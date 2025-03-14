Моуринью вылетел из Лиги Европы: «Фенербахче» бился с «Рейнджерс», но уступил по пенальти

«Рейнджерс» прошли в четвертьфинал Лиги Европы, несмотря на поражение от «Фенербахче» (0:2) в ответном матче. Команда Барри Фергюсона едва не допустила невероятный камбэк турков, но выдержала натиск в дополнительное время и выиграла серию пенальти. Главным героем стал Джек Батленд, парировавший два удара с точки и ставший ключевым фактором выхода шотландцев в четвертьфинал. Теперь «Рейнджерс» ждет битва с «Атлетиком».

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала Глазго Рейнджерс — Фенербахче 0:2 Голы: 0:1 Себастьян Шиманьски (45'), 0:2 Себастьян Шиманьски (73'), 1:0 Джеймс Тавернье (пенальти) (117'), 2:1 Вацлав Черны (пенальти) (117'), 2:1 Эдин Джеко (пенальти) (117'), 2:2 Александр Джику (пенальти) (117'), 3:2 Том Лоуренс (пенальти) (117') Глазго Рейнджерс: Джек Батлэнд, Джеймс Тавернье, Леон Балогун, Джон Сауттар, Дуджон Стерлинг (Ридван Йылмаз, 55'), Жефте (Янис Хаджи, 85'), Николас Раскин, Коннор Баррон (Том Лоуренс, 95'), Мохаммед Диоманде (Недим Байрами, 68'), Вацлав Черны, Сирил Дессерт (Хамза Игаман, 68') Фенербахче: Ирфан Джан Эгрибаят, Юсуф Акчичек, Милан Шкриньяр, Мерт Мюльдюр (Александр Джику, 88'), Талиска, Себастьян Шиманьски (Мерт Хакан Яндаш, 106'), Фред, Софьян Амрабат, Брайт Осави-Самуэль (Душан Тадич, 75'), Филип Костич, Юссеф Эн-Несири (Ирфан Кавечи, 106') Предупреждения: Андерсон Талиска (19'), Дуджон Стерлинг (25'), Леон Балогун (30'), Джон Сауттар (37'), Мохаммед Диоманде (45 + 2'), Янис Хаджи (90 + 3'), Александр Джику (108'), Ридван Йылмаз (116'), Ирфан Кавечи (117')

Первый тайм: осторожный старт — внезапный гол

Имея комфортное преимущество после победы 3:1 в Стамбуле, «Рейнджерс» начали игру с осторожностью, но не отказывались от атак. Уже на 12-й минуте Николас Раскин прорвался по правому флангу и прострелил во вратарскую, где Вацлав Черный получил идеальный шанс открыть счет, но не сумел толком попасть по мячу.

«Фенербахче» долго не мог предложить ничего в атаке, но за десять минут до перерыва чуть не заработал пенальти: Талиска упал в штрафной после контакта с Джефте, но арбитр счел это симуляцией и показал бразильцу желтую карточку.

«Рейнджерс» — «Фенербахче» globallookpress.com

Когда казалось, что «Рейнджерс» уверенно контролируют ход игры, гости все же нанесли свой удар. На 45-й минуте Филип Костич прорвался по левому флангу и навесил в штрафную, где Себастьян Шиманьский поймал мяч на лету и изящным ударом переправил его в сетку. Джек Батленд даже не успел среагировать — 0:1!

У «Фенербахче» появилась надежда.

Давление «Фенербахче» и ключевой момент матча

После перерыва турецкая команда захватила инициативу и буквально заперла «Рейнджерс» у своей штрафной. Правда, первые 20 минут давление было скорее позиционным — единственный опасный момент создал Талиска, который пробил выше ворот с линии штрафной.

Шотландцы выдержали натиск и едва не сняли все вопросы на 65-й минуте, когда после быстрой контратаки Хамза Игаман нанёс мощный удар, но голкипер Эгрибаят кончиками пальцев перевел мяч на угловой.

«Рейнджерс» — «Фенербахче» globallookpress.com

А через несколько минут «Фенербахче» все-таки сравнял счет по сумме двух матчей. На 73-й минуте Мерт Мюлдюр прорвался по правому флангу и прострелил в центр штрафной, где всё тот же Шиманьски, опередив защитников, протолкнул мяч в ближний угол — 0:2! Судьбу путевки в четвертьфинал предстояло решать в овертайме.

Нервы, спорный момент и сейвы Эгрибаята

В овертайме команды обменялись опасными моментами: сначала Черный потряс турецкую оборону шикарным ударом в дальнюю девятку — Эгрибаят в прыжке спас «Фенербахче». Затем Джеймс Тавернье опасно пробил со штрафного, но снова блестяще среагировал вратарь гостей.

Главный эпизод дополнительного времени случился на 112-й минуте. Мерт Хакан Яндаш упал в штрафной «Рейнджерс» после контакта с Раскином, и вся скамейка «Фенербахче» взорвалась от возмущения.

«Рейнджерс» — «Фенербахче» globallookpress.com

Жозе Моуринью эмоционально требовал пенальти, но судья снова не увидел нарушения. Моуринью даже показал знак VAR, за что сам схватил желтую карточку.

Дополнительное время не выявило победителя — третья серия пенальти за три дня еврокубков.

Батленд — герой послематчевых пенальти

«Рейнджерс» начали серию с психологическим преимуществом: Батленд ногами отбил первый удар Душана Тадича, зарядив «Айброкс» эмоциями с самого начала.

Тавернье, Джеко, Черный и Джику реализовали свои попытки, а затем и у «Фенера» появилась надежда. Янис Хажди пробил в правый нижний угол, Эгрибаят идеально сложился и взял удар!

«Рейнджерс» — «Фенербахче» globallookpress.com

Правда, долго радоваться не получилось, следующим к точке подошёл Фред, и снова кипер «Рейнджерс» Джек Батленд взял пенальти. После точного удара от Лоуренса ещё и Мерт Яндаш не справился с нервами — его удар пришёлся примерно туда же, куда днем ранее пробил Винисиус.

Это означало, что «Рейнджерс» выстояли! Несмотря на поражение 0:2, они идут дальше по пенальти, а «Фенербахче» Жозе Моуринью покидает турнир.

Больше не особенный?

«Рейнджерс» продолжают борьбу за еврокубок, который может спасти их непростой сезон. В следующем раунде их ждёт дуэль с «Атлетиком», и чтобы пройти дальше, шотландцам придется прибавлять. Проигрывать 0:2 дома уже точно не позволят.

Календарь и таблица Лиги Европы

А для Моуринью это очередное болезненное поражение в Лиге Европы, где он когда-то блистал. Теперь главный вопрос — останется ли португалец в «Фенербахче» после неудачи в еврокубках?