Трансферный дайджест. 3 — 9 июня

Джек Грилиш

«Манчестер Сити», полузащитник, 29 лет

Этот полузащитник выступает за «горожан» на протяжении долгих лет. Грилиш является важной частью «Манчестер Сити» как на поле, так и в раздевалке. Сейчас игрок может покинул клуб.

По информации Daily Mail, «Эвертон» проявляет интерес к Грилишу, рассчитывая подписать полузащитника в летнее трансферное окно.

Дело в том, что «Манчестер Сити» готов продать игрока в ближайшее время. «Горожане» даже не включили Грилиша в состав на клубный чемпионат мира 2025-го года.

«Эвертон» может заполучить полузащитника на правах аренды. Главный тренер «ирисок» Дэвид Мойес высоко ценит игровые качества Грилиша и готов использовать его в своей команде.

Джек Грилиш globallookpress.com

В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Манчестер Сити» 20 матчей в рамках АПЛ, забил гол и сделал голевую передачу.

Наш прогноз: Грилиш пополнит состав «Эвертона».

Марк-Андре тер Стеген

«Барселона», голкипер, 33 года

Немей является основным вратарем «сине-гранатовых». Прошлый сезон у тер Стегена не задался из-за серьезной травмы. Голкипер может покинуть клуб в ближайшее время.

Как сообщает журналист издания Sport Луис Мигельсанц, «Барселона» намерена расторгнуть контракт с тер Стегеном, выплатив ему солидную компенсацию. Первый раунд переговором состоится в ближайшее время.

Марк-Андре тер Стеген globallookpress.com

Сам голкипер шокирован поведением руководства «Барселоны». Тер Стеген готов продолжать борьбу за место в основном составе «сине-гранатовых» и не собирается покидать клуб.

Ранее стало известно, что «Барселона» сделает ставку на Жоана Гарсию, которого подпишут из «Эспаньола». Вторым голкипером станет Войцех Щенсный.

В прошедшем сезоне тер Стеген провел за «Барселону» 9 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 11 голов.

Наш прогноз: «Барселона» сможет расторгнуть контракт с тер Стегеном. Голкипер будет искать новый клуб в другом чемпионате.

Эмилиано Мартинес

«Астон Вилла», голкипер, 32 года

Этот харизматичный вратарь навел немало шороху, выступая за «Астон Виллу» и сборную Аргентины. Мартинес не раз был в центре внимания, как и сейчас, но уже без скандалов.

По данным СМИ, велика верояность ухода Эмилиано из «Астон Виллы» в летнее трансферное окно. Есть вероятность перехода Мартинеса в «Манчестер Юнайтед», «Атлетико» или Саудовскую Аравию.

Букмекеры ставят на то, что голкипер пополнит состав «красных дьяволов». Коэффициент на это событие — 3.00.

По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость Мартинеса оценивается в 20 млн евро.

Эмилиано Мартинес globallookpress.com

В прошедшем сезоне голкипер провел за «Астон Виллу» 53 матча во всех турнирах, в которых пропустил 61 гол.

Наш прогноз: Эмилиано Мартинес продолжит выступать за «Астон Виллу».

Ким Мин Джэ

«Бавария», защитник, 28 лет

Футболист является крепким игроком основного состава в немецком клубе. Ким отлично проявил себя в «Наполи», а затем стал цементировать оборону в «Баварии», но время южнокорейца в клубе, кажется, подходит к концу.

Как сообщает Foot Mercato, ПСЖ в летнее трансферное окно хочет усилить свою оборону. Ким Мин Джэ — один из кандидатов на переход. «Бавария» планирует получить за защитника около 50-и млн евро.

Ким Мин Джэ globallookpress.com

Советник ПСЖ Луиш Кампуш уже встретился с агентом игрока, чтобы обсудить возможный трансфер. Действующий контракт Кима с «Баварией» рассчитан до лета 2028-го года.

Помимо ПСЖ, в услугах защитника заинтересован «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

В прошедшем сезоне Ким провел за «Баварию» 27 матчей в рамках Бундеслиги и забил 2 гола.

Наш прогноз: Ким Мин Джэ пополнит состав ПСЖ.

Рафаэл Леау

«Милан», нападающий, 25 лет

Этот форвард уже на протяжении 6-и лет является одним из ключевых игроков «Милана». Казалось, что Леау уже готов перейти в топ-клуб, который ведет борьбу за чемпионство в лиге и выступает в решающих стадиях Лиги чемпионов.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, Леау хочет покинуть «россонери». Форвард уже сообщил руководству «Милана» о желании сменить клубную прописку.

Среди кандидатов на подписание Леау — «Бавария». Мюнхенцы рассматривают разные варианты трансферов этим летом, но клуб еще не приготовил предложение для «Милана».

Руководство «россонери» хочет получить за переход Леау не меньше 70-и млн евро. Действующий контракт полузащитник с «Миланом» рассчитан до лета 2028-го года.

Рафаэл Леау globallookpress.com

В прошлом сезоне Леау провел за «россонери» 34 матча в рамках Серии А, забил 8 голов и сделал столько же голевых передач.

Наш прогноз: Леау все-таки покинет «Милан», но не перейдет в «Баварию».

Сон Хын Мин

«Тоттенхэм», нападающий, 32 года

Форвард уже точно войдет в историю «шпор». Сон Хын Мин выступает за «Тоттенхэм» уже 10 лет, но последние новости шокировали болельщиков команды — игрок может покинуть клуб.

По данным The Telegraph, «Тоттенхэм» может продать Сон Хын Мина ради перестройки команды. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026-го года.

Сон Хын Мин globallookpress.com

Сон Хын Мин может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Несколько неназванных команд предентуют на подписание форварда.

Напомним, что Сон Хын Мин выиграл вместе с «Тоттенхэмом» долгожданный трофей в 2025-м году — Лигу Европы. Сейчас «шпоры» могут попытаться омолодить состав.

Прогнозы и ставки на футбол

В прошедшем сезоне Сон Хын Мин провел за «Тоттенхэм» 30 матчей в рамках АПЛ, забил 7 голов и сделал 9 голевых передач.

Наш прогноз: Сон Хын Мин не покинет «Тоттенхэм» этим летом.