Реванш О'Мэлли и Двалишвили, долгожданный бой Пеньи с Харрисон. Анонс карда UFC 316

8 июня состоится турнир UFC 316. В главном событии вечера в бою за титул в легчайшем весе встретятся Шон О’Мэлли и Мераб Двалишвили

Бои предварительного карда

1. Хаос Уильямс в полусреднем весе встретится с Андреасом Густафссоном

2. Маркель Медерос в легком весе сразится с Марком Хоински

3. Куинлан Саллкилд в легком дивизионе проведет бой с Яналом Ашмозом

4. Азамат Мурзаканов в полутяжелом весе встретится с Брендсоном Рибейро

5. Джу Сан Ю в полулегком весе подерется с Джеком Сараги

6. Сергей Спивак в тяжелом весе встретится с Вальдо Кортес-Акостой

7. Ариана Липски в женском наилегчайшем дивизионе подерется с Ванг Конг

8. Бруно Силва в наилегчайшем дивизионе сразится с Джошем Ваном

UFC 316 Обратный отсчет — Двалишвили vs О'Мэлли 2

Бои основного карда

Основной кард турнира UFC 316 откроет поединок в легчайшем весе с участием десятого номера рейтинга Марио Баутисты и дебютанта лиги Патчи Микса. И это не просто новичок, а бывший чемпион Bellator в категории до 61 кг.

Свой предыдущий бой Микс выиграл раздельным решением судей у Магомеда Магомедова. Победная серия американца составляет 7 выигранных поединков кряду. Аналогичные цифры и у Марио Баутисты, который ранее тоже раздельным вердиктом одолел Жозе Альдо.

Стилистически данное противостояние выглядит максимально интересным. Потому как оба парня обладают неплохими навыками на всех этажах. Баутиста грамотно меняет вектор атак. Неплохо чувствует себя на ближней дистанции в стойке, умеет вязать оппонентов в клинче.

Патчи нередко действует в стиле контрпанчера, не стесняется бороться ввиду невероятного арсенала болевых и удушающих. С учетом хорошей формы Марио и Патчи, вполне вероятно очередное раздельное решение.

Следующими в октагон в рамках полусреднего дивизиона выйдут Висенте Люке, 14-й номер рейтинга, и Кевин Холлэнд. Бойцы очень опытные, за свою карьеру собрали немало громких побед, чередуя их с обидными поражениями.

Но предыдущие встречи выиграли. Висенте не пустил в топ-15 проспекта Тембо Горимбо, задушив его уже в первом раунде. Однако в целом статистика за последнее время оставляет желать лучшего: 3 победы и 3 поражения на дистанции в 6 поединков.

Похожая ситуация и у Кевина. Последний поединок он выиграл единогласным решением судей у Гуннара Нельсона. На дистанции в 8 боев 4 победы и 4 поражения. Причем выступал Холлэнд как в полусреднем, так и среднем дивизионе.

В этом противостоянии все зависит от того, кто первым реализует свой геймплан. У Холлэнда точно будет преимущество в стойке за счет внушительного размах рук в 2 метра. А вот партер это уже стихия Люке.

Кевин Холлэнд globallookpress.com

В среднем весе состоится бой Келвина Гастелума, бывшего претендента на титул, и восходящей звезды Джо Пайфера. Карьеры обоих на сегодняшний день расходятся в разные стороны. Келвин явно прошел свой пик и после битвы за временный титул перешел в статус ветерана.

За 4 предыдущих встречи 2 победы и 2 поражения. Последний бой выиграл единогласным решением судей у Даниэля Родригеза. Что касается Пайфера, то он, наоборот, только подбирается к своему пику.

Стартовал американец в лучшей лиге мира очень ярко. Три первые виктории добыл досрочно в 1-2 раундах. Но затем оступился на многоопытном Джеке Херманссоне, уступив ему единогласным решением.

Впрочем, далее Джо реабилитировался и уже в первом раунде нокаутировал Марка-Андре Баррио. И в этом поединке у него также есть неплохие шансы на триумф. Да, Гастелум гораздо опытнее. Но в плане физических кондиций Пайфер абсолютно на другом уровне.

Двалишвили и Харрисон намерены выйти с октагона с поясами

Джулианна Пенья globallookpress.com

В со-главном событии вечера в женском легчайшем весе действующая чемпионка Джулианна Пенья проведет первую защиту титула с Кайлой Харрисон, вторым номером рейтинга. «Лисица» в прошлом бою отобрала титул у Ракель Пеннингтон, выиграв раздельным решением.

До этого была вне октагона почти 2 года. Запомнилась Джулианна тем, что сумела нанести досрочное поражение Аманде Нуньес, после чего в реванше уступила ей по очкам. Однако от своей пиковой формы Пенья уже далеко.

Против Пеннингтон были большие проблемы в стойке, даже падала в нокдаун в концовке встречи. Финишировать и контрактовать на земле уже не хватает физических кондиций. И это может стать фатальным против такой соперницы, как Кайла.

Харрисон в UFC провела 2 поединка. Одолела сабмишном Холли Холм и выиграла единогласным решением у Кетлен Виейры. В стойке не блещет, но бьет довольно жестко. Стиль Харрисон строится на работе джебом, сокращении дистанции и заходе в клинч.

Физически Кайла выделяется на фоне конкурентов. А если учесть, что она олимпийская чемпионка по дзюдо, то сдержать ее натиск в партере задача не из легких для любого топа, в чем убедились Холм и Виейра. Так что Джулианну ждет один из самых трудных боев в карьере.

В главном событии вечера пройдет реванш за титул в легчайшем весе между Мерабом Двалишвили и Шоном О'Мэлли. Первый их поединок проходил в сентябре прошлого года. Тогда Мераб выиграл единогласным решением, отобрав у «Сахарка» титул.

Затем в январе этого года остановил Умара Нурмагомедова, нанеся ему первое поражение в карьере, выиграв по очкам. Беспроигрышная серия грузина насчитывает уже 12 поединков. Техника и навыки у Мераба, может, и не самые выдающиеся.

Зато у чемпиона бесконечное кардио. Он способен 25 минут работать в высочайшем темпе. Двалишвили давно не побеждал досрочно, но ему это и не нужно. Его прессинг настолько изматывает соперников, что они ломаются психологически.

Именно это и случилось с О'Мэлли в первом бою, после чего он в октагоне не появлялся. До Мераба «Сахарок» нокаутировал Алджамейна Стерлинга и выиграл по очкам у Марлона Веры. Но готов ли он на равных конкурировать с Мерабом в реванше вопрос очень интересный.

С одной стороны, Двалишвили периодически пропускает тяжелые удары и все, что нужно О'Мэлли, это один-два раза точно попасть. Но все зависит оттого, как функционально американец готов к реваншу и насколько он улучшил защиту в партере. Если работа над ошибками не проделана, то исход будет таким же, как и в сентябре 2024-го.