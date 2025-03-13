Рим пал в Бильбао: «Атлетик» отправил «Рому» домой

Ранняя красная карточка Хуммельса и стартовый штурм «Атлетика»
С первых минут хозяева завладели инициативой, поддерживаемые ревущими трибунами «Сан-Мамеса». «Рома» старалась сыграть осторожно, но уже на 11-й минуте гости получили серьезный удар.
Матс Хуммельс, получив неудачный пас от партнера, под давлением ошибся и подарил мяч Маруану Саннади. Нападающий устремился к воротам, а немецкий защитник в попытке исправить ситуацию бросился в подкат, но в итоге просто срубил соперника. Судья без раздумий показал красную карточку — «Рома» осталась вдесятером практически на весь матч.
«Атлетик» тут же попытался воспользоваться численным преимуществом. Саннади мог открыть счет, но попытался исполнить техничный черпачок и промахнулся. Затем Нико Уильямс прорвался в штрафную, сместился под удар и мощно пробил — мяч сотряс штангу. «Рома» отчаянно держалась, стараясь сбить темп, но до перерыва всё-таки дрогнула.
Нико Уильямс открывает счет перед самым перерывом
Первый гол «Атлетика» случился в добавленное время первого тайма. За несколько минут до свистка братья Уильямс решили поменяться флангами, и эта рокировка оказалась судьбоносной.
Иньяки прострелил с левого края, Саннади сделал скидку головой, а Нико Уильямс в касание отправил мяч в ворота. Удар получился не самым чистым, но помог рикошет от Анхелиньо — 1:0.
Для «Ромы» это был тяжелый удар. Оставшись без основного защитника и потеряв преимущество в счете, римляне выходили на второй тайм с непростой задачей — удержать хотя бы ничью и дотянуть до дополнительного времени.
Баски продолжают давить, «Рома» пытается держаться
Во втором тайме «Атлетик» продолжил владеть мячом, но взломать насыщенную оборону гостей было не так просто. У римлян, несмотря на сложную ситуацию, даже появился шанс вернуться в игру.
Эльдор Шомуродов, вышедший на замену, после первого же касания убежал на свидание с вратарем, но пробил слишком прямолинейно, и Унаи Симон ногой парировал удар.
После этого баски вновь взяли игру под контроль. Алекс Беренгер нанес опасный дальний удар, однако Миле Свилар в красивом прыжке вытащил мяч из угла. А вот на 75-й минуте даже голкипер «Ромы» оказался бессилен.
Юри Берчиче делает счет 2:0 — римляне терпят катастрофу
Хозяева заработали угловой, и Алекс Беренгер исполнил точную подачу в штрафную. Юри Берчиче сыграл идеально — в прыжке он мощно пробил головой в дальний угол, оставив Свилара без шансов. «Атлетик» впервые в этом противостоянии вышел вперед по сумме двух матчей. Кажется, именно Шомуродов не доглядел за Берчиче при угловом.
Оставшиеся 15 минут «Рома» пыталась спастись, но в меньшинстве с атакой у команды не клеилось. За весь матч римляне нанесли лишь три удара в створ, и все они не представляли серьезной угрозы. А на 86-й минуте Нико Уильямс окончательно добил гостей.
Вингер «Атлетика» снова продемонстрировал свою технику, вернув нас всех в лето, когда Нико разрывал на Евро. Получив мяч на левом фланге, испанец легко разобрался с Джанлукой Манчини, одним движением оставив защитника не у дел. Затем Нико хладнокровно перебросил мяч через Свилара — 3:0, трибуны взрываются в экстазе.
Поздний пенальти Паредеса, «Рома» прощается с Лигой Европы
В компенсированное время «Рома» всё же заработала пенальти — Горосабель сбил Эль-Шаарави в штрафной, и арбитр указал на «точку». Леандро Паредес уверенно реализовал 11-метровый, разведя мяч и вратаря по разным углам. Но этот гол уже ничего не решал.
Календарь и таблица Лиги Европы
Финальный свисток зафиксировал победу «Атлетика» — 3:1, 4:3 по сумме двух встреч. Баски продлили свою серию побед на «Сан-Мамесе» в Лиге Европы до пяти матчей подряд и теперь мечтают о трофее. А для «Ромы» всё заканчивается — теперь римляне могут сосредоточиться только на Серии A.