Чемпионская гонка. Все расклады в борьбе за титул и выживание в главных лигах Европы

«Ливерпуль» опережает ближайшего преследователя в Премьер-лиге на 15 очков, а вероятность захватывающей борьбы за выживание с каждым туром становится все меньше.

В Бундеслиге практически всё снова в руках «Баварии» — немецкий гранд лидирует с отрывом в восемь очков за девять туров до фигиша.

В Лиге 1 «Пари Сен-Жермен» опережает соперников на 16 очков и, похоже, продолжит увеличивать отрыв.

К сожалению, некоторые чемпионаты уже лишены главной интриги.

Однако, помимо потенциально захватывающих четвертьфиналов Лиги чемпионов, нам еще предстоит следить за развитием ситуации в остальных национальных чемпионатах.

В Испании ожесточенную борьбу за титул ведут сразу три топ-клуба, и в этой гонке уже случилось немало неожиданных поворотов.

В Серии А «Интер», «Наполи» и «Аталанта» разделяют всего три очка. При этом в АПЛ остается открытой борьба за попадание в топ-5, а в Бундеслиге — в топ-4. И не забывайте про Австрию и Бельгию! Там тоже может произойти что-то неожиданное.

Впереди главные месяцы сезона. Прямо сейчас поговорим о самых интересных гонках, за которыми стоит следить в ближайшие недели.

Ла Лига

В самой захватывающей гонке в Европе уже прошло три акта.

До 3 ноября:

«Барселона» — 12 матчей, 33 очка, разница голов +29

«Реал» — 11 матчей, 24 очка, разница голов +10

«Атлетико» — 12 матчей, 23 очка, разница голов +11

С 4 ноября по 25 января:

«Реал» — 10 матчей, 25 очков, разница голов +20

«Атлетико» — 9 матчей, 22 очка, разница голов +10 «Барселона» — 8 матчей, 6 очков, разница голов 0

С 25 января:

«Барселона» — 6 матчей, 18 очков, разница голов +17 «Атлетико Мадрид» — 7 матчей, 12 очков, разница голов +5 «Реал Мадрид» — 7 матчей, 11 очков, разница голов +4

Сложив все эти результаты, мы получаем следующую картину: «Барселона» сравнялась с «Реалом» и опережает на одно очко «Атлетико» на одно очко, при этом имея матч в запасе.

На протяжении большей части сезона «Барса» была лучшей командой в Ла Лиге, но ее провал с ноября по январь свел на нет все предыдущие усилия.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Сейчас у команды Ханса-Дитера Флика серия из 17-ти матчей без поражений во всех турнирах. После разочаровывающей ничьей 4:4 с «Атлетико» в Кубке Испании каталонцы уверенно разгромили «Реал Сосьедад» в чемпионате и обыграли «Бенфику» в Лиге чемпионов с общим счетом 8:1.

Рафинья globallookpress.com

«Барселона» набрала форму, «Атлетико» (три победы в восьми матчах во всех турнирах) испытывает проблемы, а «Реал» колеблется между посредственностью (две победы в шести матчах Ла Лиги) и блестящими выступлениями (19 голов в шести победных матчах в Лиге чемпионов). К тому же, «Реал» и «Атлетико» сейчас буквально выжаты после изнурительного противостояния в Лиге чемпионов в эту среду.

По данным Opta, вероятность чемпионства «Барсы» составляет 61%, «Реала» — 27%, а «Атлетико» — 12%.

У каталонцев есть матч в запасе, а также домашнее Эль-Класико против «Реала» 11 мая. Однако впереди у «Барсы» матчи против команд, занимающих второе, третье («Атлетико»), четвертое («Атлетик» Бильбао), пятое («Вильярреал»), шестое («Бетис») и седьмое («Мальорка») места в Ла Лиге. Причем три из этих четырех встреч пройдут в последние четыре тура, что создаст дополнительное давление на «Барселону».

