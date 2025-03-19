Забуксовавшая перестройка. Назначение Мотты в «Ювентус» было ошибочным?

В погоне за ярким стилем игры «Ювентус» терпит фиаско по всем фронтам, оказавшись за бортом Лиги чемпионов и Кубка Италии и выпав из квартета сильнейших Серии А. Действительно ли «старая синьора» нуждалась в кардинальной трансформации под началом Мотты либо прагматичность, внедренная в ДНК команды Аллегри, была единственным ключом к успеху?

Эксперимент оборачивается провалом

Увольнение Массимилиано Аллегри с поста главного тренера «Ювентуса» весной 2024 года знаменовало подувший ветер перемен, который должен был принести в игру «бьянконери» больше зрелищности. Итальянский специалист покинул Турин со скандальным шлейфом, успев при этом подарить тиффози клуба Кубок Италии, бронзовые медали Серии А и прямую путевку в Лигу чемпионов.

С приходом на тренерский мостик Тиагу Мотты поклонникам «старой синьоры» остается лишь мечтать о таком наборе наград и достижений. Какие бы стрелы негодования не летели в адрес Аллегри, у него получилось дать результат с командой, с чем у его более молодого коллеги по цеху возникли трудности во главе «Ювентуса».

От Мотты, ярко сверкнувшего на тренерском небосклоне в «Болонье», в Турине ожидали прорыва. У руля «россоблу» он устроил настоящую революцию, превратив посредственный клуб в участника Лиги чемпионов.

Очаровавшись структурой игры, которую Тиагу выстроил в «Болонье», представители «бьянконери» без долгих раздумий отдали ему вакантное место главного наставника.

Тиагу Мотта globallookpress.com

Оптимизм внушили две стартовые встречи «старой синьоры» под руководством Мотты, когда туринцы в рамках Лиги Кальчо прошлись катком по «Комо» и «Вероне», одержав уверенные победы со счетом 3:0. Наконец публике предстал «Ювентус», делающий акцент на атакующих действиях и достигающий триумфа в привлекательной для зрителей манере.

Вот только праздник футбола на улицах Турина продлился недолго — следом последовали три унылые нулевые ничьи, которые впоследствии стали фирменным почерком подопечных Мотты. Пожалуй, умение сводить матчи к мировым результатам выступает единственным стабильным компонентом «зебр» при Тиагу.

В итальянском первенстве «Ювентус» является безоговорочным лидером по количеству ничьих, которых за 29 туров накопилось целых тринадцать.

«Ювентус» globallookpress.com

С начала февраля дела туринцев в чемпионате пошли на поправку — «бьянконери» выдали серию из пяти побед кряду и взлетели в топ-4 Серии А. При этом среди поверженных оказался «Интер», уступивший «Ювентусу» с минимальным счетом в рамках Дерби Италии.

Холодным душем для Мотты оказались два последних тура Лиги Кальчо, в которых «старую синьору» деклассировали «Аталанта» и «Фиорентина». Бергамаски оправили в сетку ворот Микеле Ди Грегорио четыре безответных мяча, в то время как «фиалки» ограничились тремя.

Игроки «Ювентуса» в обеих встречах выступали в роли мальчиков для битья, у которых полностью отсутствовали воля к победе и желание сражаться за эмблему клуба. Такое удручающие зрелище не осталось без реакции легенды «бьянконери» Алессандро Дель Пьеро, обрушившего шквал критики в эфире Sky Sport.

Никто из тех, кто был на поле, не может спокойно сказать, что выложился на все сто процентов. Не было никакой реакции на поле, не было реакции и на скамейке: первые три замены — это три защитника! Нельзя оставлять без ответа, когда тебя бьют по лицу. Семь пропущенных голов за два матча — тут мало что можно комментировать. Алессандро Дель Пьеро

Получив две пощечины кряду, «Ювентус» выпал из лигочемпионовской зоны и откатился на пятую строчку. Любопытно, что подвинула «зебр» бывшая Мотты «Болонья», переживающая очередную сказку уже под руководством Винченцо Итальяно.

