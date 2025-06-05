Ренессанс «Наполи», хаос «Милана» и очарование «Комо». Итоги сезона Серии А

Страсть, эмоции, необдуманные ходы — все это было присуще минувшей кампании итальянского первенства. Победителем марафона Лиги Кальчо оказался «Наполи», вернувший скудетто после годичного перерыва, в свою очередь для «Эмполи», «Венеции» и «Монцы» на дистанции оказалось слишком много непреодолимых барьеров, споткнувшись о которые трио отправилось в Серию Б.

Волшебство Конте, как катализатор чемпионства «Наполи»

Ночью 23 мая весь Неаполь ожил — ликующий город праздновал вторую за три года викторию «Наполи» в Серии А. Хотя еще год назад на юге Италии царил траур после фиаско их любимцев, занявших лишь десятую строчку, и перспективы относительно быстрого возвращения в число сильнейших Лиги Кальчо казались слишком туманными.

Команда тяжело пережила расставание с архитектором первого скудетто «адзурри» в XXI веке Лучано Спаллетти, покатившись по наклонной в сезоне 2023/2024 и попав в эмоциональную яму. Для выхода из нее требовался темпераментный специалист, который умеет приносить результат здесь и сейчас.

К счастью президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса в творческом отпуске находился Антонио Конте, перегоревший в «Тоттенхэме» и заскучавший по хорошо знакомой ему кухне итальянского футбола. Гремучая смесь, которую образовали в Неаполе эксцентричный Де Лаурентис и Конте, любящий сжигать мосты при любом оказываемом ему сопротивлении со стороны руководства, вызвала интерес у футбольной общественности Италии.

Пертурбации также коснулись состава «адзурри» — один из важнейших пазлов чемпионской обоймы Виктор Осимхен взбунтовался и был незамедлительно изгнан из клуба, помимо него корабль покинул Пётр Зелиньский, перебравшийся в стане свободного агента в «Интер». Взамен Антонио получил любимчика Ромелу Лукаку, в центр полузащиты приехали шотландские изгои Скотт Мактоминей и Билли Гилмор из «Манчестер Юнайтед» и «Брайтона» соответственно, Давид Нерес прибыл в качестве страховки на левый фланг, защиту укрепил Алессандро Буонджорно.

Скотт Мактоминей globallookpress.com

Собранный заново механизм «Наполи» слаженно прошел по всей дистанции Серии А, допустив только четыре осечки за 38 туров. На руку неаполитанцам играл довольно щадящий график, в то время как их конкуренты по чемпионской гонке тратили силы в еврокубковых баталиях.

Конте в Неаполе отошел от своих базовых тактических построений с тремя защитниками, отдав предпочтение более прагматичным 4-3-3. Периодически во второй половине сезона возвращаться к 3-5-2 Антонио вынудили продажа зимой Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ» и участившиеся травмы его сменщика Нереса: тогда в пару к Лукаку подключался Распадори, фланги отходили в распоряжение Спинаццолы и Политано, центральная ось оставалась за Лоботкой, Мактоминеем и Гилмором, а тройку обороны представляли Ррахмани/Жезус, Буонджорно и Ди Лоренцо.

Антонио Конте и Джованни Ди Лоренцо globallookpress.com

Финиш розыгрыша чемпионата Италии не обошелся без доли фарта для «Наполи» — «Интер» находился на расстоянии всего одного балла от вершины, однако на нулевую ничью в 37-м туре «адзурри» с «Пармой» последовал реверанс подопечных Симоне Индзаги, упустивших победу против «Лацио».

Второго такого шанса дружина Конте оппонентам из Милана не подарила и уверенно разделалась с «Кальяри» 2:0, заставив тиффози, которые собрались на стадионе «Диего Армандо Марадоны», зажечь в прямом смысле. В очередной раз сработала теорема, что дебютный сезон Антонио у руля клуба практически всегда приносит ему золотые медали.

