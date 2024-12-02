Второе дыхание. Давид Де Хеа реанимирует карьеру в «Фиорентине»

Парадокс — именно так можно охарактеризовать карьеру Давида Де Хеа в последние годы. Страж ворот за короткий отрезок времени прошел путь от первого номера «Манчестер Юнайтед» до никому не нужного игрока. Его даже посещали мысли о прощании с футболом, однако приглашение от «Фиорентины» превратило едва не поставленную на выступлениях жирную точку в троеточие.

Отверженный «красными дьяволами»

Двенадцать лет Давида Де Хеа, проведенные в футболке «Манчестер Юнайтед», были ознаменованы как громкими победами, так и разочаровывающими событиями.

Выступая за манкунианцев, вратарь пополнил личную трофейную комнату восемью наградами, почетное место среди которых занимает чемпионский титул АПЛ 2012/2013. Испанец пришел в команду неоперившимся птенцом, а покинул ее высококлассным профессионалом.

Правда, расставание с «Олд Траффорд» было с горьким привкусом и наложило отпечаток на, практически, любовную историю между игроком и «Манчестер Юнайтед».

Голкипер вовсе не планировал покидать стан «красных дьяволов» летом 2023, когда его трудовое соглашение подходило к концу. При этом в расположении манкунианцев, переживающих перестройку, царили другие настроения и для продолжения сотрудничества Де Хеа предложили урезать его зарплату.

Давид Де Хеа globallookpress.com

Причиной тому называли не лучшую форму испанца, хотя такое мнение было крайне спорным. Давид выручал «Манчестер Юнайтед» в тяжелые минуты, проведя 17 «сухих» матчей в кампании АПЛ 2022/2023 и получив «Золотую перчатку» по итогам сезона.

Казалось, что сторонам удалось достичь компромисса благодаря уступкам голкипера, который согласился пойти на снижение заработной платы и потерять статус самого высокооплачиваемого игрока чемпионата Англии.

Де Хеа отправился в отпуск с полной уверенностью, что продолжит защищать цвета «красных дьяволов». Вот только его безоблачному будущему не суждено было сбыться — «Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением, в котором сообщил о прекращении отношений с многолетним стражем ворот.

Этим жестом руководство клуба буквально выставило за дверь игрока, отдавшего лучшие футбольные годы манкунианцам.

Период простоя

Даже после досадного прощания с «Манчестер Юнайтед», позиции Де Хеа на вратарском рынке котировались очень высоко.

Мастеровитый голкипер, имеющий за плечами колоссальный опыт и получивший статус свободного агента, должен был стать лакомым кусочком для многих европейский клубов, в том числе с приставкой топ. Однако испанец вставлял палки в колеса сам себе, диктуя потенциальным работодателям фантастические условия.

Большой интерес к услугам стража ворот проявлял мадридский «Реал», который на долгий срок лишился Тибо Куртуа в августе 2023. Кандидатура Де Хеа казалась «сливочным» идеальной для временной замены бельгийца.

К тому же Давида еще в бытность игроком «Манчестер Юнайтед» сватали в ряды «бланкос», но переход регулярно срывался, в том числе в последний момент. Не случилось чуда и летом 2023 — испанец запросил у «Реала» зарплату 13 млн евро в год, после чего Флорентино Перес вычеркнул его из списка желаемых целей.

Давид Де Хеа globallookpress.com

Финансовая составляющая также стала камнем преткновения в переговорах между Де Хеа и «Баварией». Мюнхенцы пребывали в аналогичном положении с «галактикос» и ожидали восстановления Мануэля Нойера, проходившего курс реабилитации после перелома ноги.

Вариант с испанским голкипером выглядел довольно перспективным, но заоблачные требования по зарплате поставили крест на приглашении Давида в Мюнхен.

Конечно же не обошлось без предложений Де Хеа от клубов Саудовской Аравии, которые не стесняются сорить деньгами. «Аль-Наср» и «Аль-Шабаб» готовы были платить 30 млн евро в год экс-вратарю «Манчестер Юнайтед», вот только в ответ получили неожиданный отказ.