Сильная атака и экстремально высокая линия обороны делают «Барселону» командой, которая либо доминирует, либо допускает курьезные ошибки. Если таких ошибок будет слишком много, борьба за титул может продлиться до последнего тура.

Ключевые матчи: «Барселона» — «Атлетико» (16 марта), «Реал» Мадрид — «Барселона» (11 мая).

Серия А

Вполне логично, что именно «Интер» сейчас возглавляет таблицу чемпионата Италии. Действующий чемпион сохранил Симоне Индзаги на посту главного тренера, по-прежнему полагается на Лаутаро Мартинеса в атаке, а в рейтинге Opta занимает четвертое место среди лучших команд мира.

Шансы «Интера» на Скудетто составляют 63%. К тому же, миланский клуб уверенно вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, проиграв лишь один из десяти матчей. В 1/8 финала «нерадзурри» легко разобрались с «Фейеноордом».

А вот то, что «Интер» не может оторваться от «Наполи», — это стало неожиданностью.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

У неаполитанцев далеко не лучший сезон с точки зрения состава. Они так и не договорились о новом контракте с Виктором Осимхеном, которому пришлось уйти в аренду в «Галатасарай». Более того, в январе «Наполи» продал Хвичу Кварацхелию в «ПСЖ», который прямо сейчас является, возможно, лучшей командой Европы. При этом замену грузинскому вингеру так и не нашли. Вместо этого клуб потратил 30 миллионов евро на трансфер медлительного полузащитника «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминея.

В составе «Наполи» только один игрок забил больше шести голов и отдал больше четырех голевых передач в чемпионате — это Ромелу Лукаку. Несмотря на это, «Наполи» отстает от «Интера» всего лишь на одно очко.

Прогнозы и ставки на Серию А

При этом календарь команды Антонио Конте выглядит вполне благоприятным: до конца сезона из соперников из верхней половины таблицы остались только «Милан» и «Болонья», причем оба матча состоятся сразу после международного перерыва.

В этом и заключается главная сила Конте: ему не нужны звезды или мощные атакующие игроки — достаточно правильных элементов для его любимой схемы 3-5-2. Точнее, даже это ему не обязательно: в этом сезоне он фактически перешел на игру с четырьмя защитниками, чтобы использовать лучшие качества правого латераля Джованни Ди Лоренцо. А в центре поля Конте создал неожиданно сильную связку: Мактоминей, Франк Замбо Ангисса и Станислав Лоботка. В недавнем матче с «Интером» (1:1) «Наполи» выглядел лучше соперника.

За последние 13 лет Конте выиграл четыре Скудетто, и если он возьмет пятое, это может стать его самым впечатляющим тренерским достижением. Но для этого ему нужно догнать «Интер», при этом удерживая на расстоянии «Аталанту», которая выглядит сильной на бумаге, но в последнее время стала часто терять очки.

Ключевые матчи: «Интер» — «Аталанта» (16 марта), «Милан» — «Наполи» (уикенд 30 марта).

АПЛ: Борьба за места в топ-5

Согласно последним прогнозам Opta, клубы Премьер-лиги настолько успешно выступили в еврокубках в этом сезоне, что теперь с вероятностью более 99% Англия получит пятое место в следующей Лиге чемпионов.

Это впечатляет, особенно если вспомнить разочарование прошлого сезона, когда бонусные слоты достались Италии и Германии. И это с учетом того, что действующий чемпион, «Манчестер Сити», проводит не лучший сезон. Всё это создает сумасшедшую интригу на финише чемпионата.