Выдохшийся «Интер»

«Нерадзурри» перед стартом чемпионата Италии выглядели наиболее сбалансированно — им полностью удалось сохранить прошлогодний состав, выигравший скудетто, и точечно дополнить его за счет недорогих приобретений и свободных агентов. Естественно, от монструозного «Интера», финишировавшего в кампании 2023/2024 с девятнадцатиочковым гандикапом, ждали продолжения банкета и защиты титула.

Венцом долгосрочного проекта, собираемого Симоне Индзаги на протяжении трех лет, должно было стать завоевание всех трофеев в минувшем сезоне. 49-летний специалист на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал ЛЧ поправил журналиста, сказавшего о нацеленности «черно-синих» на два титула, и показал три пальца, произнеся слово «требл».

Самоуверенность сыграла злую шутку с Индзаги, и судьба отвернулась от «Интера» на заключительном отрезке. «Нерадзурри» всю кампанию рвали жилы, претендовали на повторение триумфа команды Жозе Моуринью образца 2009/2010, однако, когда на горизонте замаячила заветная цель, их резко настигла усталость.

Возможно, миланскому клубу не хватило всецелой вовлеченности лидеров, некоторые из которых кардинально снизили игровую планку. К примеру, Лаутаро Мартинес, наколотивший в сезоне чемпионата Италии 2023/2024 двадцать четыре мяча и ставший лучшим снайпером первенства, отличился в прошлой кампании весьма скромными для себя двенадцатью голами.

Аргентинец не только откатился на седьмую строчку в общем зачете бомбардиров Лиги Кальчо, но и пропустил вперед партнера по команде Маркуса Тюрама, на счету которого 14 автографов в воротах соперников.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

Вылет из Кубка Италии от «Милана», неспособность подвинуть «Наполи» с вершины Серии А, пощечина от «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов — таков печальный конец главы Индзаги в «Интере». Симоне остановился в одном шаге от безоговорочного величия и попрощался с Миланом, оставив нотку недосказанности.

По окончании сезона стороны решили, что дальше им не по пути: по сообщениям СМИ, следующей остановкой итальянского наставника станет саудовский «Аль-Хиляль». При этом его сменщиком на тренерском мостике «нерадзурри» называют молодого и прогрессивного Сеска Фабрегаса, превратившего «Комо» в конфетку.

Манипуляции руководства «Интера» немногим напоминают прошлогодний шаг «Ювентус» с увольнением прагматичного Массимилиано Аллегри и приглашением современного Тьяго Мотты. Неужели Джузеппе Маротта не учится на ошибках бывшей?

Лебединая песня Гасперини

Мавр сделал свое дело, мавр может уходить — Гасперини покинул Бергамо после девяти лет работы, превратив довольно среднюю команду в грозного бойца Серии А и опасного оппонента на международной арене. Пиком Джан Пьеро во главе «Аталанты» стала победа в Лиге Европы УЕФА 2023/2024.

Ожидалось, что за достижение данной вершины команда дорого заплатит в кампании 2024/2025, и правда, бергамаски показали скомканный старт в чемпионате Италии, разжившись в шести турах всего семью баллами. Вот только молодая, но уже закаленная в боях «Аталанта» не планировала вывешивать белый флаг и откатываться в ранг середняков итальянского первенства.

Гасперини не стал ничего модернизировать после череды неудач и остался верен излюбленным 3-4-2-1, положившись на профессионализм своих подопечных. Пройдя испытанием небольшим игровым кризисом, команда существенно прибавила с начала октября и выдала серию из одиннадцати побед кряду, прервавшуюся лишь в конце декабря.

«Аталанта», вероятность триумфа которой в Лиге Кальчо оценивалась лишь 5%, захватила лидерство в турнирной таблице и преодолела групповой этап ЛЧ. У Джан Пьеро получалось делать разницу за счет глубины и силы состава, которые позволяли ему освежать игру без потери качества.

Джан Пьеро Гасперини globallookpress.com

Вот только без спада в выступлениях бергамасков не обошлось — дружина Гасперини не выдержала темп, когда в календаре чемпионата Италии выпал отрезок из поединков против «Ювентуса», «Интера», «Фиорентины», «Лацио», «Болоньи» и «Милана». Три поражения подряд от «нерадзурри», «фиалок» и «орлов» отдалили «Аталанту» от первого места.

