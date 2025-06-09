Двалишвили разгромил О'Мэлли, Харрисон отобрала титул у Пеньи. Обзор карда UFC 316

8 июня состоялся турнир UFC 316. В главном событии вечера в бою за титул в легчайшем весе встретились Шон О’Мэлли и Мераб Двалишвили

Бои предварительного карда

1. Хаос Уильямс в полусреднем весе проиграл единогласным решением Андреасу Густафссону

2. Маркель Медерос в легком весе одолел единогласным решением Марка Хоински

3. Куинлан Саллкилд в легком дивизионе победил единогласным решением Янала Ашмоза

4. Азамат Мурзаканов в полутяжелом весе нокаутировал в первом раунде Брендсона Рибейро

5. Джу Сан Ю в полулегком весе нокаутировал в первом раунде Джека Сараги

6. Сергей Спивак в тяжелом весе проиграл единогласным решением Вальдо Кортес-Акосте

7. Ариана Липски в женском наилегчайшем дивизионе уступила единогласным решением Ванг Конго

8. Бруно Силва в наилегчайшем дивизионе проиграл нокаутом в третьем раунде Джошу Вану

Лучшие моменты турнира UFC 316: Двалишвили vs О'Мэлли 2

Бои основного карда

Основной кард турнира UFC 316 открывал поединок в легчайшем весе с участием десятого номера рейтинга Марио Баутисты и дебютанта лиги Патчи Микса. Бывший чемпион Bellator выходил октагон на семиматчевой победной серии, как и его соперник. Ожидания от противостояния были высокими.

Но уже с первых минут Баутиста взял инициативу, не дав дебютанту опомниться. Десятый номер рейтинга постоянно двигался вперед, осыпая Микса ударами и не позволяя тому найти свою дистанцию. Статистика была явно не в пользу экс-чемпиона Bellator.

К удивлению многих, Микс, известный своим внушительным арсеналом болевых и удушающих, практически не пытался перевести бой в партер. Вместо этого он действовал, как контрпанчер, но пропускал слишком много чистых ударов. Его геймплан явно не сработал против напора Баутисты.

На протяжении всех трех раундов доминирование Марио было неоспоримым. Он контролировал 70% времени боя в стойке, оставив на лице Микса рассечения. Судьи единогласно (30-27, 30-27, 29-28) отдали победу Марио. Дебют Патчи в UFC провалился, а его семиматчевая победная серия прервалась.

Следующими в октагон в рамках полусреднего веса вышли 14-й номер рейтинга Висенте Люке и Кевин Холлэнд, который очень уверенно начал встречу. Первый раунд полностью прошел под его диктовку.

И Холлэнд даже потряс бразильца мощным ударом локтем, едва не отправив того в нокаут. Однако во втором раунде ирония судьбы настигла Люке. Холлэнд поймал его в клинче у сетки и применил удушающий, очень похожий на фирменную «анаконду» самого бразильца.

На отметке в 1:03 Висенте вынужден был сдаться. Для Холлэнда это уже 15-я победа в UFC, а Люке потерпел четвертое поражение за последние семь боев. И теперь рискует покинуть топ-15.

Висенте Люке против Кевина Холлэнда globallookpress.com

В среднем весе сошлись бывший претендент на временный титул Келвин Гастелум и восходящая звезда Джо Пайфер. Амбициозный проспект с первых секунд обрушил на ветерана шквал ударов.

Уже в первом раунде он дважды отправил Гастелума в нокдаун своим коронным правым кроссом. Казалось, бой вот-вот остановят, но невероятная стойкость Гастелума снова в деле — он продержался под градом ударов до перерыва.

Во втором и третьем отрезках Келвин пытался агрессивно отвечать на атаки противника. Он даже сумел провести тейкдаун, но преимущество Пайфера было очевидным: 48-32 по значимым ударам по итогам боя. Судьи единогласно отдали победу Джо.

Ни единого шанса для Пеньи и О'Мэлли

Кайла Харрисон globallookpress.com

В рамках со-главного события чемпионка в женском легчайшем весе Джулианна Пенья проводила первую защиту пояса против второго номера рейтинга Кайлы Харрисон.

Первый раунд начался с прессинга в исполнении обладательницы титула. Однако ее попытка перевести бой вниз привела к фатальной ошибке — судья снял балл за запрещенный удар. Этот эпизод сразу поставил чемпионку в сложное положение, лишив психологического преимущества.

После перерыва Харрисон окончательно перехватила инициативу. Она сократила дистанцию, перевела Пенью в партер и показала подавляющее превосходство. Физическая слабость Пеньи, заметная еще в прошлом бою с Пеннингтон, стала ее ахиллесовой пятой.

Оказавшись на нижнем этаже, Джулианна отчаянно сопротивлялась, но не могла противостоять силе и технике противницы. Под занавес второго раунда Харрисон провела рычаг локтя.

Пенья сдалась на отметке в 4:11, а Кайла стала новой чемпионкой UFC всего в третьем бою под эгидой промоушена. Для Пеньи данное поражение явный сигнал, что время ее правления в дивизионе подошло к концу.

Главным событием вечера стал реванш за титул в легчайшем весе между чемпионом Мерабом Двалишвили и бывшим обладателем пояса Шоном О'Мэлли. Их первая встреча в сентябре 2024 года закончилась победой грузина единогласным решением.

Как и в прошлый раз, начало боя было осторожным. О'Мэлли пытался работать джебом и лоу-киками, надеясь на свой коронный точный удар. Но Двалишвили в привычной манере шел вперед, оказывая давление. Первый раунд остался за чемпионом, благодаря контролю центра октагона и двум успешным переводам в партер.

После перерыва Мераб наращивал темп. Его феноменальное кардио позволяло ему поддерживать невероятный ритм (более 120 значимых попаданий за бой). О'Мэлли все чаще оказывался у сетки, пропуская серии ударов. Второй раунд также остался за чемпионом.

Третий отрезок противостояния стал кульминационным. Двалишили буквально не отпускал О'Мэлли, засыпая того ударами и постоянно угрожая переводами (всего 5 успешных тейкдаунов за бой). Бесконечный прессинг сломал Шона психологически — он выглядел потерянным.

Под занавес пятиминутки Двалишвили зажал О'Мэлли в клинче, стянул его вниз и неожиданно провел сабмишн. Мераб блестяще защитил титул, финишировав оппонента впервые с 2021 года и подтвердив статус лучшего в дивизионе.