Лучший пожарный. Раньери удалось вывести «Рому» из кризисного состояния

Сезон 2024/2025 для «Ромы» до начала декабря представлял собой настоящий кошмар — команда прозябала во второй половине турнирной таблицы чемпионата Италии. Инъекцией для выздоровления «волков» стало назначение на тренерский мостик Клаудио Раньери, который заставил механизм «римлян» вновь работать слаженно.

Моментальное преображение

Тиффози «Ромы» с ужасом вспоминают ноябрь 2024 — царящий хаос в расположении клуба заставлял их хвататься не только за голову, но и за сердце, переживая продолжающееся падение «джаллоросси».

Любимчик местной публики Даниэле Де Росси, удачно дебютировавший на тренерском мостике команды, оказался буквально выставлен за дверь на старте кампании. Римский «гладиатор» пал жертвой закулисных игр тогдашнего генерального директора «желто-красных» Лины Соулуку, чью деятельность в клубе хотят забыть, как страшный сон.

Пришедший ему на смену Иван Юрич оказался не готов к свалившемуся грузу ответственности, конфликтуя с игроками и потерпев четыре поражения в восьми встречах Лиги Кальчо. У руля «Ромы» хорватский специалист пробыл немногим менее двух месяцев и покинул «Стадио Олимпико», так и не снискав славы.

Команда, упавшая на двенадцатую строчку итальянского первенства, срочно требовала руки мастера, которым оказался отдыхавший на пенсии Клаудио Раньери. 73-летний наставник не смог отказать практически родному клубу, переживающему трудные времена, и принял бразды правления «Ромой» в третий раз за свою тренерскую карьеру.

Клаудио Раньери globallookpress.com

Геройского возвращения сходу не получилось — Раньери потерпел поражения в двух дебютных поединках чемпионата Италии во главе «джаллоросси». Обидчиками «римлян» стали «Наполи» и «Аталанта», чьи главные тренеры Антонио Конте и Джан Пьеро Гасперини переиграли Клаудио на футбольной шахматной доске.

Полностью идеи Раньери воплотились в жизнь с конца декабря 2024, когда команда набрала великолепный темп и снова превратилась в грозную силу на просторах итальянского первенства. На данный момент «Рома» имеет двенадцатиматчевую беспроигрышную серию, взобравшись на седьмое место Лиги Кальчо.

«Рома» globallookpress.com

«Волкам» удалось сломить сопротивление «Лацио» в римском дерби, одолев соседей по городу со счетом 2:0. Триумф над извечными оппонентами особо ценен как в фанатских кругах «джаллоросси», так и среди игроков команды, добавив им дополнительный заряд уверенности в собственных силах.

Многие списали «Рому» со счетов после продолжительного фиаско, и даже поклонники поставили крест на текущей кампании и надеялись на позитивные сдвиги только в следующем футбольном розыгрыше. Однако с приходом Клаудио ситуация изменилась кардинальным образом и кажется, что «римляне» имеют все шансы спасти нынешний сезон.

От еврокубковой зоны «Рому» отделяют всего четыре пункта, что позволяет оценить прогресс в результатах «волков» под руководством итальянского специалиста. Раньери, наверняка, хочет вернуть «желто-красных» в Лигу чемпионов — от четвертого места, дающего путевку в главный клубный турнир Европы, отставание составляет шесть баллов.

Ликвидировать данный гандикап может помешать непростой календарь, который ожидает подопечных Клаудио на финише Серии А. «Роме» предстоит провести почти кряду встречи против «Ювентуса», «Лацио», «Интера», «Фиорентины», «Аталанты» и «Милана».

Козыри в рукаве дона Клаудио

Раньери изменил менталитет «джаллоросси», создав сплоченный коллектив, единственной задачей которого в каждом матче остается достижение победного результата. Имена в основной обойме команды практически не поменялись, но игроки стали действовать на поле более усердно, сосредоточенно и собранно.

Последний рубеж команды находится в надежных руках Миле Свилара, который под началом Клаудио добавил уверенности своим выступлениям. 25-летний голкипер пропустил всего тринадцать мячей в шестнадцати поединках Серии А — до назначения Клаудио в его воротах побывало 17 голов в 12 матчах.

Миле Свилар globallookpress.com

Свилар грамотно руководит обороной «Ромы» и часто становится непроходимой стеной для соперников, сохранив владения в неприкосновенности в десяти встречах чемпионата Италии.

Излюбленную схему 3-4-2-1 Раньери продолжает проецировать на тактические построения «волков», часто используя переход к атакующим действиям за счет быстрых латералей на флангах команды. Наиболее в результативных начинаниях преуспевает Анхелиньо, выжигающий левую бровку римского клуба.

