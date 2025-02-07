Рейтинг отчаяния. «Ман Сити» оказался среди клубов, которым пришлось потратить кучу денег ради спасения сезона

Как правило, в январе на рынок выходят только два типа клубов: те, кто отчаянно нуждаются в усилении, и те, кто получил внушительные суммы от тех, кто готов на всё ради спасения оставшейся части сезона.

Возьмем, к примеру, «Астон Виллу». Клуб из Бирмингема в прошлом месяце подписал пять игроков. Сейчас команда Унаи Эмери всего в четырех очках от топ-5 в Премьер-лиге, то есть она реально претендует на путевку в Лигу чемпионов.

Кроме того, квалифицировавшись сразу в 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов, у «Виллы» есть небольшой шанс побороться за главный европейский трофей.

Если учесть все эти факторы, а также то, что в трех случаях это дорогие арендные соглашения, становится очевидно, что «Вилла» пытается одновременно пробиться в Лигу чемпионов и воспользоваться возможностью, которая, возможно, не представится до 2026 года.

Но также важно учитывать, что все эти трансферы «Астон Вилла» оформила только после того, как заработала 110,7 миллиона евро, продав игроков в клубы, отчаянно спасающиеся от вылета из АПЛ, а также в саудовские команды.

Только один клуб в мире заработал больше на трансферах в этом месяце — а по-настоящему отчаянные не зарабатывают деньги в январе.

В общем, «Астон Вилла» не вошла в рейтинг отчаяния. Зато там оказался пока еще действующий чемпион английской Премьер-лиги, но обо всем по порядку.

*Все указанные стоимости игроков взяты с Transfermarkt.

5. «Аль-Наср»

Самая большая разница между рыночной стоимостью игрока по оценке Transfermarkt и реальной суммой, заплаченной за него, наблюдалась в случае перехода Джона Дурана из «Астон Виллы» в «Аль-Наср». Саудовский клуб заплатил 77 миллионов евро за игрока, которого Transfermarkt оценивает в 40 миллионов.

С одной стороны, Дуран блистал, когда получал игровое время в Лиге чемпионов и АПЛ. Ему всего 21 год, он обладает физической мощью, позволяющей рассчитывать на дальнейший прогресс.

Джон Дуран globallookpress.com

Однако за весь период в «Астон Вилле» с момента перехода из «Чикаго Файр» в 2022 году за 29,5 миллиона евро, он начал в стартовом составе всего семь матчей Премьер-лиги.

Даже если рассматривать клубы саудовской Про-лиги как полноценные футбольные организации, стремящиеся к успеху не только сейчас, но и в будущем, а не как проекты, направленные на создание нового имиджа страны в глазах мирового сообщества, этот трансфер все равно выглядит нелогичным для «Аль-Насра».

Дуран — это классический центрфорвард с ограниченным набором навыков. Теперь же ему предстоит играть в одной линии с возможно, самым ограниченным классическим нападающим — Криштиану Роналду.

В атакующую тройку также входит Садио Мане, который, к сожалению, начинает терять былую эффективность. Очевидно, что эти игроки просто не подходят друг другу.

С момента прихода Роналду в клуб «Аль-Наср» так и не смог выиграть чемпионат Саудовской Аравии. Португалец забил 15 из 37 голов команды в этом сезоне, при этом команда занимает лишь четвертое место.

Это очередной пример того, как командные результаты приносятся в жертву ради возможности Роналду добавить еще несколько голов к своему личному счету.

4. «Ювентус» и «Милан»

Две лучшие команды Италии… не имеют отношения ни к «Ювентусу», ни к «Милану».

Если судить по лучшей метрике силы команды — сочетанию 70% ожидаемых голов и 30% реальных голов, то картина выглядит следующим образом: «Ювентус» и «Милан» не только уступают «Аталанте», «Наполи» и «Интеру» по качеству игры, но и находятся позади них в таблице Серии A.

Добавьте к этому участие в стадии плей-офф Лиги чемпионов для двух самых титулованных клубов Италии — и получите две команды, которые в отчаянии совершают странные трансферы.

«Ювентус» потратил 17,2 миллиона евро на Ллойда Келли — запасного центрального защитника, который летом перешел в «Ньюкасл» в статусе свободного агента. За исключением перехода Хави Симонса в «Лейпциг» (до сих пор играл за немецкий клуб на правах аренды) за 50 миллионов евро и с контрактом до 2027 года, это, пожалуй, самый странный трансфер зимнего окна.