«Ливерпуль» точно будет в топ-5. «Арсенал» опережает команды с шестой строчки на девять очков, поэтому он тоже в безопасности. В итоге остаются еще три путевки — и претендентов на них очень много:

«Ноттингем Форест» — 51 очко, +12 разница мячей, 28 игр

«Челси» — 49 очков, +17 разница мячей, 28 игр

«Манчестер Сити» — 47 очков, +15 разница мячей, 28 игр

«Ньюкасл» — 47 очков, +9 разница мячей, 28 игр

«Брайтон» — 46 очков, +6 разница мячей, 28 игр

«Астон Вилла» — 45 очков, -4 разница мячей, 29 игр

«Борнмут» — 44 очка, +13 разница мячей, 28 игр

Таким образом, сразу семь команд (а если считать «Ливерпуль» и «Арсенал», то все девять) находятся в пределах трех очков от попадания в ЛЧ! Это уникальная ситуация, где гранды и середняки борются на равных.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

К тому же 10-е место — «Фулхэм» — тоже отстает всего на 5 очков. Очевидно, что их еще рано списывать со счетов.

При этом все команды находятся в разном состоянии:

«Ман Сити» всё еще фаворит по версии Opta — их шансы завершить сезон в топ-5 составляют 82%;

Шансы «Ноттингем Форест» после победы над «Сити» повысились до 73%;

«Челси» (56%) и «Ньюкасл» (51%) имеют практически равные шансы;

«Брайтон» — одна из самых импульсивных команд лиги, их шансы поднялись до 17%;

«Борнмут» (15%) и «Астон Вилла» (6%) тоже пока не выбросили белый флаг.

Из-за такой плотности в таблице почти каждую неделю будут решающие матчи. Настоящая жара начнется уже в ближайшие дни.

Ключевые матчи:

«Брайтон» — «Манчестер Сити» (15 марта)

«Челси» — «Арсенал» (16 марта)

«Астон Вилла» — «Брайтон» (1 апреля)

«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла» (5 апреля)

«Челси» — «Фулхэм» (19 апреля)

«Ньюкасл» — «Астон Вилла» (19 апреля)

Бундеслига: Борьба за места в топ-4

После того как Бундеслига получила пятое место в Лиге чемпионов в прошлом сезоне, в текущей кампании немецкие клубы разочаровали и теперь Германия получит только четыре путевки.

Но с точки зрения интриги — это даже лучше. «Бавария» и «Байер» уже точно сыграют в ЛЧ, но еще два места остаются вакантными — и претендуют на них как середняки, так и неудачники сезона.

Шансы есть у многих, но, похоже, никто особо не хочет ими воспользоваться — в прошлом туре из топ-10 победила всего одна команда!

Текущее положение:

3. «Майнц 05» — 44 очка, +16 разница мячей

4. «Айнтрахт» — 42 очка, +12 разница мячей

5. «Фрайбург» — 41 очко, -2 разница мячей

6. «Лейпциг» — 39 очков, +6 разница мячей

7. «Вольфсбург» — 38 очков, +10 разница мячей

8. «Штутгарт» — 37 очков, +5 разница мячей

9. «Боруссия Мёнхенгладбах» — 37 очков, +1 разница мячей

10. «Боруссия Дортмунд» — 35 очков, +6 разница мячей

Кто разочаровал?

«Лейпциг» и «Боруссия Дортмунд» проводят ужасный сезон.

Серу Гирасси globallookpress.com

«Айнтрахт» резко сдал, выиграв всего один из последних семи матчей и растеряв семиочковый запас. Продажа Омара Мармуша в «Манчестер Сити» явно пошла во вред «Айнтрахту», в отличие от того, как уход Кварацхелии помог «Наполи».

Кто наоборот удивил?

«Майнц» выдал 4 победы подряд и вырвался на третье место. Им предстоит сложный календарь: из девяти матчей — шесть против конкурентов за топ-4, но сейчас у них есть небольшой задел.

На данный момент на два оставшихся места есть три главных претендента: «Майнц» (69%), «Айнтрахт» (55% и «Кто-то ещё» (74%).

Этим «кем-то» могут стать: «Фрайбург» (23%), «Лейпциг» (21%), «Штутгарт» (13%), «Вольфсбург» (11%), «Боруссия Д» (4%) и «Боруссия М» (2%).

Даже «Аугсбург» и «Вердер» с 0,7% ещё не потеряли математические шансы!

