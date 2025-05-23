Возвращение Фьюри и Пакьяо, скандал Хэйни с Лопесом — что происходит в боксе в межсезонье?

В боксе опять наступило затишье. Количество турниров резко сократилось, а громких поединков практически нет. Тем временем, в закулисье происходит много интересного, начиная от возвращений Пакьяо и Фьюри и заканчивая проблемами вокруг боя Альвареса с Кроуфордом

Возвращение Пакьяо

46-летний Мэнни Пакьяо, легенда мирового бокса, объявил о возвращении на ринг после пятилетнего перерыва. Его соперником станет действующий чемпион мира WBC в первом полусреднем весе Марио Барриос. Бой запланирован на 19 июля в Лас-Вегасе, но уже вызвал волну критики.

Эксперты недоумевают: почему Пакьяо, не выступавший с 2021 года, сразу получил титульный шанс? WBC включил его в рейтинги и поставил на пятую строчку, минуя обязательных претендентов, что многие называют нарушением спортивных принципов.

Рикки Хаттон, бывший соперник филиппинца, открыто заявил: «Это позор. Он даже не в топ-10». Барриос, хоть и владеет поясом, но не провел ни одной громкой защиты. Его победы над Фабианом Майданой и Абелем Рамосом не впечатлили.

Для Пакьяо это шанс вернуться в элиту, однако возраст и долгий простой делают его аутсайдером. Ставки на его победу уже оцениваются, как 1:5. Критики увидели в этом чисто коммерческий ход. Пакьяо остается звездой, способной привлечь аудиторию, даже если его время прошло.

Однако подобные решения подрывают доверие к организациям. Болельщики в замешательстве: если ветеранам дают титульные шансы без заслуг, зачем молодым бойцам строить карьеру?

Трилогия Фьюри с Усиком или бой против Джошуа?

Тайсон Фьюри против Александра Усика globallookpress.com

Тайсон Фьюри, объявивший о завершении карьеры в январе, вновь заговорил о возвращении. После двух поражений от Александра Усика «Цыганский король» хочет трилогию, но промоутер Фрэнк Уоррен намекнул, что бой с Энтони Джошуа интереснее для фанатов.

Фьюри-Усик 3 выглядит логичным — их первые два поединка были конкурентными. Однако зрители устали от этой пары. Энтони, напротив, никогда не дрался с Тайсоном, и их противостояние стало бы главным событием десятилетия в тяжелом весе в Великобритании.

Джошуа, восстановившись после поражения Дэниелю Дюбуа, готов к вызову. Его промоутер Эдди Хирн заявил: «Бой с Фьюри — единственное, чего ждет Великобритания». Стадион «Уэмбли» уже называют возможной локацией, а доходы могут побить все рекорды.

Усик тоже не исчез. Украинец планирует провести реванш против Дюбуа, и, если он победит, трилогия с Фьюри потеряет смысл. Пока Тайсон тренируется, фанаты гадают: выберет ли он спортивный вызов или коммерчески выгодный спектакль?

Кэттералл-Тейлор: новая глава в полусреднем весе

Джош Тейлор против Джека Эттералла globallookpress.com

Джек Кэттералл и Джош Тейлор готовы к третьему бою, но теперь в полусреднем весе. Их первые два поединка в 140 фунтах запомнились скандалами. В 2022-м Тейлор выиграл спорным решением, а в 2024-м Кэттералл взял реванш.

Оба бойца объявили о переходе в полусредний вес. Тейлор дебютирует в новой категории против Экоу Эссумана 24 мая, а Кэттералл встретится с Гарлемом Юбенком 5 июля. Промоутер Эдди Хирн подтвердил: если оба победят, трилогия станет реальностью.

Для Тейлора это шанс вернуть себе звездный статус. После поражений от Кэттералла и Лопеса и ухода из первого полусреднего веса его карьера пошла по нисходящей. Джек, напротив, хочет доказать, что его победа над Джошем не была случайностью.

Однако полусредний вес перегружен звездами. Чтобы попасть в титульную гонку, Тейлору и Кэттераллу придется пройти через еще несколько боев. Трилогия станет для них билетом в элиту или финалом карьеры.

Бой «Канело» и Кроуфорда на грани срыва

Сауль «Канело» Альварес против Джермелла Чарло globallookpress.com

Бой Сауля «Канело» Альвареса и Теренса Кроуфорда, запланированный на 13 сентября, превратился в организационный кошмар. Перенос даты и отсутствие спонсоров ставят под угрозу одно из главных событий года.

Изначально бой хотели провести 13 сентября в Лас-Вегасе, но из-за конфликта с UFC пришлось сдвинуть дату. Саудовский промоутер Турки Аль аш-Шейх до сих пор не решил, где его провести: Нью-Йорк и Техас — основные кандидаты.

Еще одна проблема — трансляция. Аль аш-Шейх заявил, что бой покажут на платформе с PPV, но не на Netflix. Это разочаровало фанатов, ожидавших бесплатного показа. Эксперты опасаются, что из-за высокой цены PPV аудитория сократится.

Пока промоутеры ищут выход, боксеры молчат. «Канело» и Кроуфорд, известные принципиальностью, вряд ли откажутся от боя. Но если организаторы не справятся, их противостояние рискует стать символом беспорядка в индустрии.

Скандал Хэйни и Лопеса

Девин Хэйни (слева) globallookpress.com

Девин Хэйни требует боя с Теофимо Лопесом, обвиняя того в трусости. Поводом стал отказ чемпиона WBO в первом полусреднем весе от переговоров в пользу поединка с Джароном Эннисом. Отец Девина, Билл Хэйни, заявил: «Теофимо боится. Он знает, что проиграет».

Лопес после недавней победы над Арнольдом Барбозой намерен подняться полусредний вес ради боя против Энниса. Хэйни, обладатель титула WBC в дивизионе до 63,5 кг, считает это бегством: «Он хочет уйти от меня, но это не сработает».

Промоутеры пока не комментируют ситуацию. Лопес просто ждет, а Эннис готов драться с любым. Фанаты раздражены: вместо спортивных вызовов боксеры устраивают шоу в соцсетях.

Межсезонье бокса: коммерция против спорта

Тайсон Фьюри globallookpress.com

Нынешнее межсезонье отражает главную болезнь индустрии — приоритет денег над спортивными принципами. Возвращение Пакьяо, хаос вокруг боя «Канело» и Кроуфорда и скандалы вроде Хэйни-Лопеса — все это не красит бокс.

Организации вроде WBC теряют авторитет, включая ветеранов в рейтинги ради хайпа. Промоутеры игнорируют обязательных претендентов, выбирая звездных соперников. Бойцы все чаще решают судьбу поединков в соцсетях, а не на ринге.

Но есть и надежда. Бои вроде Кэттералл а Тейлора или Фьюри-Джошуа (если состоятся) напомнят, что бокс — это, прежде всего, спорт . Все зависит от того, выберут ли фанаты поддержку таких событий или продолжат критиковать индустрию.

Пока же межсезонье 2025-го — это период сомнительных решений, громких заявлений и вопросов без ответов. Остается надеяться, что осень принесет больше ярких боев и меньше скандалов.