Также «Юве» взял в аренду Ренату Вейгу и Рандаля Коло Муани. Вейга практически не играл за «Челси» в этом сезоне, но он хотя бы станет дополнительной опцией в обороне, ослабленной травмами. Коло Муани же должен заменить Душана Влаховича, который по-прежнему в команде и за которого «Ювентус» заплатил 83,5 миллиона евро всего три года назад.

«Милан» тоже был невероятно активен в январе. Трансфер Сантьяго Хименеса из «Фейеноорда» за 32 миллиона евро выглядит как удачная сделка. Нападающему всего 23 года, и хотя покупка форварда, который до этого блистал в Нидерландах, где у атакующих игроков много пространства, всегда связана с определенным риском, кажется, что этот риск не был заложен в цену.

Жоау Феликс globallookpress.com

Если Хименес выстрелит на одной из самых востребованных позиций, его рыночная стоимость может удвоиться. А если нет? Пока что сложно представить, что он окажется хуже, чем Альваро Мората и Тэмми Абрахам, которые в этом сезоне забили на двоих лишь шесть голов с игры в рамках Серии A.

«Милан» также подписал несколько перспективных игроков, но их основные зимние ходы выглядят не как продуманный «Moneyball» (что можно было бы ожидать от клуба, частично принадлежащего Билли Бину), а скорее как попытка взять «звездные» имена без учета их реальной пользы.

Аренды Кайла Уокера и Жоау Феликса выглядят именно так. Возможно, в Серии А 34-летнему Уокеру будет попроще в плане скорости? Может, в «Милане» Феликс наконец-то подтвердит статус одного из самых дорогих футболистов в истории?

«Милан» полностью покроет зарплаты обоих игроков до конца сезона, плюс заплатил приличную сумму за аренду Феликса. В общей сложности это более 10 миллионов евро за три с небольшим месяца.

3. Претенденты на вылет в АПЛ

Когда «Лидс» вылетел из АПЛ в 2023 году, оценочная стоимость клуба мгновенно сократилась вдвое. Учитывая огромные потери от недополученных доходов с ТВ-контрактов Премьер-лиги, даже самые слабые аутсайдеры убеждают себя, что несколько удачных трансферов могут все изменить. Что такое еще 30 миллионов евро, если они помогут избежать потери в 150 миллионов?

«Саутгемптон» — на данный момент одна из худших команд Премьер-лиги. Даже после победы на выходных они на 10 очков отстают от спасительного 17-го места. Это какой-то кошмар, в 24 турах «святые» набрали лишь девять очков.

И тем не менее, в январе они подписали четырех новых игроков. Нужно отдать должное последовательности «Саутгемптона»: клуб потратил в общей сложности лишь пять миллионов евро, всем новичкам меньше 23 лет и среди них нет англичан. Двое из них сразу вышли в старте в матче против «Ипсвича».

Что касается «Ипсвича», то эта команда опустила на 19-н место, несмотря на серьезную активность на рынке.

В январе «Ипсвич» подписал Джейдена Филоджина («Астон Вилла», 23,7 млн евро), Алекса Палмера («Вест Бромвич», 2,4 млн евро), Хулио Энсисо («Брайтон», аренда) и Бена Годфри («Аталанта», аренда).

Для клуба с самой низкой зарплатной ведомостью в АПЛ расходы в разамере 25,4 млн евро — это действительно огромная сумма. Это пятый по величине трансферный бюджет среди английских клубов зимой.

Чуть выше «Ипсвича» в таблице находится «Лестер». В январе «лисы» подписали лишь одного игрока — французского защитника Войо Кулибали («Парма», 5 млн евро).

«Вулверхэмптон» — единственная команда не из числа новичков лиги, всерьез борющаяся за выживание. Они опережают «Лестер» всего на одно очко и могли бы продать Маттеуса Кунью на пике его стоимости (11 голов при 5.2 xG), но вместо этого подписали с бразильцем новый контракт до 2029 года.

Кроме того, «Вулверхэмптон» потратил 50 миллионов на новичков. Состав «волков» пополнили Эммануэль Агбаду («Ренн», 20 млн евро), Маршалл Мунеци («Ренн», 18 млн евро) и Нассер Джига («Црвена Звезда», 12 млн евро).

Чистые расходы «Вулверхэмптона» составили 48,8 миллиона евро. Один из аутсайдеров АПЛ вошел в топ-6 клубов мира по количеству потраченных в январе денег на новых игроков.

Получается, кто-то делает точечные подписания, кто-то идет ва-банк, а кто-то просто надеется на чудо.

2. «Ренн»

Есть клуб, который стабильно входит в шестерку-семерку богатейших команд своей лиги. Он выступает в первом дивизионе уже более 30 лет, регулярно готовит будущих топ-игроков и периодически даже квалифицируется в Лигу чемпионов.