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

И хотя «Дортмунд» проводит кошмарный сезон, теоретически они еще могут зацепиться за ЛЧ. Правда, поражение от «Лейпцига» в субботу может их окончательно похоронить

Ключевые матчи:

«Боруссия Д» — «Лейпциг» (15 марта)

«Фрайбург» — «Майнц» (15 марта)

«Байер» — «Штутгарт» (16 марта)

«Штутгарт» — «Айнтрахт» (29 марта)

«Лейпциг» — «Боруссия М» (29 марта)

«Майнц» — «Боруссия Д» (30 марта)

«Боруссия Д» — «Фрайбург» (5 апреля)

«Лейпциг» — «Вольфсбург» (12 апреля)

Борьба за выход в первую Бундеслигу

В этом сезоне отстуствует по-настоящему захватывающая борьба за выживание в топ-лигах, особенно в АПЛ, но зато в двух других чемпионатах битва за выход из второго дивизиона оказалась невероятно напряженной. В этом плане и по драматизму, и по громкости имен никто не может превзойти нынешнюю вторую Бундеслигу.

Две лучшие команды напрямую выходят в Бундеслигу, а занявший третье место клуб сыграет проведет два стыковых матча с третьей с конца командой элитного дивизиона.

За девять туров до конца сразу половина лиги находится в пределах пяти очков от топ-3, и никто не может чувствовать себя в безопасности.

Текущая таблица (топ-9):

«Гамбург» — 45 очков, +23 разница мячей

«Кёльн» — 44 очка, +8

«Кайзерслаутерн» — 43 очка, +8

«Магдебург» — 42 очка, +15

«Падерборн» — 42 очка, +10

«Эльверсберг» — 40 очков, +14

«Ганновер» — 39 очков, +7

«Нюрнберг» — 38 очков, +4

«Фортуна» Дюссельдорф — 38 очков, +4

Среди этих девяти команд есть сразу четыре больших клуба с внушительной историей и большими стадионами — «Гамбург», «Кёльн», «Кайзерслаутерн» и «Фортуна» Дюссельдорф.

«Кёльн» рассчитывает вернуться в Бундеслигу сразу после вылета в прошлом сезоне, тогда как «Фортуна» проводит уже пятый сезон подряд во втором дивизионе. «Гамбург», некогда победитель Кубка чемпионов, застрял в во второй Бундеслиге на семь лет, а «Кайзерслаутерн», который дважды брал титул чемпиона Германии в 90-х, не играл в высшем дивизионе с 2012 года. Более того, совсем недавно он провел четыре сезона в третьей лиге.

Хотя два других больших клуба — «Шальке» (11-е место) и «Герта» (14-е место) — уже не претендуют на повышение (причем «Герта» всего в трех очках от зоны вылета), в первую Бундеслигу могут вернуться три культовых клуба. Однако возможен и совсем другой сценарий — попадание в элиту удивительных андердогов.

«Магдебург» в свое время был грандом восточногерманского футбола — в 1974 году он выиграл Кубок обладателей кубков, победив сам «Милан». Но после объединения Германии клуб рухнул аж в пятый дивизион и только в последние годы начал приходить в себя.

Однако даже на его фоне история «Эльверсберга» выглядит еще более невероятной. Этот клуб представляет городок всего с 13 000 жителей, а во второй дивизион впервые попал лишь в сезоне 2023/2024. И вот теперь, всего во втором сезоне на этом уровне, он отстает от зоны плей-офф на три очка.

