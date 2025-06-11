Отобрала пояс у Пеньи и вызвала Нуньес. Харрисон стала лицом ММА среди женщин

В женском легчайшем весе UFC теперь новый чемпион. Кайла Харрисон полностью переиграла Джулианну Пенью и отобрала у нее титул. А после уверенной победы бросила вызов легендарной Аманде Нуньес, и та его уже приняла

Чемпионство Пеньи подошло к концу

В главном событии UFC 316 в Ньюарке Джулианна Пенья, вернувшая себе титул после долгого перерыва, встретилась с Кайлой Харрисон. Ожидания фанатов оправдались: бой был напряженным, но его вектор определился быстро. Уже с первых минут стало очевидно, кто задает тон.

Харрисон, обладая явным физическим превосходством, уверенно контролировала центр октагона. Пенья пыталась действовать осторожно, двигаясь по периметру, однако Кайла методично сокращала дистанцию.

К концу первого раунда ей удалось загнать чемпионку в клинч у сетки. Оттуда Харрисон легко выполнила первый тейкдаун. На земле она сразу начала доминировать, угрожая сабмишнами. Пенья выглядела просто беспомощно под этим прессингом.

Ситуацию усугубил неспортивный момент: защищаясь, «Лисица» нанесла несколько запрещенных ударов ногой по сопернице. Рефери Витор Рибейро был вынужден остановить бой и снять с чемпионки балл. Этот эпизод лишь подчеркнул отчаянное положение Джулианны.

Джулианна Пенья и Кайла Харрисон globallookpress.com

Второй раунд стал продолжением кошмара для Пеньи. Харрисон вновь без особых проблем провела еще один тейкдаун. На земле Кайла методично навязывала свою игру, перебирая возможные варианты досрочного завершения поединка.

Сначала она атаковала ручным треугольником, затем переключилась на кимуру. Пенья пыталась сопротивляться, но мощь и техника Харрисон были неоспоримы. Залом руки оказался фатальным. За шесть секунд до конца второго раунда Джулианна Пенья сдалась.

Таким образом, всего в третьем бою под эгидой UFC Кайла Харрисон стала новой чемпионкой женском в легчайшем весе. Ее доминирование выглядело безоговорочным, а следующая цель была озвучена незамедлительно.

Возвращение легенды

UFC 316: Кайла Харрисон — Слова после боя

Едва получив чемпионский пояс, Харрисон обратила свой взор за пределы октагона. Там ее ждала легенда. Человек, чье имя неразрывно связано с этим титулом, Аманда Нуньес.

Кайла открыто вызвала «Львицу», и та немедленно откликнулась, поднявшись в клетку. Этот момент был символичен. Два бывших спарринг-партнера по American Top Team, чье противостояние назревало годами, наконец, официально договорились о бое.

Нуньес, ранее объявившая о возвращении из отставки, подтвердила: битва неизбежна и состоится до конца 2025 года. Между тем, для Джулианны Пеньи это поражение стало горьким финалом ее второго чемпионства.

Она вошла в сомнительную тройку бойцов UFC (наряду с Рэнди Кутюром и Карлой Эспарзой), которые дважды выигрывали титул, но ни разу не смогли его защитить. Причем 3 из четырех поражений Пеньи в UFC были именно в партере — зоне, где Харрисон чувствует себя очень уверенно.

Возраст, долгий перерыв и стилистические проблемы против мощных грэпплеров — все привелу Джулианну к провалу. Кажется, ее время на вершине безвозвратно ушло.

UFC, конечно, может дать ей шанс вернуться в число претендентов, но путь обратно к титулу выглядит крайне сложным. Фигура Харрисон, а теперь и возвращающейся Нуньес, набрасывают слишком большую тень на перспективы Джулианны.

Впрочем, Пенья выполнила свою роль: дала возможность ярко взойти новой звезде. Теперь все внимание сосредоточено на грядущем бое Харрисон и Нуньес, который обещает стать одним из самых громких в истории женского ММА.

Харрисон новое лицо ММА среди женщин

Кайла Харрисон globallookpress.com

Кайла Харрисон не просто выиграла пояс — она громко заявила о себе, как о новой главной звезде женского ММА. Ее достижения в UFC чуть более чем за год впечатляют: три поединка, три уверенных победы (Холли Холм, Кетлен Виейра, Джулианна Пенья), причем две из них сабмишном.

Виктория над Пеньей вписала ее имя в историю. Харрисон стала лишь вторым бойцом лиги (после Генри Сехудо), сумевшим совместить золотую олимпийскую медаль (дзюдо, Лондон-2012, Рио-2016) и титул чемпиона UFC. Это уникальное сочетание элитного спортивного прошлого и успеха в ММА.

Более того, она стала седьмой всего лишь чемпионкой UFC в женском легчайшем весе. И сразу показала, что намерена править долго. Ее стиль, основанный на постоянном давлении в борьбе, вызывает большие проблемы у всех соперниц.

Кайла достойная преемница великих чемпионок прошлого. В ее доминировании над топовыми соперницами видится отголосок эпохи Ронды Роузи, которая также начинала с серии побед сабмишнами.

Харрисон не просто выигрывает, она делает это эффектно и против именитых соперниц, как когда-то Валентина Шевченко и Аманда Нуньес на пике. И самое главное, американка вызывает большой ажиотаж.

Поединок с Нуньес, где два бывших спарринг-партнера по команде, ставших непримиримыми соперницами, идеальный сценарий для промоушена. Таким образом, UFC 316 стал не просто турниром, а точкой отсчета новой эры в женском легчайшем весе.

Кайла Харрисон явно не собирается заканчивать карьеру даже после поединка с Амандой. UFC, кажется, нашел то, что хотел, — достойную преемницу легендам недавнего прошлого.