Про нынешний статус «старой синьоры» всецело говорит главная цель на сезон — если раньше попадание в четверку, дающее билет в Лигу чемпионов, считалось минимальной задачей, то сейчас выглядит пределом мечтаний.

К слову, в борьбе за «ушастый» трофей «Ювентус» сложил оружие на стадии 1/16 финала, пропустив в экстра-тайме от ПСВ и распрощавшись с турниром по сумме двух поединков. Аналогичная участь ждала «бьянконери» в Кубке Италии, где дружина Мотты сошла с дистанции в четвертьфинальном раунде, уступив в серии послематчевых пенальти «Эмполи».

Как можно заметить, обидчиками «бьянконери» выступили далеко не самые именитые клубы, у которых, в отличие от туринцев, хватило характера и нервов для достижения положительного результата. Так же беззубо «Ювентус» упустил реальный шанс завоевать хоть один трофей по итогам сезона, когда в полуфинале Суперкубка Италии отдал победу «Милану» под занавес встречи.

Недостаток морально-волевых качеств в совокупности с отсутствием четкого стиля игры практически гарантированно оставили подопечных Мотты у разбитого корыта по итогам текущей кампании.

Трансферы сработали с переменным успехом

«Ювентус» провел плодотворную работу во время двух трансферных окон нынешнего сезона, но нельзя сказать, что все новички действительно усилили команду. Наиболее разочаровывающе выглядят два самых дорогих приобретения — полузащитники Тён Копмейнерс и Дуглас Луис.

Игрок сборной Нидерландов, обошедшийся «черно-белым» почти в 55 млн евро, далек от тех кондиций, которые ему удавалось демонстрировать в «Аталанте». Общее влияние Копмейнерса на картину игры «старой синьоры» минимально, хотя в Бергамо он дирижировал действиями команды.

Тён чаще растворяется на поле, чем берет инициативу в свои руки и создает опасность у ворот соперников, что сказывается на его общей результативности — всего 3+3 за 37 матчей во всех турнирах.

Тён Копмейнерс globallookpress.com

Дуглас Луис вовсе прописался в лазарете «Ювентуса», испытывая регулярные проблемы со здоровьем. Редкие появления бразильца на футбольном газоне совсем не убеждают в том, что именно в таком игроке нуждался центр поля туринцев.

Кажется, что тот же Николо Фаджоли, отданный зимой в аренду «Фиорентине», выглядел в полузащите куда более интересно, чем Дуглас Луис. Мотта оказывал 24-летнему игроку слишком мало доверия, с чем в стане «фиалок» у Фаджоли проблем нет — именно он отдал две результативные передачи в последнем матче команд, напомнив «Ювентусу» о своих лучших качествах.

Постепенно важную роль в центральной оси «бьянконери» к своим ногам прибирает Хефрен Тюрам, умеющий как грамотно действовать в отборе, так и разгонять атаки с центра поля. Статистика француза, чья номинальная позиция находится вдали от ворот оппонентов, оставляет положительное впечатление: три гола и четыре ассиста в 27-и матчах Серии А.

Хефрен Тюрам globallookpress.com

С каким амплуа у Мотты точно не возникает головной боли, так это с первым номером команды. Микеле Ди Грегорио, перешедший на правах аренды из «Монцы», прочно застолбил за собой место в воротах «Ювентуса» и нередко надевает на себя геройский плащ, когда партнеры по обороне допускают грубые ошибки.

На счету 27-летнего голкипера двадцать четыре выхода в рамках Лиги Кальчо, в которых он пропустил 25 мячей и одиннадцать раз оставил владения «на замке». Общий показатель пропущенных мог быть более впечатляющим, однако «Аталанта» и «Фиорентина» в последних поединках безжалостно реализовали имеющиеся моменты.

Попаданием в десятку от «Ювентуса» смотрелась аренда нападающего «ПСЖ» Рандаля Коло Муани, не входившего в планы Луиса Энрике и воодушевленно стартовавшего в чемпионате Италии.

Француз в четырех первых матчах отметился пятью забитыми мячами и одним ассистом, получив награду лучшего игрока февраля в Серии А. Правда в следующих четырех встречах итальянского первенства он сбавил обороты, покинув поле без голевых действий.