Ключевые матчи:

14 марта — «Гамбург» — «Магдебург»

15 марта — «Кайзерслаутерн» — «Падерборн»

28 марта — «Эльверсберг» — «Гамбург»

29 марта — «Фортуна» Дюссельдорф — «Кайзерслаутерн»

29 марта — «Магдебург» — «Ганновер 96»

29 марта — «Кёльн» — «Падерборн»

5 апреля — «Гамбург» — «Нюрнберг»

5 апреля — «Кайзерслаутерн» — «Магдебург»

12 апреля — «Нюрнберг» — «Кайзерслаутерн»

12 апреля — «Фортуна» Дюссельдорф — «Падерборн»

12 апреля — «Эльверсберг» — «Ганновер 96»

Борьба за выход в Ла Лигу из Сегунды

Система испанской Сегунды аналогична Чемпионшипу в Англии: две лучшие команды выходят в Ла Лигу напрямую, а клубы, занявшие места с третьего по шестое, сражаются за последнюю путевку в элиту через плей-офф.

Конкуренция в дивизионе крайне плотная: девять из 22 команд находятся в пределах шести очков от зоны вылета, а восемь клубов отстают от зоны повышения всего на четыре очка.

Текущая таблица (топ-8):

Мирандес — 54 очка, +16 разница мячей

Расинг Сантандер — 53 очка, +13

Эльче — 53 очка, +16

Леванте — 53 очка, +17

Уэска — 51 очко, +16

Реал Овьедо — 50 очков, +6

Альмерия — 47 очков, +10

Гранада — 46 очков, +9

Главной сенсацией сезона стал «Мирандес». Клуб из города Миранда-де-Эбро (население — 35 000 человек) раньше не поднимался так высоко. До 2010-х годов он вообще не играл во втором дивизионе, а теперь впервые в истории может замахнуться на Ла Лигу. В последних шести турах «Мирандес» потерпел всего одно поражение, благодаря чему и возглавил таблицу.

«Мирандес» globallookpress.com

При этом весной у команды относительно легкий календарь: из соперников в топ-8 остались только два клуба. Однако им предстоит встреча с опытными клубами, которые часто перемещаются между дивизионами. За последние 20 лет Эльче, Леванте, Гранада, Альмерия и Уэска суммарно провели 39 сезонов в Ла Лиге, а почти половина этого времени приходится на Леванте и Гранаду.

Два других главных конкурента также имеют опыт игры в элите. «Овьедо», где сейчас работает легенда «Арсенала» Санти Касорла, мечтает вернуться в Ла Лигу впервые с 2001 года.

Ключевые матчи в борьбе:

14 марта — Эльче — Реал Овьедо

16 марта — Леванте — Уэска

22 марта — Расинг Сантандер — Мирандес

22 марта — Реал Овьедо — Гранада

29 марта — Леванте — Альмерия

6 апреля — Расинг Сантандер — Леванте

6 апреля — Альмерия — Гранада

Лига 1: борьба за места в топ-4

С момента подписания Хвичи Кварацхелии в январе и внезапного превращения Усмана Дембеле в лучшего игрока мира (27-летний француз забил 23 гола в последних 18 матчах, включая 16 в последних 12) «Пари Сен-Жермен», возможно, стал сильнейшей командой на планете. Они точно были лучшими во Франции на протяжении всего сезона (и почти всего последнего десятилетия), обеспечив себе 16-очковый отрыв за девять туров до финиша.

Усман Дембеле globallookpress.com

Однако в остальном в Лиге 1 ничего не ясно. У Франции теперь три прямые путевки в Лигу чемпионов, а команда, занявшая четвертое место, сыграет в квалификационном раунде. На данный момент шесть клубов реально претендуют на место в топ-4, а седьмой еще сохраняет шансы:

«Марсель» — 49 очков, разница мячей +22

«Ницца» — 46 очков, +19

«Монако» — 44 очка, +17

«Лилль» — 44 очка, +13

«Лион» — 42 очка, +15

«Страсбург» — 40 очков, +7

«Марсель», «Ницца» и «Монако» были самыми стабильными командами после «Пари Сен-Жермен», но на прошлых выходных все они потеряли очки, тогда как конкуренты одержали победы. Это еще сильнее уплотнило турнирную таблицу.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Согласно прогнозам Opta, «Марсель» (вероятность того, что финишируют в топ-4, составляет 87%) выглядит уверенно, но «Лилль» (60%), «Монако» (59%), «Ницца» (51%) и «Лион» (39%) имеют практически равные шансы.

