5 причин, почему Топурия может проиграть Оливейре

Чарльз Оливейра не так уж и прост. У Топурии могут возникнуть проблемы против многоопытного «Дю Бронкса»

Илия Топурия в преддверии главного боя на UFC 317 с Оливейрой открылся уявным фаворитом. На его победу можно поставить за, тогда как триумф Чарльза дают коэффициент. Непобежденный грузинский боец, владевший поясом в полулегком весе, уверенно заявил о готовности завоевать второй титул. Эксперты хвалят его феноменальный бокс и универсальность. Однако соперник в лице Чарльза Оливейры далеко не подарок.

Бывший чемпион легкого дивизиона, несмотря на 2 поражения в последних пяти встречах, остается опаснейшим противником для любого топа UFC. Его рекордные 20 побед сабмишном и умение выживать в критических ситуациях заставляют усомниться в однозначности прогнозов. Оливейра уже не раз доказывал: списывать его со счетов большая ошибка. Даже для такого феномена, как Топурия, бой может получиться нелегким, и вот почему.

1. Оливейра король сабмишнов

Чарльз Оливейра vs Дастин Порье: Вспоминаем бой

Чарльз Оливейра — рекордсмен UFC по количеству досрочных побед в партере (20). Его удушающие приемы, особенно треугольники сзади, оставили ни с чем даже топ-бойцов вроде Дастина Порье и Джастина Гейджи.

Если бой окажется на земле, Топурия столкнется с уникальным мастерством, с которым не сравнится его черный пояс по БЖЖ. Грузин, несмотря на 92% защиты от тейкдаунов, редко сталкивался с такими агрессивными грэпплерами.

В бою с Брайсом Митчеллом Илия сам перевел схватку в партер, но Оливейра — другой уровень. Он не ждет инициативы: Чарльз цепляется за шею даже в клинче или после пропущенных ударов, как это было в чемпионском поединке с Майклом Чендлером.

Стоит учесть и психологический аспект. Оливейра не боится рисковать: 7 из его последних десяти побед были сабмишами. Если Топурия допустит ошибку в стойке, бразилец мгновенно перехватит инициативу. Даже нокаутирующая мощь Илии не спасет его от нестандартной работы «Дю Бронкса» на канвасе.

2. Опыт в пятираундовых боях

Тони Фергюсон и Чарльз Оливейра globallookpress.com

За карьеру Оливейра провел 11 пятираундовых боев, тогда как Топурия всего один. В поединке с Джошем Эмметтом грузин доминировал, но Джош не Чарльз.

Бразилец, даже уступая в первых раундах, умеет сохранять силы и наращивать давление. Топурия привык решать исход боя быстро: 14 из 15-ти побед в ММА досрочные. Но если Оливейра выдержит стартовый натиск, Илии придется работать в несвойственном ему темпе.

В бою с Холлоуэем грузин уже показывал признаки усталости к третьему раунду. Чарльз, напротив, в реванше с Майклом Чендлером сохранял активность даже в пятом раунде. Кроме того, Оливейра мастерски использует клинч и давление у сетки, чтобы замедлить темп.

Это его козырь против агрессивных ударников. Если Чарльз начнет вязать Топурию, изматывая того в стойке, грузин может потерять преимущество в скорости и точности.

3. Несгибаемый характер

Чарльз Оливейра globallookpress.com

Оливейра мастер камбэков. В первом бою с Чендлером он пережил нокдаун в первом раунде, но уже во втором вернулся и сам забил оппонента. Против Гейджи Чарльз пропустил мощный кросс на старте, но выстоял и победил.

Его способность сохранять хладнокровие под огнем — главная угроза для Топурии, привыкшего доминировать с первых секунд. Илия, напротив, пока не сталкивался с противником, который не ломается после его ударов. Даже Макс Холлоуэй, известный своей железной челюстью, не выдержал ударной мощи грузина.

Но Оливейра другой тип бойца. Он не просто держит удар, он использует пропущенные атаки, как ловушку. Если Топурия ринется добивать, Чарльз может контратаковать, находясь лежа на спине, и перевести бой в партер.

Ментальное преимущество Оливейры в отсутствии страха. После поражений от Махачева и Царукяна он не потерял уверенность в себе и заявил: «Мне нечего терять». Для Топурии это первый бой против топа легкого дивизиона. Давление может сыграть против него.

4. Ошибки в защите Топурии

Илия Топурия / Лучшие Моменты (HD)

Статистика защиты Топурии в стойке (64%) выглядит солидно, но цифры обманчивы. В бою с Волкановски Илия не раз ловил чистые удары, полагаясь на работу ног, а не блок. Против Холлоуэя он пропустил 42 значимых удара, компенсируя это агрессией.

Но Оливейра дерется по-другому: его фронт-кики и лоу-кики могут нарушить удобную дистанцию, а серии ударов сделать грузина уязвимым для контратак. Главная проблема Топурии — привычка оставлять голову открытой при наступлении.

В стойке он часто наклоняется вперед, что использовал даже Эмметт, немного потрясший Илию в третьем раунде. Чарльз, при всех регалиях в грэпплинге, обладает опасным тайским боксом. Его лоу-кики способны замедлить Топурию, а высокий крюк с правой отправить в нокдаун.

Кроме того, Илия редко держит высокий темп в поздних раундах. Если Чарльз переживет первые 10 минут, его шансы резко возрастут. Как показал бой с Царукяном, Оливейра сохраняет силу удара даже в концовке.

5. Легкий вес — неизведанная территория для Топурии

Илия Топурия globallookpress.com

Переход в легкий вес — это всегда риск. Даже для такого универсала, как Топурия. Илия никогда не дрался в этом дивизионе на топ-уровне, тогда как Оливейра провел здесь 28 боев. Чарльз знает всех топовых бойцов категории, от Порье до Махачева. Он понимает, как адаптироваться к их стилям.

Для Топурии же это первый шаг в неизвестность. Его антропометрия (175 см размаха против 188 см у Оливейры) ставит под вопрос эффективность фирменных комбинаций. Чарльз, используя длину рук, может держать грузина на длинной дистанции, где тот менее опасен.

Кроме того, Оливейра уже бился с борцами высокого уровня вроде Дариуша, ударниками, как Порье, универсальными Фергюсоном и Чендлером, и показал, что даже в проигрышных сценариях способен создать угрозу. Топурия же, несмотря на греко-римскую базу, предпочитает не злоупотреблять тейкдаунами. Если Илия попытается бороться, Чарльз встретит его гильотиной или треугольником.

Топурии следует быть аккуратным

Топурия невероятный талант, но его самоуверенность может сыграть против него. Оливейра при всех возрастных и статистических недостатках, остается самым опытным и непредсказуемым соперником в карьере грузина. Чарльз умеет побеждать там, где другие сдаются, а его сабмишны постоянная угроза даже для чемпионов.

Если Оливейра переживет первые раунды, давление на Топурию возрастет. Илии придется столкнуться не только с мастерством бразильца, но и с собственными сомнениями. В UFC уже были случаи, когда явные фавориты падали под натиском ветеранов. Этот бой может стать еще одним уроком: преждевременно списывать со счетов возрастных легенд точно не стоит.