Наверстать отрыв и вклиниться в гонку «Наполи» с «Интером» оказалось непосильной задачей для клуба из Бергамо, утешительной и при этом весьма почетной наградой которого осталась бронза Серии А.

Тщетные попытки «Ювентуса» стать ярче

Руководство «старой синьоры» так и не определилось, что для него первостепенно — результат либо содержание игры. Первый компонент худо-бедно достигался под руководством Массимилиано Аллегри, с приходом на тренерский мостик Тьяго Мотты пробел возник в обеих показателях.

От стильного 42-летнего специалиста ожидали праздник, но на выходе получили очередное уныние. Авансов Мотте не добавила 21-матчевая беспроигрышная серия в рамках Серии А, сопровождавшаяся зачастившими ничейными результатами.

Нули на табло, 1:1 и 2:2 превратились в фирменный почерк «Ювентуса», который со временем поднадоел публике на «Альянц Стэдиум». Глотком свежего воздуха для болельщиков «бьянконери» стал февраль, когда их любимцы будто проснулись после долгого сна, набрали максимальные обороты и одержали четыре победы кряду.

С небес на землю их быстро вернул уже март — разгромные поражения от «Аталанты» 0:4 и «Фиорентины» 0:3 отбросили «старую синьору» за пределы лигочемпионовской зоны. Точкой невозврата для Мотты послужил как раз таки проигрыш «фиалкам», после которого терпение боссов «Ювентуса» лопнуло.

Распрощались с Тьяго без лишних сантиментов, сообщалось, что тогдашний спортивный директор «старой синьоры» Кристиано Джунтоли, восхищавшийся проведенной революцией тренера в рядах «Болоньи» и настоявший на его назначении, в личном телефонном разговоре проронил фразу: «Мне стыдно, что мы тебя пригласили». К слову, по окончании сезона 53-летний функционер также собрал чемоданы и покинул Турин.

«Ювентус» globallookpress.com

Спасать лигочемпионовской билет «Ювентуса» поручили Игорю Тудору, который второй сезон подряд выступал в роли в палочки-выручалочки для итальянских клубов. Годом ранее хорватский наставник остановил крутое пике «Лацио» и теперь, скрипя зубами, затянул «бьянконери» в топ-4 Серии А.

Тем не менее красок в игре туринцев не прибавилось, и наблюдать за их перформансами на поле по-прежнему мучительно. Сохранить свой пост Тудор может в том случае, если руководство «зебр» не найдет кандидата, который превосходит его по уровню и опыту. Пока поиски альтернативы хорвату оборачиваются неудачей и даже Антонио Конте, доминировавший когда-то со «старой синьорой» на просторах Лиги Кальчо, предпочел остаться во взрывоопасном «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса, чем браться за сырой и лихорадящий «Ювентус».

Турбулентный Рим

Закулисные игры едва не затянули «Рому» в трясину Серии А, погрузив команду в хаос в первой части сезона. Сумбурная отставка Даниэле Де Росси, оказавшийся лишним пассажиром Иван Юрич, падение во вторую часть турнирной таблицы — драматический сюжет практически заставил поклонников «джаллоросси» поставить крест на сезоне еще до Нового года.

Исправлять положение в срочном порядке прибыл Клаудио Раньери, отложивший отдых на пенсии ради спасения родного его сердцу клуба. Просевшая ментально «Рома» кардинально преобразилась под началом итальянского мэтра, которому удалось сплотить вокруг себя раздевалку «волков» и избавиться от вспыхивающих при Юриче конфликтов внутри коллектива.

Спринт римлян с конца декабря 2024 заслуживает отдельной порции аплодисментов — девятнадцать матчей без поражений подряд на просторах Серии А позволили им навязать ожесточенную борьбу за место в лигочемпионовской зоне, отстав в конечном итоге от четвертого «Ювентуса» всего на один балл.

Трибуны «Стадио Олимпико» красиво проводили дона Клаудио в последнем домашнем поединке розыгрыша итальянского первенства, отблагодарив за помощь в трудную минуту. К счастью фанатов, Раньери не оставил окончательно «Рому», сменив тренерский мостик на кресло управленца и уже совершив успешную сделку.

