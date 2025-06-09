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    Трансферный дайджест. 3 — 9 июня

    Лидер «Тоттенхэма» может покинуть клуб, Мартинес продолжит выступать за «львов» и чем закончится война тер Стегена с «Барселоной»

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    Эмилиано Мартинес — голкипер «Астон Виллы»
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Джек Грилиш

    «Манчестер Сити», полузащитник, 29 лет

    Этот полузащитник выступает за «горожан» на протяжении долгих лет. Грилиш является важной частью «Манчестер Сити» как на поле, так и в раздевалке. Сейчас игрок может покинул клуб.

    По информации Daily Mail, «Эвертон» проявляет интерес к Грилишу, рассчитывая подписать полузащитника в летнее трансферное окно.

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    • Дело в том, что «Манчестер Сити» готов продать игрока в ближайшее время. «Горожане» даже не включили Грилиша в состав на клубный чемпионат мира 2025-го года.

    «Эвертон» может заполучить полузащитника на правах аренды. Главный тренер «ирисок» Дэвид Мойес высоко ценит игровые качества Грилиша и готов использовать его в своей команде.

    Джек Грилиш
    globallookpress.com

    В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Манчестер Сити» 20 матчей в рамках АПЛ, забил гол и сделал голевую передачу.

    Наш прогноз: Грилиш пополнит состав «Эвертона».

    Марк-Андре тер Стеген

    «Барселона», голкипер, 33 года

    Немей является основным вратарем «сине-гранатовых». Прошлый сезон у тер Стегена не задался из-за серьезной травмы. Голкипер может покинуть клуб в ближайшее время.

    Как сообщает журналист издания Sport Луис Мигельсанц, «Барселона» намерена расторгнуть контракт с тер Стегеном, выплатив ему солидную компенсацию. Первый раунд переговором состоится в ближайшее время.

    Марк-Андре тер Стеген
    globallookpress.com

    Сам голкипер шокирован поведением руководства «Барселоны». Тер Стеген готов продолжать борьбу за место в основном составе «сине-гранатовых» и не собирается покидать клуб.

    Ранее стало известно, что «Барселона» сделает ставку на Жоана Гарсию, которого подпишут из «Эспаньола». Вторым голкипером станет Войцех Щенсный.

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  • 07/06/2025

    • В прошедшем сезоне тер Стеген провел за «Барселону» 9 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 11 голов.

    Наш прогноз: «Барселона» сможет расторгнуть контракт с тер Стегеном. Голкипер будет искать новый клуб в другом чемпионате.

    Эмилиано Мартинес

    «Астон Вилла», голкипер, 32 года

    Этот харизматичный вратарь навел немало шороху, выступая за «Астон Виллу» и сборную Аргентины. Мартинес не раз был в центре внимания, как и сейчас, но уже без скандалов.

    По данным СМИ, велика верояность ухода Эмилиано из «Астон Виллы» в летнее трансферное окно. Есть вероятность перехода Мартинеса в «Манчестер Юнайтед», «Атлетико» или Саудовскую Аравию.

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    • Букмекеры ставят на то, что голкипер пополнит состав «красных дьяволов». Коэффициент на это событие — 3.00.

    По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость Мартинеса оценивается в 20 млн евро.

    Эмилиано Мартинес
    globallookpress.com

    В прошедшем сезоне голкипер провел за «Астон Виллу» 53 матча во всех турнирах, в которых пропустил 61 гол.

    Наш прогноз: Эмилиано Мартинес продолжит выступать за «Астон Виллу».

    Ким Мин Джэ

    «Бавария», защитник, 28 лет

    Футболист является крепким игроком основного состава в немецком клубе. Ким отлично проявил себя в «Наполи», а затем стал цементировать оборону в «Баварии», но время южнокорейца в клубе, кажется, подходит к концу.

    Как сообщает Foot Mercato, ПСЖ в летнее трансферное окно хочет усилить свою оборону. Ким Мин Джэ — один из кандидатов на переход. «Бавария» планирует получить за защитника около 50-и млн евро.

    Ким Мин Джэ
    globallookpress.com

    Советник ПСЖ Луиш Кампуш уже встретился с агентом игрока, чтобы обсудить возможный трансфер. Действующий контракт Кима с «Баварией» рассчитан до лета 2028-го года.

    Помимо ПСЖ, в услугах защитника заинтересован «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

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    • В прошедшем сезоне Ким провел за «Баварию» 27 матчей в рамках Бундеслиги и забил 2 гола.

    Наш прогноз: Ким Мин Джэ пополнит состав ПСЖ.

    Рафаэл Леау

    «Милан», нападающий, 25 лет

    Этот форвард уже на протяжении 6-и лет является одним из ключевых игроков «Милана». Казалось, что Леау уже готов перейти в топ-клуб, который ведет борьбу за чемпионство в лиге и выступает в решающих стадиях Лиги чемпионов.

    Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, Леау хочет покинуть «россонери». Форвард уже сообщил руководству «Милана» о желании сменить клубную прописку.

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    • Среди кандидатов на подписание Леау — «Бавария». Мюнхенцы рассматривают разные варианты трансферов этим летом, но клуб еще не приготовил предложение для «Милана».

    Руководство «россонери» хочет получить за переход Леау не меньше 70-и млн евро. Действующий контракт полузащитник с «Миланом» рассчитан до лета 2028-го года.

    Рафаэл Леау
    globallookpress.com

    В прошлом сезоне Леау провел за «россонери» 34 матча в рамках Серии А, забил 8 голов и сделал столько же голевых передач.

    Наш прогноз: Леау все-таки покинет «Милан», но не перейдет в «Баварию».

    Сон Хын Мин

    «Тоттенхэм», нападающий, 32 года

    Форвард уже точно войдет в историю «шпор». Сон Хын Мин выступает за «Тоттенхэм» уже 10 лет, но последние новости шокировали болельщиков команды — игрок может покинуть клуб.

    По данным The Telegraph, «Тоттенхэм» может продать Сон Хын Мина ради перестройки команды. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026-го года.

    Сон Хын Мин
    globallookpress.com

    Сон Хын Мин может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Несколько неназванных команд предентуют на подписание форварда.

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    Напомним, что Сон Хын Мин выиграл вместе с «Тоттенхэмом» долгожданный трофей в 2025-м году — Лигу Европы. Сейчас «шпоры» могут попытаться омолодить состав.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В прошедшем сезоне Сон Хын Мин провел за «Тоттенхэм» 30 матчей в рамках АПЛ, забил 7 голов и сделал 9 голевых передач.

    Наш прогноз: Сон Хын Мин не покинет «Тоттенхэм» этим летом.

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