«Он будет одним из лучших вратарей мира». Мамардашвили может стать новой стеной «Ливерпуля»

Георгий Мамардашвили — явно не из тех вратарей, которым не хватает уверенности в себе.

На церемонии вручения «Золотого мяча» в прошлом году, грузинский голкипер был уверен, что однажды станет обладателем главной индивидуальной награды в футболе.

Последним вратарем, выигравшим «Золотой мяч», был Лев Яшин. Легендарный советский голкипер получил этот приз в далеком 1963 году.

Мамардашвили, который прошлым летом подписал контракт с «Ливерпулем» и сразу после этого вернулся в «Валенсию» на правах аренды, хочет изменить эту традицию.

Тот факт, что 24-летний игрок, чья нынешняя команда борется за выживание в Ла Лиге, ставит перед собой столь амбициозные цели, говорит о его несгибаемом менталитете.

С другой стороны, это не первый случай, когда Мамардашвили ломает стереотипы. Он — редкий пример дорогостоящего и статусного вратаря, который переходит в топ-клуб без гарантии места в основном составе.

«Ливерпуль» настоял на трансфере прошлым летом, побоявшись, что через год Георгий может сделать выбор в пользу другого топ-клуба. При этом «красные» воспользовались финансовыми проблемами «Валенсии», которая согласилась продать своего основного вратаря по сниженной цене — всего лишь за 25 миллионов фунтов.

Георгий Мамардашвили globallookpress.com

Проверка на благонадежность была проведена еще до Евро-2024 года, а после того, как Мамардашвили блеснул на турнире среди сборных, процесс оформления сделки только ускорился. Спортивный директор «Ливерпуля» Ричард Хьюз сыграл ключевую роль в переходе Мамардашвили. При этом известно что он консультировался по этому вопросу с основным голкипером команды Алиссоном.

Планы отправить Мамардашвили в аренду включали переговоры с рядом клубов, в том числе с «Борнмутом», но в итоге было принято решение оставить его в «Валенсии» еще на год.

Это немного удивительно, когда высококлассный вратарь покидает команду, борющуюся за выживание, за такую крупную сумму.

В списке самых дорогих трансферов с участием вратарем Мамардашвили опережают лишь восемь человек. При этом большинство из них переходили из одного топ-клуба в другой. Тибо Куртуа в 2018-м перешел из «Челси» в «Реал», Кепа Аррисабалага покинул «Атлетик» ради «Челси» в том же году, а Андре Онана в 2023-м перебрался из «Интера» в «Манчестер Юнайтед».

Алиссон, с которым Мамардашвили вскоре будет конкурировать, пришел в «Ливерпуль» в 2018-м из «Ромы», которая вместе с ним дошла до полуфинала Лиги чемпионов.

Однако «Валенсия» уже давно не так сильна, как раньше, особенно по сравнению с их золотыми временами начала 2000-х. Два десятилетия тому назад «летучие мыши» дважды выигрывали Ла Лигу и регулярно выступали в Лиге чемпионов, при этом дважды дойдя до финала.

В этом сезоне «Валенсия» переживает тяжелые времена. Большую часть кампании клуб находился в зоне вылета, и, хотя назначение Карлоса Корберана на пост главного тренера дало команде шанс на спасение, нет никакой гарантии, что она избежит первого вылета из Примеры с 1986 года.

Мамардашвили перешел в «Валенсию» три с половиной года назад из тбилисского «Динамо». Скауты испанского клуба обратили на него внимание во время выступлений за другой клуб из Тбилиси — «Локомотив». Здесь Георгий играл на правах аренды.

В «Валенсии» Мамардашвили не рассматривают как одну из причин проблем команды. Конечно, у него тоже бывают ошибки (достаточно вспомнить январский матч против «Барселоны», завершившийся со счетом 1:7), но не больше, чем у любого другого вратаря на таком уровне.

Георгий Мамардашвили globallookpress.com

Тот факт, что «Валенсия» одна из худших команд сезона в Ла Лиге по количеству пропущенных мячей, связан скорее с качеством игры в обороне.

В прошлом сезоне «Валенсия» завершила чемпионат Испании на девятом месте. При этом она была в топ-4 по количеству матчей без пропущенных мячей.

Другие статистические показатели, которые могут насторожить болельщиков «Ливерпуля», также требуют дополнительного контекста. Точность передач в 63% может выглядеть неубедительно, но 44% из 600 его передач доходят до половины поля соперника, а 16% от общего количества — до финальной трети поля.

Мамардашвили рискует гораздо больше, чем большинство других вратарей, с учетом дальности его передач. Многие сейчас предпочитают короткие пасы в начале атаки.

Возьмем, например, точность передач Алиссона, которая составляет 81%: при этом только 20% его передач доходят до половины поля соперника, и лишь 7% оказываются в финальной трети.

