Махачев подтвердит статус суперзвезды, либо Маддалена докажет, что его чемпионство далеко не случайность.

Валентина Шевченко против Наталии Сильвы

Валентина Шевченко globallookpress.com

Валентина Шевченко сохранила титул в бою с Манон Фиро, но ее доминирование в дивизионе все чаще ставится под сомнение. Наталия Сильва, одержавшая 13 побед подряд в ММА, выглядит идеальным кандидатом, чтобы бросить вызов «Пуле».

Сильва на UFC 315 выиграла у Алексы Грассо все 3 раунда, показав невероятную скорость и точность ударов. Ее агрессивный стиль контрастирует с методичной работой Шевченко.

«Наталье нужно избежать ошибок Грассо, которая действовала слишком пассивно. Если Сильва сохранит темп, у Валентины будут проблемы», — считает экс-чемпионка Миша Тейт.

Критики Шевченко указывают на ее возраст в 37 лет. В бою с Фиро она выглядела уставшей в финальных раундах, тогда как Сильва демонстрировала феноменальную выносливость. Наталия молодая и яркая, способная привлечь новую аудиторию.

Шевченко против Сильва — логичный шаг со стороны матчмейкеров UFC. Если Валентина проиграет, это откроет дорогу новым звездам. Если победит, ее эра продолжится.

Айманн Захаби против Марлона Веры

Айманн Захаби globallookpress.com

Айманн Захаби, победивший Жозе Альдо спорным решением, хочет закрепить успех в бою с Марлоном Верой. «Чито» шестой в рейтинге легчайшего весе, канадец 11-й. Разрыв между ними не такой уж и большой.

Захаби часто критикуют за пассивность, но победа над Альдо добавила ему популярности. Вера, известный агрессивным стилем, в отличие от канадца идет вперед, рассчитывая на свою нокаутирующую мощь. Только вот Марлон проиграл 2 предыдущих боя, тогда как Айманн идет на серии из шести побед.

Бой Захаби и Веры — это столкновение стилей. Айманн предпочитает техничный бокс, Марлон давление и силу. «Если Вера загонит Захаби в угол, то нокаутирует. Но если Айманн сохранит хладнокровие, выиграет по очкам», — отметил аналитик Джон Анник.

Для UFC это отличная возможность провести очередной громкий бой в дивизионе. Победа Веры или Захаби не поставит кого-либо на первую строку очереди в титульной гонке, но однозначно улучшит текущие позиции в рейтинге.

Бенуа Сен-Дени против Йоэля Альвареса

Начало: 0:23 Бенуа Сен-Дени / Лучшие Моменты (HD)

Бенуа Сен-Дени, который был вынужден на UFC 315 драться с Кайлом Преполеком из-за снятия Альвареса, доказал готовность к боям с соперниками из топ-15 легкого веса. Теперь матчмейкеры должны вернуть первоначальный план и организовать долгожданное противостояние с испанцев.

Сен-Дени 4 из 6 поединков в промоушене выиграл досрочно, у Альвареса 19 из 21 побед в ММА были одержаны нокаутами или сабмишнами. Так что битва за сохранение места в топ-15 обещает быть яркой.

UFC заинтересован в продвижении Сен-Дени. Француз харизматичный боец с ярким стилем. Однако Альварес — это серьезный шаг вверх. Победа выведет «BSD» в топ-10, поражение заставит начинать все заново.

Жасмин Ясудавичус против победителя пары Намаюдунас-Меверик

Роуз Намаюнас (справа) globallookpress.com

Жасмин Ясудавичус, разгромившая Джессику Андраде, также претендует на титул в женском наилегчайшем весе. Но UFC, скорее всего, заставит ее немного подождать и встретиться с победителем между Роуз Намаюунас и Мирандой Меверик.

Экс-чемпионка минимального веса пытается вернуть былую славу и все еще рассчитывает на второй пояс, а Меверик хочет подтвердить статус восходящей звезды. Победительница получит право драться с Ясудавичус и шанс вернуться в титульную гонку.

«У Жасмин отличный джеб. Если она избежит грэпплинга Роуз или тейкдаунов Миранды, то победит», — говорит эксперт Джоанна Зехнер. UFC нужно сохранить динамику в дивизионе: этот бой определит следующего претендента после того, как Валентина Шевченко проведет защиту пояса с Наталией Сильвой.