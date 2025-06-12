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    Попырин снова обыграет Бергса?

    Попырин — Бергс. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 12 июня 2025 года

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    Алексей Попыри
    Австралиец Алексей Попырин сыграет против бельгийца Зизу Бергса во втором круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 12 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Попырин — Бергс, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Хертогенбосх. Мужчины 12 Июня 2025 года

    Алексей Попырин

  • Австралия
    •  Алексей Попырин 11:00 Зизу Бергс

    Зизу Бергс

  • Бельгия
    •

    Попырин

    У Алексея в этом сезоне по-прежнему отрицательный баланс (11 побед и 13 поражений), но, несмотря на это, не так давно он приблизился к дебюту в топ-20.

    Но здесь всё просто: представитель Австралии находится во многом благодаря очкам, которые заработал во второй половине прошлого сезона. Самое интересное и сложное для него начнется после Уимблдона.

    В Хертогенбосе Попырин попал в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.

    В прошлом году он провел на траве десять матчей (шесть побед и четыре поражения), а его лучшим результатом на этом покрытии стал выход в третий круг Уимблдона.

    Прогнозы на теннис

    Как ни странно, ранее в текущем сезоне Попырин лучше всего играл на грунте. Австралиец дошел до четвертого круга на Ролан Гаррос, а также до четвертьфинала в Монте-Карло и Женеве.

    Бергс

    Зизу в первом круге одержал победу над своим соотечественником Александром Блоксом — 6:3, 1:6, 7:6.

    Бельгийский теннисист прервал серию из четырех поражений.

    После «пятисотника» в Мюнхене, на котором он уступил в четвертьфинале Фабиану Марожану, Бергс не выиграл ни одного матча в Мадриде, Женеве и на Ролан Гаррос.

    В прошлом году Бергс выиграл лишь один матч на траве на уровне основного тура, но при этом он смог пройти квалификацию на Уимблдоне.

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    В этом сезоне лучшим результатом Зизу пока остается выход в финал турнира в новозеландском Окленде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 1.61, победу Бергса букмекеры предлагают за 2.31.

    Прогноз: в марте Алексей выиграл у Зизу на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс — 7:6, 7:5. Скорее всего, австралиец и бельгиец снова проведут больше 20 геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Попырин — Бергс?

    Матч Попырин — Бергс состоится 12 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Попырин — Бергс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Попырин — Бергс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Попырин — Бергс?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Попырин — Бергс?

    Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 1.61, победу Бергса букмекеры предлагают за 2.31.

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