Рандаль Коло Муани globallookpress.com

Коло Муани снова не хватает стабильности, чтобы превратиться в главного снайпера команды и регулярно радовать фанатов результативными ударами. Ему необходимо доказывать, что обилие голов на начальном этапе не просто мимолетный всплеск, а нынешняя черная полоса совсем не закономерность.

Мотта исчерпал кредит доверия?

Назначение Тиагу на должность главного тренера «Ювентуса» открывало большие перспективы для двух сторон — молодой специалист получил большой вызов и имел все шансы внедрить свежие идеи команде, которая нуждалась во встряске и перезагрузке. Только до сих пор не понятно, какой именно футбол хочет поставить «старой синьоре» итальянский наставник.

Мотта не стесняется ротировать состав, из-за чего складывается впечатление, что к марту месяцу он так и не смог найти оптимальное сочетание игроков. Также Тиагу часто экспериментирует с позициями подопечных, к примеру, Тимоти Веа и Уэстон Маккенни появлялись почти на каждом кусочке поля, за исключением створа ворот.

Тиагу Мотта globallookpress.com

Контролировать возникающий хаос Мотте удается далеко не всегда, что порой приводит к фатальным последствиям. Ему хватает смелости признавать свои ошибки, как после вылета из Кубка Италии от «Эмполи», когда он признался, что ему стыдно и команда достигла дна.

Однако целесообразно ли нахождение у руля «Ювентуса» специалиста, который только набивает шишки в профессиональной тренерской карьере и не всегда держит нити управления игроками в своих руках. Экс-полузащитник «бьянконери» Марко Тарделли в интервью Tuttosport высказался, что видит главную причину провала туринцев в напряженных отношениях Мотты с командой.

Поражения от «Аталанты» и «Фиорентины»? Эх, если бы проблема была только в этих двух матчах. Отношения между Тиагу Моттой и командой, как мне кажется, уже окончательно разрушены. Атмосферы в раздевалке больше нет. Марко Тарделли

La Gazzetta dello Sport сообщала, что боссы «Ювентуса», а именно спортивный директор Кристиано Джунтоли и генеральный директор Маурицио Сканавино, в ходе личной беседы с Моттой попросили его восстановить эмоциональную связь с игроками, что поможет клубу выбраться из образовавшегося кризиса.

Пока речи об отставке наставника не идет, хотя судьба Тиагу на тренерском мостике «старой синьоры» висит на волоске. Собирать чемоданы самостоятельно он точно не планирует и готов бороться дальше, побеждать и цепляться за топ-4, которая видится единственным спасательным кругом для него.

Потенциальные сменщики

Смена наставника по ходу нынешнего сезона для «Ювентуса» может только усугубить ситуацию, поэтому тренерская рокировка, если и состоится, то после завершения розыгрыша Серии А.

Наиболее вероятным кандидатом на должность главного тренера клуба из Турина считается Роберто Манчини, заработавший на безбедную старость в сборной Саудовской Аравии и готовый снова взяться за серьезный проект. 60-летний специалист ценится за его харизму, умение руководить раздевалкой и профессиональный опыт.

Роберто Манчини globallookpress.com

Сообщается, что руководство «Ювентуса» напрямую контактировало с Манчини — стороны успели обсудить потенциальное сотрудничество.

Помимо Роберто в шорт-лист «бьянконери» входит еще один мэтр итальянского тренерского цеха — Джан Пьеро Гасперини. Не исключено, что текущая кампания станет для 67-летнего наставника последней во главе «Аталанты», которой он отдал девять лет и частичку своего сердца.

Вернуться на Апеннинский полуостров имеет возможность Стефано Пиоли, в послужном списке которого числится скудетто с «Миланом» в сезоне 2021/2022.

«Россонери», желающие кардинальных перемен, расстались с итальянцем в июне 2024. Пиоли недолго находился на вольных хлебах и уже в сентябре приступил к работе с саудовским «Аль-Насром», ведущим борьбу за медали местной Про-Лиги.