Когда Куивин Келлехер играл в Премьер-лиге, только 29% его передач были на большое расстояние. Скорее всего, Мамардашвили получит от главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота аналогичные инструкции.

Алиссон globallookpress.com

Помочь «Валенсии» избежать вылета — на данный момент это главная задача Мамардашвили. Игра грузинского вратаря будет иметь решающее значение в заключительной части сезона.

Однако ни для кого не секрет, что он также держит в уме предстоящий переезд в Ливерпуль.

Независимо от того, чем закончится его этап в Испании, Мамардашвили должен присоединиться к «Ливерпулю» на предсезонных сборах и побороться за место в основном.

Вскоре после подписания контракта с «Ливерпулем» он начал брать уроки английского, а недавно стал подыскивать жилье в Англии. Клуб также регулярно поддерживает с Георгием связь и внимательно следит за каждой его игрой.

Ситуация на «Энфилде» выглядит любопытной, поскольку в распоряжении клуба уже есть два классных вратаря — Алиссон и Келлехер, а также Витезслав Ярош, который в любой момент готов подменить бразильца и ирландца.

Мамардашвили не рассматривает себя ни в какой другой роли, кроме как основного голкипера. И хотя он испытывает полное уважение к Алиссону, очевидно, что он подписал контракт с «Ливерпулем» с намерением играть, а не сидеть на скамейке запасных.

После матча «Барселоны» против «Валенсии» в прошлом месяце в кадр попал момент, когда нападающий каталонцев Ферран Торрес спросил Мамардашвили, почему он не перешел в «Ливерпуль» прошлым летом. Ответ был коротким: «Алиссон».

Тем не менее, бразилец по-прежнему демонстрирует отличную форму и имеет действующий контракт как минимум еще на два года, поэтому у Слота нет острой необходимости менять вратаря.

То, как «Ливерпуль» распорядится своими голкиперами предстоящим летом, станет ключевым моментом, ведь очевидно, что места для всех попросту не хватит.

Слот последовательно подчеркивает, что Алиссон остается первым номером. При этом Келлехер, который до сих пор не продлил контракт, может покинуть команду.

Руководство «Ливерпуля» понимает, что впереди, вероятно, последнее трансферное окно, когда клуб сможет выручить крупную сумму за Келлехера, прежде чем потеряет его бесплатно в 2026 году.

Учитывая контрактные разногласия с Трентом Александер-Арнольдом, Мохамедом Салахом и Вирджилом ван Дейком, клуб явно не захочет повторения такой ситуации.

Хотя Мамардашвили был подписан с прицелом на будущее, он уже доказал, что готов играть прямо сейчас.

Арне Слот globallookpress.com

В интервью The Athletic Дэвид Уэбб, помощник тренера сборной Грузии, рассказал о его профессионализме, трудолюбии и выдающемся таланте: «Переход в "Ливерпуль" поможет ему выйти на новый уровень, и, вероятно, Георгий станет одним из трех-четырех лучших вратарей мира».

«Ливерпуль» начал серьезно следить за Мамардашвили в начале 2023 года. Тогда клуб сразу оценил его невероятные сэйвы, однако оставались сомнения по поводу его игры ногами.

Именно над этим аспектом своей игры Мамардашвили работал больше всего в последние годы.

Во время аренды в грузинском «Локомотиве», когда ему было всего 19 лет, тренер Георгий Чиабришвили постоянно просил его «никогда не выбивать мяч далеко», и это помогло развить уверенность.

Затем в «Валенсии» последовали специальные тренировки по игре в пас, и те, кто работал с Мамардашвили, отмечают его прогресс.

Слот пока публично не обсуждал планы относительно Мамардашвили, так как сосредоточен на том, чтобы добиться максимума от игроков, которые уже есть в его распоряжении. На прошлой неделе он объяснил, что отсутствие активности «Ливерпуля» на трансферном рынке в первые два окна связано с договоренностью сначала оценить текущий состав, а затем уже приступать к перестройке.

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Мамардашвили стал редким исключением из этого правила и вскоре сменит борьбу за выживание в Испании на другую напряженную среду, где у него будет возможность побеждать в каждом матче — особенно если, как кажется вероятным, «Ливерпуль» начнет следующий сезон в статусе действующего чемпиона Англии.

Однако он точно не боится ответственности.

В прошлом году Мамардашвили стал седьмым в списке лучших вратарей мира. Но он явно стремится однажды занять первое место и получить престижную награду. Более того, в его планы входит и «Золотой мяч».

Сохранение «Валенсии» в Ла Лиге стало бы хорошим началом для осуществления этой мечты. Но будущее Мамардашвили определит именно то, что произойдет «Ливерпуле».