Но сейчас этот клуб оказался в странной ситуации: серия невероятных провалов отбросила его в зону вылета, и, чтобы избежать катастрофы, ему пришлось потратить больше денег, чем «Ливерпулю», «Арсеналу», «Реалу», «Барселоне» и «Баварии» вместе взятым.

Некоторые болельщики «Тоттенхэма» могли бы мечтать, чтобы речь шла об их клубе, но нет — это «Ренн». (К слову, «шпоры» зимой подписали лишь вратаря и центрального защитника из-за кризиса с травмами, а аренда Матиса Теля из «Баварии» — это лишь опция на оставшуюся часть сезона, а не отчаянный шаг).

За последние десять сезонов «Ренн» никогда не опускался ниже десятого места, поднимался до топ-3 и в среднем финишировал седьмым. Это полностью соответствует их финансовым возможностям — согласно оценкам FBref, у «Ренна» седьмой бюджет зарплат во Франции.

«Ренн» вернул Секо Фофана в Лигу 1 globallookpress.com

Этот клуб подарил миру кучу звезд: Дезире Дуэ, Жереми Доку, Усман Дембеле, Эдуардо Камавинга, Эдуар Менди, Рафинья, Серу Гирасси, Петр Чех, Матис Тель.

Они не вылетали из Лиги 1 с 80-х годов, но в этом сезоне все пошло не по плану.

Из-за оттока талантов и серии неудач «Ренн» недавно находился в зоне вылета, но после победы над «Страсбургом» поднялся на 15-ю строчку. При этом они десятые по разнице мячей и девятые по ожидаемым голам.

Но за 14 туров до финиша нельзя полагаться на статистику, поэтому клубу пришлось выходить на рынок: 73,75 миллиона евро — это вторые по величине зимние траты в мире. Больше потратил только «Аль-Наср».

Что еще удивительнее, «Ренн», славящийся своей молодежной академией, сделал ставку на возрастных игроков, подписав Секо Фофана (29 лет, Саудовская Аравия, 20 млн евро), Бриса Самба (30 лет, вратарь, 15 млн евро), Кёго Фурухаси (30 лет, форвард, 11 млн евро), Антони Руо (23 года, 8 млн евро), Мусу Аль-Тамари (вингер, 27 лет, 7 млн евро), Казима Олайгбе (вингер, 22 года, 5 млн евро) и Исмаэль Коне (аренда).

Помимо этого, клуб отправил в аренду шестерых игроков и расстался с Жотой и Амином Гуири, которые ушли в «Селтик» и «Марсель» соотвественно. В итоге только в январе 16 игроков покинули или пополнили команду.

Потратив такие деньги на антикризисные трансферы, «Ренн» показывает, что готов на все, лишь бы сохранить место в Лиге 1.

1. «Манчестер Сити»

Действующий чемпион Англии сейчас далек от повторения успеха и вместо борьбы за титул вынужден бороться за место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

В этом розыгрыше ЛЧ «горожане» чудом избежали вылета по итогам общего этапа, набрав 11 очков и попав в топ-24 лишь благодаря дополнительным показателям. Теперь их ждет встреча с мадридским «Реалом».

Это правда, сейчас «Ман Сити» не умеет обороняться — ни глубоко, ни в переходных фазах. А в атаке команда часто не забивает просто потому, что боится рисковать и создавать моменты, из-за которых потом придется снова бежать в защиту.

Потеря обладателя «Золотого мяча» ослабила бы любого, но без Родри «Сити» оказался чересчур уязвим. В какой-то момент стало очевидно, что в распоряжении Гвардиллы плохо сбалансированный, стареющий состав, который дал трещину.

Омар Мармуш globallookpress.com

Как исправить сразу все проблемы? «Ман Сити» потратил 218 миллионов евро — почти в три раза больше, чем любой другой клуб, — на пятерых новичков, которые должны помочь и сейчас, и в будущем.

Омар Мармуш из Айнтрахта — самый очевидный трансфер под задачу «тут и сейчас». В 25 лет он не юниор, но еще и не ветеран. Остальные игроки, особенно центральные защитники, нуждаются в адаптации: Абдукодир Хусанов (20 лет) и Витор Рейс (19 лет) обошлись клубу почти в 80 миллионов евро.

Главную брешь в полузащите без Родри «Сити» попытался закрыть подписанием Нико Гонсалеса (23 года, «Порту») за 60 миллионов евро. Испанец точно добавит физики и габаритов, но на данном этапе он не является тем опорником, который может контролировать темп и отвечать за организацию игры.

Итог: более 200 миллионов евро на трансферы только за январь, но при этом не факт, что эти игроки смогут усилить команду.