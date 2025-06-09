Трансферный дайджест. 3 — 9 июня

Джек Грилиш
«Манчестер Сити», полузащитник, 29 лет
Этот полузащитник выступает за «горожан» на протяжении долгих лет. Грилиш является важной частью «Манчестер Сити» как на поле, так и в раздевалке. Сейчас игрок может покинул клуб.
По информации Daily Mail, «Эвертон» проявляет интерес к Грилишу, рассчитывая подписать полузащитника в летнее трансферное окно.
Дело в том, что «Манчестер Сити» готов продать игрока в ближайшее время. «Горожане» даже не включили Грилиша в состав на клубный чемпионат мира 2025-го года.
«Эвертон» может заполучить полузащитника на правах аренды. Главный тренер «ирисок» Дэвид Мойес высоко ценит игровые качества Грилиша и готов использовать его в своей команде.
В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Манчестер Сити» 20 матчей в рамках АПЛ, забил гол и сделал голевую передачу.
Наш прогноз: Грилиш пополнит состав «Эвертона».
Марк-Андре тер Стеген
«Барселона», голкипер, 33 года
Немей является основным вратарем «сине-гранатовых». Прошлый сезон у тер Стегена не задался из-за серьезной травмы. Голкипер может покинуть клуб в ближайшее время.
Как сообщает журналист издания Sport Луис Мигельсанц, «Барселона» намерена расторгнуть контракт с тер Стегеном, выплатив ему солидную компенсацию. Первый раунд переговором состоится в ближайшее время.
Сам голкипер шокирован поведением руководства «Барселоны». Тер Стеген готов продолжать борьбу за место в основном составе «сине-гранатовых» и не собирается покидать клуб.
Ранее стало известно, что «Барселона» сделает ставку на Жоана Гарсию, которого подпишут из «Эспаньола». Вторым голкипером станет Войцех Щенсный.
В прошедшем сезоне тер Стеген провел за «Барселону» 9 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 11 голов.
Наш прогноз: «Барселона» сможет расторгнуть контракт с тер Стегеном. Голкипер будет искать новый клуб в другом чемпионате.
Эмилиано Мартинес
«Астон Вилла», голкипер, 32 года
Этот харизматичный вратарь навел немало шороху, выступая за «Астон Виллу» и сборную Аргентины. Мартинес не раз был в центре внимания, как и сейчас, но уже без скандалов.
По данным СМИ, велика верояность ухода Эмилиано из «Астон Виллы» в летнее трансферное окно. Есть вероятность перехода Мартинеса в «Манчестер Юнайтед», «Атлетико» или Саудовскую Аравию.
Букмекеры ставят на то, что голкипер пополнит состав «красных дьяволов». Коэффициент на это событие — 3.00.
По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость Мартинеса оценивается в 20 млн евро.
В прошедшем сезоне голкипер провел за «Астон Виллу» 53 матча во всех турнирах, в которых пропустил 61 гол.
Наш прогноз: Эмилиано Мартинес продолжит выступать за «Астон Виллу».
Ким Мин Джэ
«Бавария», защитник, 28 лет
Футболист является крепким игроком основного состава в немецком клубе. Ким отлично проявил себя в «Наполи», а затем стал цементировать оборону в «Баварии», но время южнокорейца в клубе, кажется, подходит к концу.
Как сообщает Foot Mercato, ПСЖ в летнее трансферное окно хочет усилить свою оборону. Ким Мин Джэ — один из кандидатов на переход. «Бавария» планирует получить за защитника около 50-и млн евро.
Советник ПСЖ Луиш Кампуш уже встретился с агентом игрока, чтобы обсудить возможный трансфер. Действующий контракт Кима с «Баварией» рассчитан до лета 2028-го года.
Помимо ПСЖ, в услугах защитника заинтересован «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
В прошедшем сезоне Ким провел за «Баварию» 27 матчей в рамках Бундеслиги и забил 2 гола.
Наш прогноз: Ким Мин Джэ пополнит состав ПСЖ.
Рафаэл Леау
«Милан», нападающий, 25 лет
Этот форвард уже на протяжении 6-и лет является одним из ключевых игроков «Милана». Казалось, что Леау уже готов перейти в топ-клуб, который ведет борьбу за чемпионство в лиге и выступает в решающих стадиях Лиги чемпионов.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, Леау хочет покинуть «россонери». Форвард уже сообщил руководству «Милана» о желании сменить клубную прописку.
Среди кандидатов на подписание Леау — «Бавария». Мюнхенцы рассматривают разные варианты трансферов этим летом, но клуб еще не приготовил предложение для «Милана».
Руководство «россонери» хочет получить за переход Леау не меньше 70-и млн евро. Действующий контракт полузащитник с «Миланом» рассчитан до лета 2028-го года.
В прошлом сезоне Леау провел за «россонери» 34 матча в рамках Серии А, забил 8 голов и сделал столько же голевых передач.
Наш прогноз: Леау все-таки покинет «Милан», но не перейдет в «Баварию».
Сон Хын Мин
«Тоттенхэм», нападающий, 32 года
Форвард уже точно войдет в историю «шпор». Сон Хын Мин выступает за «Тоттенхэм» уже 10 лет, но последние новости шокировали болельщиков команды — игрок может покинуть клуб.
По данным The Telegraph, «Тоттенхэм» может продать Сон Хын Мина ради перестройки команды. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026-го года.
Сон Хын Мин может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Несколько неназванных команд предентуют на подписание форварда.
Напомним, что Сон Хын Мин выиграл вместе с «Тоттенхэмом» долгожданный трофей в 2025-м году — Лигу Европы. Сейчас «шпоры» могут попытаться омолодить состав.
В прошедшем сезоне Сон Хын Мин провел за «Тоттенхэм» 30 матчей в рамках АПЛ, забил 7 голов и сделал 9 голевых передач.
Наш прогноз: Сон Хын Мин не покинет «Тоттенхэм» этим летом.