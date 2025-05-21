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    5 причин, почему Двалишвили победит О’Мэлли в реванше

    Кардио, борьба и ментальная устойчивость позволят Двалишвили снова переиграть О’Мэлли

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    Мераб Двалишвили
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    Мераб Двалишвили
    Мераб Двалишвили и Шон О’Мэлли готовы к реваншу за титул в легчайшем весе на UFC 318. Первая встреча закончилась победой грузинского бойца по очкам, и вторая обещает быть еще жарче. Несмотря на амбиции «Сахарка», Мераб остается фаворитом. Разберем пять ключевых причин, почему он сохранит пояс

    1. Непревзойденное кардио

    Двалишвили — эталон выносливости в UFC. Даже в пятом раунде он сохраняет такой же темп, как в первом. В предыдущем бою с О’Мэлли это стало решающим фактором: Шон, активный в начале, к финальным минутам заметно сдал. Финальный рывок в его исполнении в пятом раунде вроде бы и случился, но продлился всего 30 секунд.

    Статистика подтверждает преимущество грузина. За 25 минут в клетке он совершает в среднем 120 значимых ударов и 8 попыток тейкдаунов. При этом его пульс остается стабильным, что позволяет избежать критических ошибок в концовке.

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    • «Сахарок», напротив, склонен к перепадам активности. В поединках с Петром Яном и Алджамейном Стерлингом он часто терял концентрацию. Если реванш дойдет до чемпионских минут, Шону будет сложно тягаться с Двалишвили.

    Мерабу уже 34 года, но его физическая форма превосходит многих молодых бойцов. Регулярные спарринги с более тяжелыми оппонентами и изнурительные тренировки в горах закалили его организм.

    Чемпион переработает О’Мэлли в финальных раундах, как это было в первом бою. Судьи вновь отдадут победу Мерабу за счет тотального доминирования.

    2. Эффективный прессинг и давление

    UFC 316: Двалишвили vs О'Мэлли 2 — Официальный трейлер

    Двалишвили не дает соперникам передышки. Он постоянно идет вперед, загоняя их в угол или к сетке. В первом бою это лишило О’Мэлли пространства для маневров и фирменных ударов.

    Грузин также мастерски использует клинч. Прижимая Шона к клетке, он нейтрализовал его преимущество в размехе. В таких позициях О’Мэлли теряет 70% своей ударной эффективности, а Двалишвили начинает работать коленями и короткими хуками.

    Еще один козырь — психологическое давление. Мераб не боится пропускать удары, чтобы сократить дистанцию. Даже после точных джебов Шона он продолжал наступать, демонстрируя железную волю к победе. Подобное часто выводит соперников из равновесия.

    О’Мэлли, привыкший контролировать дистанцию, не готов к такой агрессии. В реванше ему придется либо рисковать в погоне за нокаутом, либо отступать. Оба сценария играют на руку чемпиону. Двалишвили превратит бой в рубку на своих условиях, где у американца не останется шансов на комфортный для него ход поединка.

    3. Улучшенная защита от ударов

    Мераб Двалишвили против Петра Яна
    globallookpress.com

    Грузина не раз критиковали за уязвимость в стойке, но в последних боях он показал серьезный прогресс. После первого поединка с О’Мэлли чемпион сделал упор на работу над защитой. Теперь он реже ловит чистые удары, активнее использует блоки и уклоны, что снижает урон от атак соперника.

    Статистика подтверждает изменения. Если в первом бою с Шоном Двалишвили пропустил 45% значимых ударов, то в поединке против Умара Нурмагомедова этот показатель упал до 32%. Мераб научился считывать ритм атак и вовремя прикрывать голову, что критически важно против О’Мэлли.

    Американец славится нокаутирующей мощью, но его стиль предсказуем. Шон часто полагается на боковые хуки и апперкоты, которые Двалишвили теперь отрабатывает в спаррингах. В реванше чемпион будет готов к фирменным комбинациям визави, сводя их эффективность к минимуму.

    Важный момент — работа корпусом. Раньше Мераб слишком часто зависал на прямой линии, подставляясь под контратаки. Сейчас он активнее двигается по кругу. Это лишает Шона главного козыря в виде акцентированных ударов с дальней дистанции.

    Улучшенная защита Двалишвили превратит нокаутирующую силу О’Мэлли в бесполезный груз. Чемпион переживет ранний штурм и ответит контратаками, как это было в бою с Петром Яном.

    4. Ментальная устойчивость чемпиона

    Мераб Двалишвили
    globallookpress.com

    Двалишвили не знает, что такое нервы. В титульных боях он сохраняет спокойствие, даже когда пропускает жесткие удары. В реванше с О’Мэлли это станет ключевым преимуществом.

    Шон, напротив, склонен к эмоциональным срывам. После поражения в первом бою он публично критиковал судей и тренеров, что выдает неуверенность. Давление титульного поединка может вновь сломать его психологически.

    Мераб уже доказал, что умеет учиться на ошибках. Аналитики UFC отмечают: грузинский чемпион каждый бой становится умнее и хладнокровнее. О’Мэлли же, несмотря на заявления о новом образе жизни, остается загадкой.

    Его эксперименты с тренировками и публичные конфликты вызывают вопросы. Если Шон не выдержит прессинга, это отразится на его игре. Двалишвили переиграет «Сахарка» ментально, как это сделал в первом раунде их предыдущего боя.

    5. Ошибки О’Мэлли, которые повторятся

    Шон О'Мэлли
    globallookpress.com

    Анализ первого боя показал: Шон допустил стратегические просчеты. Он слишком полагался на удары с дальней дистанции, игнорируя рваный темп, удары в клинче и борьбе. В реванше эти ошибки сыграют против него снова.

    О’Мэлли не смог адаптироваться к стилю Двалишвили. Вместо того, чтобы работать на контратаках, он пытался перебить чемпиона в прессинге, что привело к истощению. Повторится ли этот сценарий? Все указывает на это.

    Еще одна проблема Шона — слабая защита от попаданий по корпусу. Двалишвили 23 раза попал в тело О’Мэлли в первом бою, замедляя его движения. Если грузин усилит акцент на корпус, Шон потеряет мобильность уже к третьему раунду.

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    • Кроме того, О’Мэлли до сих пор не научился грамотно отступать. Вместо круговых движений он пятится по прямой, попадая в угол. Для Двалишвили, который любит зажимать соперников у сетки, это идеальная мишень.

    О’Мэлли не исправил старые слабости, а Мераб готов их использовать. Чемпион сохранит титул, доказав, что его победа не была случайностью.

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