Клаудио Раньери globallookpress.com

Ключи от Рима он передал в надежные руки, уговорив Джан Пьеро Гасперини продолжить его начинания. Образовавшийся тандем выглядит многообещающе, и скорейшее возвращение «джаллоросси» в Лигу чемпионов кажется для 67-летнего специалиста выполняемым заданием.

Хождение вокруг да около

Раффаэле Палладино, сверкнувший у руля «Монцы», летом 2024 пошел на повышение и принял бразды правления «Фиорентиной». Перед ним стояла задача не ударить в грязь лицом после эпохи руководства клубом Винченцо Итальяно, который дважды выводил «фиалок» в финал Лиги конференций.

Дебютный сезон в большом клубе Палладино может занести себе в актив — у него вышло выстроить боеспособный коллектив, который в один момент находился в числе реальных претендентов на пьедестал Серии А.

41-летний специалист реанимировал карьеры Мойзе Кина и Давида Де Хеа, блиставших на острие атаки и на последнем рубеже флорентийцев соответсвенно. Итальянский форвард оформил в чемпионате Италии 19+3 и вновь оказался на радарах топ-клубов Европы, испанец пережил вторую молодость во Флоренции и, несмотря на годичную паузу, творил чудеса в рамке «Фиорентины».

Неожиданный поворот событий развернулся в расположении «фиалок» по окончании сезона — 30 мая клуб объявил о расторжении контракта с Раффаэле по обоюдному согласию, что на фоне только продленного на год соглашения и финиша команды в топ-6 выглядит довольно странно.

Более логичной кажется отставка из «Лацио» Марко Барони, провалившего финальный отрезок кампании Серии А. Ничьи с «Ювентусом» и «Интером», а также поражение от аутсайдера «Лечче» стоили «бьянкочелести» места в еврокубковой зоне.

На плечах ветерана Педро, отличившегося десятью забитыми мячами и одной голевой передачей в итальянском первенстве, далеко уехать не получилось.

Педро globallookpress.com

Не хватило стабильности Нуну Таварешу, выжигавшему левый фланг «Лацио» на старте сезона и записавшему в актив восемь ассистов уже к одиннадцатому туру. Череда травм окончательно выбила из колеи португальца, влияние которого на игру «орлов» снизилось в разы.

Стоит выделить регресс лучшего голкипера сезона Лиги Кальчо 2023/2024 Ивана Проведеля, проигравшего на финише конкуренцию Христосу Мандасу.

Развалившийся карточный домик

Пертурбации, которые затеял «Милан» в минувшее летнее межсезонье, изначально вызывали скептицизм. «Россонери» последовали за модным трендом итальянского футбола и, как и «Ювентус», решили, что им надоело быть скучными и следует добавить искру в игру команды.

Жертвой перестройки пал Стефано Пиоли, которому предпочли более прогрессивного, как казалось, Паулу Фонсеку. При португальце «Милан» действительно показывал яркие вспышки в выступлениях, однако от прежней стабильности не осталось и следа.

«Милан» globallookpress.com

Как только результаты команды забуксовали, руководство «красно-черных» показало 52-летнему наставнику палец вниз. Ставка на модный футбол Фонсеки не сыграла, и тогда в «Милане» принялись искать ключ к успеху через налаживание дисциплины в коллективе, пригласив более строгого Сержиу Консейсау.

Заряда бодрости от него хватило «россонери» лишь на триумф в Суперкубке Италии, с которым он пафосно красовался с сигарой в зубах. Далее методы Консейсау, который принялся наводить порядки в коллективе, обязав подопечных ночевать на тренировочной базе перед каждым матчем и включив в программу вечерние занятия, избалованные игроки «Милана» восприняли в штыки.

Пожалуй, по сезону претензии нельзя предъявить только к Тиджани Рейндерсу, записавшему на счет 10+4, и Кристиану Пулишичу, отметившемуся десятью голами и девятью ассистами. Рафаэл Леау подтвердил статус игрока-настроения, Тео Эрнандес вовсе сник и больше занимался разложением атмосферы в команде, утопая в мечтах о саудовских миллионах.

