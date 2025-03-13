Рим пал в Бильбао: «Атлетик» отправил «Рому» домой

«Рома» приехала в Бильбао с минимальным преимуществом после победы 2:1 в первом матче, но не смогла сдержать натиск «Атлетика». Баски одержали волевую победу 3:1 и вышли в четвертьфинал Лиги Европы, а Нико Уильямс стал главным героем вечера, оформив дубль. Для римлян же все пошло не по плану уже в дебюте встречи — опытный Матс Хуммельс схлопотал удаление на 10-й минуте, оставив команду в меньшинстве.

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала Атлетик — Рома 3:1 Голы: 1:0 Нико Уильямс (45 + 3'), 2:0 Юри Берчиче (68'), 3:0 Нико Уильямс (82'), 3:1 Леандро Паредес (пенальти) (90 + 3') Атлетик: Хулен Агирресабала, Оскар де Маркос, Унай Нуньес, Айтор Паредес (Иньиго Лекуэ, 68'), Юри Берчиче, Микель Хаурегисар, Иньиго Руис де Галарета (Беньят Прадос, 88'), Унаи Гомес (Алехандро Беренгер, 46'), Иньяки Уильямс (Андони Горосабель, 88'), Нико Уильямс, Maroan Sannadi (Горка Гурусета, 77') Рома: Миле Свилар, Анхелиньо, Девин Ренс (Стефан Эль-Шаарави, 84'), Эван Н'Дика, Матс Хуммельс, Джанлука Манчини, Леандро Паредес, Бриан Кристанте (Алексис Салемакерс, 84'), Артем Довбик (Матиас Соуле, 53'), Томмазо Бальданци (Никколо Писилли, 61'), Пауло Дибала (Эльдор Шомуродов, 61') Предупреждения: Миле Свилар (12'), Иньяки Уильямс (71'), Леандро Паредес (71'), Андони Горосабель (90 + 1'), Матиас Соуле (90 + 3') Удаление: Матс Хуммельс (11')

Ранняя красная карточка Хуммельса и стартовый штурм «Атлетика»

С первых минут хозяева завладели инициативой, поддерживаемые ревущими трибунами «Сан-Мамеса». «Рома» старалась сыграть осторожно, но уже на 11-й минуте гости получили серьезный удар.

Матс Хуммельс, получив неудачный пас от партнера, под давлением ошибся и подарил мяч Маруану Саннади. Нападающий устремился к воротам, а немецкий защитник в попытке исправить ситуацию бросился в подкат, но в итоге просто срубил соперника. Судья без раздумий показал красную карточку — «Рома» осталась вдесятером практически на весь матч.

«Атлетик» — «Рома» globallookpress.com

«Атлетик» тут же попытался воспользоваться численным преимуществом. Саннади мог открыть счет, но попытался исполнить техничный черпачок и промахнулся. Затем Нико Уильямс прорвался в штрафную, сместился под удар и мощно пробил — мяч сотряс штангу. «Рома» отчаянно держалась, стараясь сбить темп, но до перерыва всё-таки дрогнула.

Нико Уильямс открывает счет перед самым перерывом

Первый гол «Атлетика» случился в добавленное время первого тайма. За несколько минут до свистка братья Уильямс решили поменяться флангами, и эта рокировка оказалась судьбоносной.

Иньяки прострелил с левого края, Саннади сделал скидку головой, а Нико Уильямс в касание отправил мяч в ворота. Удар получился не самым чистым, но помог рикошет от Анхелиньо — 1:0.

«Атлетик» — «Рома» globallookpress.com

Для «Ромы» это был тяжелый удар. Оставшись без основного защитника и потеряв преимущество в счете, римляне выходили на второй тайм с непростой задачей — удержать хотя бы ничью и дотянуть до дополнительного времени.

Баски продолжают давить, «Рома» пытается держаться

Во втором тайме «Атлетик» продолжил владеть мячом, но взломать насыщенную оборону гостей было не так просто. У римлян, несмотря на сложную ситуацию, даже появился шанс вернуться в игру.

Эльдор Шомуродов, вышедший на замену, после первого же касания убежал на свидание с вратарем, но пробил слишком прямолинейно, и Унаи Симон ногой парировал удар.

«Атлетик» — «Рома» globallookpress.com

После этого баски вновь взяли игру под контроль. Алекс Беренгер нанес опасный дальний удар, однако Миле Свилар в красивом прыжке вытащил мяч из угла. А вот на 75-й минуте даже голкипер «Ромы» оказался бессилен.

Юри Берчиче делает счет 2:0 — римляне терпят катастрофу

Хозяева заработали угловой, и Алекс Беренгер исполнил точную подачу в штрафную. Юри Берчиче сыграл идеально — в прыжке он мощно пробил головой в дальний угол, оставив Свилара без шансов. «Атлетик» впервые в этом противостоянии вышел вперед по сумме двух матчей. Кажется, именно Шомуродов не доглядел за Берчиче при угловом.

«Атлетик» — «Рома» globallookpress.com

Оставшиеся 15 минут «Рома» пыталась спастись, но в меньшинстве с атакой у команды не клеилось. За весь матч римляне нанесли лишь три удара в створ, и все они не представляли серьезной угрозы. А на 86-й минуте Нико Уильямс окончательно добил гостей.

«Атлетик» — «Рома» globallookpress.com

Вингер «Атлетика» снова продемонстрировал свою технику, вернув нас всех в лето, когда Нико разрывал на Евро. Получив мяч на левом фланге, испанец легко разобрался с Джанлукой Манчини, одним движением оставив защитника не у дел. Затем Нико хладнокровно перебросил мяч через Свилара — 3:0, трибуны взрываются в экстазе.

Поздний пенальти Паредеса, «Рома» прощается с Лигой Европы

В компенсированное время «Рома» всё же заработала пенальти — Горосабель сбил Эль-Шаарави в штрафной, и арбитр указал на «точку». Леандро Паредес уверенно реализовал 11-метровый, разведя мяч и вратаря по разным углам. Но этот гол уже ничего не решал.

Календарь и таблица Лиги Европы

Финальный свисток зафиксировал победу «Атлетика» — 3:1, 4:3 по сумме двух встреч. Баски продлили свою серию побед на «Сан-Мамесе» в Лиге Европы до пяти матчей подряд и теперь мечтают о трофее. А для «Ромы» всё заканчивается — теперь римляне могут сосредоточиться только на Серии A.