«Страсбург» (4%), принадлежащий BlueCo (владельцам «Челси»), тоже сохраняет теоретические шансы попасть в четверку лучших. Клуб не выступал в Лиге чемпионов или Кубке чемпионов с сезона 1979/1980, а в декабре вообще был 13-м в таблице. Однако с тех пор команда добилась существенного прогресса.

Ключевые предстоящие матчи:

«Марсель» — «ПСЖ» (16 марта)

«Лион» — «Страсбург» (28 марта)

«Ницца» — «Монако» (29 марта)

«Лилль» — «Лион» (6 апреля)

«Марсель» — «Монако» (13 апреля)

«Ницца» — «Страсбург» (13 апреля)

«Страсбург» — «Монако» (20 апреля)

Ла Лига: Борьба за выживание

Если вы хотите увидеть настоящую драму в борьбе за выживание, отправляйтесь в Испанию. «Вальядолид» практически обречен на вылет, но два других нежелательных места в опасной зоне все еще свободны.

Текущая таблица:

«Вальядолид» — 16 очков, разница мячей -44

«Лас-Пальмас» — 24 очка, -15

«Алавес» — 26 очков, -10

«Леганес» — 27 очков, -16

«Валенсия» — 27 очков, -15

«Эспаньол» — 28 очков, -12

Кроме «Вальядолида», пять команд разделяют всего четыре очка. Согласно прогнозам Opta, «Лас-Пальмас» (шансы на вылет составляют 69%) в особенно опасном положении, но кто составит им компанию — пока неясно. «Леганес» (41%), «Алавес» (38%), «Эспаньол» (27%) и «Валенсия» (22%) тоже находятся в сложной ситуации.

Георгий Мамардашвили — вратарь «Валенсии» globallookpress.com

«Валенсия», команда, которая на протяжении 2010-х годов регулярно играла в еврокубках, по-прежнему находится в зоне риска. Однако они сумели ожить: еще 18 января «летучие мыши» были последними в таблице, отставая на два очка от «Вальядолида», и выиграли всего два из первых 19 матчей. Но затем команда одержала четыре победы в восьми матчах, обыграв в очных встречах и «Леганес», и «Вальядолид».

При этом команда остается уязвимой — поражения от «Барселоны» и «Атлетико» с общим счетом 1:10 тому подтверждение. Но для выживания им достаточно быть чуть лучше двух худших команд.

Ключевые предстоящие матчи: «Алавес» — «Лас-Пальмас» (14 марта), «Эспаньол» — «Валенсия» (23 апреля).

Борьба за выход в АПЛ в Чемпионшип

Практически несправедливо, что команды, занявшие места с третьего по шестое, будут участвовать в стыковых матчах за продвижение в этом году.

На данный момент четыре клуба явно выделяются на фоне остальных, но два других тоже будут бороться, и если судить по истории, одна из них тоже может «отнять» место в Премьер-лиге.

(*«Практически», потому что, учитывая огромные выплаты для команд Премьер-лиги, последние клубы из АПЛ имеют определенные несправедливые преимущества в Чемпионшипе. Топ-3 команды Чемпионшипа недавно играли в высшем дивизионе, и они совокупно одержали 67 побед и потерпели лишь 12 поражений. Дать большему числу команд шанс на повышение — это минимальное, что Англия может сделать.)

«Лидс Юнайтед»: 37 матчей, 79 очков, +51 разница мячей

«Шеффилд Юнайтед»: 37 матчей, 77 очков, +24 разница мячей

«Бернли»: 37 матчей, 75 очков, +39 разница мячей

«Сандерленд»: 37 матчей, 69 очков, +21 разница мячей

«Вест Бромвич»: 37 матчей, 56 очков, +14 разница мячей

«Ковентри Сити»: 37 матчей, 56 очков, +4 разница мячей

«Бристоль Сити»: 37 матчей, 54 очка, +7 разница мячей

«Мидлсбро»: 37 матчей, 53 очка, +9 разница мячей

«Блэкберн Роверс»: 37 матчей, 52 очка, +3 разница мячей

«Шеффилд Уэнсдей»: 37 матчей, 51 очко, -5 разница мячей

Включая «Сандерленд», который последний раз играл в Премьер-лиге в сезоне 2016/2017, команды из топ-4 значительно превосходят остальных, но только две из них получат автоматическое повышение.