Эксперименты с красивым футболом в нынешнем «Милане» обернулись фиаско, и назначение Массимилиано Аллегри смотрится возвращением к курсу развития, где во главе угла стоит результат.

Вива Итальяно

«Болонья» второй сезон кряду шокирует футбольную Италию, цепляясь за еврокубковую зону и продолжая оставаться крепким орешком во внутренних турнирах. Хотя первые пробы пера Винченцо Итальяно на должности главного тренера «россоблу» выдались непростыми — после восьми туров Серии А в графе побед значилась лишь цифра один, при этом число ничьих зашкаливало и достигло отметки в шесть матчей.

Наконец набрать обороты «Болонья» смогла уже в 2025, прибавив в физических кондициях и движении игроков. Итальяно привил подопечным фирменную черту, отражающуюся в интенсивном прессинге, благодаря которому команда находилась в числе лучших по отборам на чужой половине поля и перехватам мяча.

Винченцо Итальяно globallookpress.com

Особняком стоит отрезок в исполнении «россоблу» с конца февраля по конец марта, на который пришлись сразу пять побед коллектива. «Болонья» дерзко ворвалась в топ-5 чемпионата Италии, но все же затем сместила акцент на Кубок страны.

Подопечные Итальяно добрались до финала турнира, где мастерски разделались с «Миланом» и завоевали первый трофей за 51 год. Таким образом «красно-синие» гарантировали себе место в Лиге Европы, забросив концовку Серии А и откатившись в турнирной таблице на девятое место.

Живописный «Комо»

Изюминкой прошлого сезона чемпионата Италии стал новобранец «Комо», заставивший с уважением относиться к ранее не хватавшей звезд команде. Заслуга в этом целиком и полностью лежит на плечах Сеска Фабрегаса, который, как не трудно догадаться, предпочел свойственный испанцам атакующий стиль без элементов катеначчо.

В основе успеха «лариани» стояли нацеленность на контроль мяча, выход из обороны через вертикальные линии, постоянные смены позиций игроками. Не обошлось и без копирования системы Гвардиолы с созданием треугольников на поле, которые позволяют футболистам всегда находить адресата для передач и преодолевать прессинг оппонентов.

«Комо» удалось повторить уникальный рекорд «Лацио», установленный в далеком 1972 году, — подопечные Фабрегаса одержали шесть побед подряд в дебютном сезоне Лиги Кальчо. Убедительный финиш «бело-голубых» позволил закрепиться им в десятке сильнейших итальянского первенства, и на этом их амбиции не ограничиваются.

Правда, пошатнуться они могут уже в ближайшем будущем, ведь за Сеском Фабрегасом началась настоящая охота. Трамплин из «Комо» может привести испанского наставника прямиком в Милан, в котором вакантно место главного тренера «Интера».

Добро пожаловать в Серию Б

«Эмполи», «Венеция» и «Монца» расположились в подвале Лиге Кальчо и отправились во второй дивизион итальянского футбола.

«Адзурри» чудесным образом сохранили прописку по итогам сезона 2023/2024, оставшись на семнадцатой строчке с отрывом от зоны вылета в один пункт. Проделать тот же фокус Роберто Д’Аверсе оказалось не по силам, и набранных 31 балла не хватило для продолжения выступлений в элите.

«Венеция» бесславно вернулась в Серию А, одержав всего пять побед в 38 турах первенства. Накопившиеся проблемы как в атаке, так и обороне оказались нерешенной головоломкой для Эусебио Ди Франческо. «Команда-лифт» — таков статус нынешних «аранчонероверди».

«Венеция» globallookpress.com

Уход Раффаэле Палладино слишком болезненно ударил по «Монце», упавшей на самое дно в прошедшей кампании чемпионата Италии. «Брианцоли» стали худшей командой по показателю пропущенных голов (69) и количеству заработанных очков (18), подписав себе собственноручно приговор и упав в распростертые объятия Серии Б.