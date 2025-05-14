Бернс подерется с Моралесом, Крейг встретится с Беллато. Анонс карда UFC Vegas 106

В ночь с 17 на 18 мая состоится турнир UFC Vegas 106. В главном событии вечера в рамках полусреднего весе Гилберт Бернс подерется с Майклом Моралесом

Бои предварительного карда

1. Луана Пинейро подерется в женском минимальном весе с Тишей Пеннингтон

2. Хьюн Сун Парк в наилегчайшем дивизионе сразится с Карлосом Эрнандесом

3. Денис Гомис в женском минимальном весе встретится с Элис Рид

4. Луана Сантос в женском легчайшем весе подерется с Таинарой Лисбоа

5. Коннор Мэтьюз в полулегком дивизионе подерется с Ядиром Делвалли

6. Джаред Гордон в легком весе проведет бой с Тиаго Мойзесом

7. Матеус Камило в легком дивизионе встретится с Габриэлем Грином

UFC Vegas 106: Burns vs Morales — May 17th | Fight Promo

Бои основного карда

Основной кард турнира в Лас-Вегасе откроет поединок в полулегком весе с участием Джулиана Эросы и Мелькуизаэля Косты. Бойцы подошли к противостоянию после подбед в предыдущих встречах.

Эроса накануне нокаутировал одного из ветеранов дивизиона Даррена Элкинса уже в первом раунде. Сейчас американец идет на серии из трех выигранных поединков кряду. На дистанции в 6 боев у него 4 победы и 2 поражения.

Его очередной соперник пребывает в не менее хорошей форме. В предыдущей встрече бразилец одолел по очкам неуступчивого Кристиана Родригеса. Как и оппонент, Коста идет на серии из трех побед.

Класс обоих бойцов сопоставим. Так что в этом противостоянии ожидать раннего финиша точно не стоит. Вполне вероятно, что поединок Косты и Эросы и вовсе завершится раздельным решением судей.

Очередной поединок пройдет в рамках среднего дивизиона с участием Нурсултона Рузибоева и Дастина Штольцфуса. Каждый из них в преддверии данного противостояния одержал яркие победы нокаутом.

Представитель Узбекистана без особых проблем разобрался с новичком лиги Эриком Макконико, финишировав американца во втором раунде. До этого у Нурсултона был поединок в полусреднем дивизионе, который завершился провалом.

Тогда Рузибоев уступил единогласным решением судей нынешнему представителю топ-10 категории до 77 кг Хоакину Бакли. Всего же в промоушене у бойца из Узбекистана 3 победы и одно поражение. Дастин подошел к этому поединку после яркой победы над Марком-Андре Баррио, менее чем за 5 минут.

Однако в целом американец выступал в промоушене крайне нестабильно. На протяжении шести предыдущих встреч он чередовал победы с поражениями. И в этом поединке у Рузибоева есть все шансы на успех.

Нурсултон Рузибоев globallookpress.com

Следующими в октагон в рамках полулегкого дивизиона выйдут бывший представитель топ-15 Содик Юссуф и новичок лиги Майрон Сантос. Статистика бойцов в преддверии очной встречи сильно разнится.

Юссуф ранее за 6 предыдущих поединков одержал 3 победы потерпел 3 поражения. Однако уровень оппозиции у него был довольно высокий. Проиграл нигериец недавнему претенденту на титул Диего Лопесу, представителю топ-10 Арнольду Аллену, а также именитому ветерану Эдсону Барбозе.

Бразилец к этой встрече подошел на серии из шести побед подряд. Последние 2 были достигнуты уже в UFC. Только вот уровень предыдущей оппозиции в отличие от Содика у Сантоса куда ниже.

Бой с таким оппонентом выглядит для нигерийца отличной возможностью реабилитироваться за 2 предыдущих неудачи. Все-таки на сегодняшний день разница в классе между Юссуфом и Сантосом несопоставима.

Ветеранов ждет тяжелая ночь

Пол Крейг globallookpress.com

В со-главном событии вечера в полутяжелом весе пройдет бой с участием бывшего представителя топ-15 Пола Крейга и Родольфо Беллато. Данное противостояние можно охарактеризовать, как битву стилей, а именно высококлассного джитсера против базового ударника.

Только вот физические кондиции обоих участников на разном уровне. На пике Крейг считался одним из потенциальных претендентов на титул и даже побеждал Магомеда Анкалаева.

Но с возрастом стал гораздо чаще проигрывать, вследствие чего сменил весовую категорию и опустился на дивизион ниже. В весе до 84 кг у шотландца не задалось — только одна победа за 4 поединка.

Что касается Беллато, то он идет на серии из шести боев без поражений. В UFC в дебюте бразилец без проблем нокаутировал Игоря Потерю во втором раунде, а в феврале подрался вничью с экс-представителем топ-15 Джимом Крутом.

В целом, Родольфо — это боец среднего уровня. У него довольно тяжелый удар, однако его стиль слишком прямолинеен. В былые времена такой соперник выглядел бы легкой мишенью для Пола Крейга, но точно не сейчас.

В главном событии вечера в полусреднем весе состоится поединок с участием бывшего претендента на титул Гилберта Бернса и непобежденного мексиканца Майкла Моралеса. Бойцы занимают восьмую и 12-ю позиции в рейтинге.

На первый взгляд, дела у Гилберта Бернса сейчас совсем плохи, ведь он проиграл 3 последних боя. Но здесь, прежде всего, стоит взглянуть на уровень оппозиции. В этом списке 2 чемпиона в лице Белала Мухаммада и Джека Маддалены, а также нынешний первый номер рейтинга Шон Брэди.

И нельзя сказать, что это были поражения в одностороннем порядке. Того же Маддалену Бернс перебивал по очкам, но в концовке встречи пропустил удар коленом и проиграл нокаутом. Поэтому раньше времени списывать со счетов бразильского ветерана с учетом его невероятного опыта точно не стоит.

И пожалуй, для Майкла Моралеса это самый большой бой в его карьере. Мексиканец ранее успешно проявил себя на фоне середняков. Он одержал в промоушене 5 побед подряд, а в последнем поединке в первом раунде нокаутировал Нила Мэгни.

У мексиканца есть неплохие шансы в бою с Бернсом за счет преимущества в скорости и габаритах. Но ранее Моралес так и не был протестирован высококлассными борцами. А его защита от тейкдаунов пока что до сих пор остается загадкой.