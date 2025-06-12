Попырин — Бергс. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 12 июня 2025 года

Австралиец Алексей Попырин сыграет против бельгийца Зизу Бергса во втором круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 12 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Попырин — Бергс, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Попырин

У Алексея в этом сезоне по-прежнему отрицательный баланс (11 побед и 13 поражений), но, несмотря на это, не так давно он приблизился к дебюту в топ-20.

Но здесь всё просто: представитель Австралии находится во многом благодаря очкам, которые заработал во второй половине прошлого сезона. Самое интересное и сложное для него начнется после Уимблдона.

В Хертогенбосе Попырин попал в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.

В прошлом году он провел на траве десять матчей (шесть побед и четыре поражения), а его лучшим результатом на этом покрытии стал выход в третий круг Уимблдона.

Прогнозы на теннис

Как ни странно, ранее в текущем сезоне Попырин лучше всего играл на грунте. Австралиец дошел до четвертого круга на Ролан Гаррос, а также до четвертьфинала в Монте-Карло и Женеве.

Бергс

Зизу в первом круге одержал победу над своим соотечественником Александром Блоксом — 6:3, 1:6, 7:6.

Бельгийский теннисист прервал серию из четырех поражений.

После «пятисотника» в Мюнхене, на котором он уступил в четвертьфинале Фабиану Марожану, Бергс не выиграл ни одного матча в Мадриде, Женеве и на Ролан Гаррос.

В прошлом году Бергс выиграл лишь один матч на траве на уровне основного тура, но при этом он смог пройти квалификацию на Уимблдоне.

В этом сезоне лучшим результатом Зизу пока остается выход в финал турнира в новозеландском Окленде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 1.61, победу Бергса букмекеры предлагают за 2.31.

Прогноз: в марте Алексей выиграл у Зизу на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс — 7:6, 7:5. Скорее всего, австралиец и бельгиец снова проведут больше 20 геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.