Складывается ощущение, что испанец не знает усталости и готов подключаться в атаку со свежими ногами даже на последних минутах матча. Анхелиньо в текущем сезоне провел уже 41 поединок во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Главным дирижером в последней трети поля «Ромы» остается Пауло Дибала, единственным препятствием которого в более полной демонстрации гениальности остаются травмы. Тем не менее аргентинцу все еще по силам в одиночку решить исход встречи, что он показал в ответном поединке Лиги Европы против «Порту», отличившись дублем в воротах «драконов».

Большим доверием при Раньери пользуется Эльдор Шомуродов, знакомый итальянскому специалисту со времен работы в «Кальяри». Узбекистанский нападающий все чаще появляется со стартовых минут в Серии А, при этом в Лиге Европы ему была отведена роль джокера — выйдя в концовке поединков против «Айнтрахта» и «Атлетика», он оставил по автографу во владениях обеих.

Эльдор Шомуродов globallookpress.com

В свои годы Клаудио полон свежих наработок, которые получают удачную реализацию на футбольном газоне. Его заслуги в ренессансе «Ромы» выделяют культовые личности в истории клуба, в частности, легендарный капитан Бруно Конти.

Сегодня я получаю огромное удовольствие, наблюдая за действиями Клаудио Раньери, 73-летнего мужчины, который как никто другой любит футбол и «Рому». Возможно, даже сильнее меня. Я искренне рад за «джаллоросси». Раньери выполняет невероятную работу. Бруно Конти

Лига Европы оказалась не по зубам

Однако не всегда дела Раньери у руля «Ромы» идут гладко, порой возникают непреодолимые препятствия, с которыми даже мэтр футбола не может справиться.

Когда Клаудио занял должность главного тренера «волков», результаты команды на просторах Лиги Европы оставляли желать лучшего. «Джаллоросси» имели все шансы остаться за бортом турнира и опуститься ниже 24-й строчки на групповом этапе турнира.

Уверенные победы над «Брагой» (3:0) и франкфуртским «Айнтрахтом» (2:0), а также ничья в игре против «Тоттенхэма» (2:2) позволили римскому клубу расположиться на пятнадцатой позиции. Таким образом «Рома» получила дополнительный матч 1/16 финала Лиги Европы, упустив возможность оказаться сразу в 1/8.

Соперник «волкам» достался непростой — «Порту» оказался повержен лишь в ответном поединке благодаря великолепному перформансу Пауло Дибалы.

Пауло Дибала globallookpress.com

Следом по дистанции турнира судьба свела подопечных Раньери с «Атлетиком», который разделил пальму первенства на групповом раунде Лиги Европы вместе с «Лацио». Домашнюю встречу «римляне» выиграли на морально-волевых, оформив камбэк благодаря голам Анхелиньо и Шомуродова, который на 90+3 минуте заставил ликовать весь «Стадио Олимпико».

Трагедия случилась в выездной встрече, когда уже на 11-й минуте Матс Хуммельс получил прямую красную карточку за фол последней надежды. Гол в раздевалку от Нико Уильямса еще больше надломил «Рому» — после перерыва на газоне «Сан-Мамес» царили лишь баски.

«Атлетик» добился виктории с удобным для себя счетом 3:1, отправившись в четвертьфинал Лиги Европы. Дружина Раньери покинула турнир «на щите», распрощавшись с мечтами о главном трофее и прямом попадании в Лигу чемпионов через триумф во втором по рангу еврокубке.

Любопытно, что таким образом «Атлетик» прервал шестиматчевую победную серию «Ромы». В последний раз «джаллоросси» показывали столь удачную череду результатов в 2021 году, когда командой руководил Жозе Моуринью.

Поклон либо продолжение следует?

Очередное возвращение Раньери к тренерской деятельности оставляет главные вопросы — а не рано ли Клаудио отошел от дел и удастся ли нам получать удовольствие от его тактических задумок хотя бы еще сезон?

Кажется, что его союз с «Ромой» окрылил не только команду, но и позволил итальянскому наставнику пережить очередную молодость. Пользуясь авторитетом среди игроков и безграничной любовью среди тиффози, Клаудио напоминает всем о своем высочайшем классе, ведь даже спустя множество лет и всех пертурбациях в футболе, идеи специалиста продолжают жить.

Клаудио Раньери globallookpress.com

Хотя сам Раньери уверенно заявил, что по окончании сезона поставит точку в профессиональной карьере. Скорее всего, он займет должность консультанта римского клуба по спортивным вопросам.

Клуб будет искать нового тренера, способного выводить команду в элиту итальянского и европейского футбола. В конце нынешнего сезона я перестаю тренировать. Мне пора сказать: «Хватит». Клаудио Раньери

Такие истории должны заканчиваться красиво, и увидеть «Рому» Раньери в четверке лучших команд чемпионата Италии было бы лучшим финалом. Клаудио снова выйдет на газон «Стадио Олимпико» под громкие аплодисменты публики, пустит скупую мужскую слезу и удалится в подтрибунное помещение с чувством выполненного долга, как полагается настоящему герою Рима.