«Лидс» — один из главных претендентов на выход в АПЛ globallookpress.com

В то же время 10 команд еще в пределах шести очков от стыковых матчей. Эта лига каким-то образом одновременно элитарная и равноправная.

В любом случае, нас ждет безумная концовка сезона, где «Шеффилд Юнайтед», «Лидс» и «Бернли» будут бороться за автоматическое повышение, а шесть команд — включая «Ковентри Сити» (последний раз играл в высшем дивизионе в 2001 году), «Шеффилд Уэнсдей» (2000) и «Бристоль Сити» (не играл в элите с 1980-го!) — будут бороться за последние два места в стыках.

Ключевые предстоящие матчи:

«Сандерленд» — «Ковентри Сити» (15 марта)

«Шеффилд Юнайтед» — «Шеффилд Уэнсдей» (16 марта)

«Ковентри Сити» — «Шеффилд Юнайтед» (29 марта)

«Бернли» — «Ковентри Сити» (5 апреля)

«Сандерленд» — «Вест Бромвич» (5 апреля)

«Мидлсбро» — «Блэкберн» (5 апреля)

«Вест Бромвич» — «Бристоль Сити» (8 апреля)

«Шеффилд Уэнсдей» — «Блэкберн» (8 апреля)

Борьба за титул в Австрии и Бельгии

Для многих лиг за пределами «Большой пятерки» нет много информации относительно борьбы за титулы. В Нидерландах «Аякс» обошел ПСВ Эйндховен лидирует с преимуществом в восемь очков за девять матчей до конца; в Португалии идет борьба между «Спортингом» (59 очков) и «Бенфикой» (56), но все остальные команды отстают хотя бы на девять очков; «Галатасарай» (впереди на семь очков в Турции), пражская «Славия» (впереди на 10 очков в Чехии), «Селтик» (впереди на 16 очков в Шотландии) и «Црвена Звезда» (впереди на 21 очко в Сербии) — все они доминируют в своих чемпионатах.

Однако благодаря хорошей конкуренции и драматичной системе чемпионата, мы по-прежнему можем ожидать интересных событий в Австрии и Бельгии.

В обеих лигах после кругового турнира следует плей-офф за титул. После завершения кругового турнира шесть команд выходят в плей-офф, где их очки уменьшаются в два раза, и все снова играют в круговом формате.

В Австрии перед последним туром «Аустрия» и действующий чемпион «Штурм» набрали по 43 очка (21 в плей-офф). Неподалеку находятся «Вольфсбергер» и упавший гигант «Зальцбург». Все четыре команды будут участвовать в плей-офф с реальными шансами на титул.

В Бельгии еще больше интриги. В прошлом году победитель опередил вторую команду всего лишь на одно очко, а перед этим всё решалось по дополнительным показателям.

В данный момент «Генк» с 65 очками (33 в плей-офф) значительно опережает соперников, но когда очки будут уменьшены в два раза, «Брюгге» и «Юнион» будут снова в пределах досягаемости.

«Юнион» пережил постоянные разочарования в последние сезоны и текущий тоже начал плохо, но выиграл девять из последних 10 матчей и вернулся в борьбу, закончив регулярный сезон с шансом сократить отставание от «Генка».

Есть вероятность, что «Генк» ускользнет от всех, но это противоречит общему стилю чемпионата Бельгии.

Ключевые предстоящие матчи: «Юнион» — «Генк» (16 марта), «Вольфсбергер» — «Зальцбург» (16 марта).