Сообщалось, что жена Давида не хотела коренным образом менять обстановку и перебираться на Ближний Восток.

Долгое нахождение в статусе безработного заставило Де Хеа задуматься о завершении карьеры, но, к счастью, он вовремя выкинул эти мысли из головы. Испанец даже был готов вернуться в «Манчестер Юнайтед», однако при одном условии: увольнении главного тренера Эрика тен Хага.

Конечно, руководство «красных дьяволов» не пошло на поводу у него, поэтому легендарный камбэк остался несбыточной мечтой.

Счастливый билет

Шанс вернуться в большую игру Давиду предоставила «Фиорентина», провернувшая на первый взгляд авантюрный трансфер. После года отсутствия Де Хеа выглядел котом в мешке, чьи физические кондиции и моральное состояние вызывали вопросы.

«Фиалки» заключили с голкипером контракт по схеме «1+1», по которому его заработная плата составляет 3 млн евро в год.

Давид Де Хеа globallookpress.com

В первую очередь испанский страж ворот брался в качестве игрока ротации, ведь Пьетро Террачано плотно удерживал позиции первого номера на протяжении трех сезонов подряд и не собирался с ними расставаться.

Итальянец закончил кампанию Серии А 2023/2024 в когорте лучших представителей вратарского цеха, пропустив за 33 игры всего 35 мячей. Показатель пропущенных 1,06 за матч котировался весьма высоко по завершении сезона Лиги Кальчо, и нареканий к игре Террачано совсем не возникало.

Складывалось ощущение, что главный тренер «Фиорентины» Раффаэле Палладино распределит игровое время между двумя голкиперами следующим образом: за Пьетро закрепят матчи чемпионата Италии, а Де Хеа будет получать практику в кубковых встречах.

Тем не менее после первых туров Серии А 40-летний специалист кардинально сменил свою позицию. «Фиалки» забуксовали на старте розыгрыша, сведя три матча подряд к ничейным результатам.

Палладино устроил перестановки в составе, коснувшиеся в том числе вратарской линии. Уже в четвертом туре вместо Террачано на поле появился Де Хеа, не чувствовавший футбольный накал страстей уже более года.

Прогнозы и ставки на Серию А

Дебют в футболке «Фиорентины» в Лиге Кальчо испанец, думаем, хочет поскорее забыть — «Аталанта» расписалась в его воротах сразу три раза, на что «фиалки» ответили всего двумя мячами и потерпели поражение 2:3.

Как оказалось, такой холодный душ пошел на пользу как Давиду, так и «фиалкам». В последующих девяти поединках итальянского первенства флорентийцы остались непобежденными, а Де Хеа пропустил всего 4 мяча.

За оказанное доверие испанец сполна отплачивает Раффаэле Палладино, превратившись, буквально, в непробиваемую стену «Фиорентины».

Давид Де Хеа globallookpress.com

Де Хеа в стане «фиалок» успешно удается пользоваться главным козырем — ловить кураж, в чем ему мало равных во всем мировом футболе. Испанский голкипер совершает порой обескураживающие сейвы, оставив ворота «на замке» уже в пяти поединках Серии А.

Прошлые заслуги Пьетро Террачано отошли на задний план, и ему приходится довольствоваться лишь матчами Лиги Конференций УЕФА. Совершенно неожиданно итальянец получил настолько сильного конкурента, который довольно быстро вытеснил его из состава.

Все знали, что Де Хеа хорош на ленточке, но в «Фиорентине» он прибавил и в других аспектах. Победный поединок против «Милана» (2:1) мог бы сложиться совсем иначе, если бы не геройство испанца при назначенных в ворота «фиалок» пенальти.

Давид Де Хеа globallookpress.com

Он парировал сразу два одиннадцатиметровых — сперва справился с ударом Тео Эрнандеса, затем отразил попытку Тэмми Абрахама. Такое свершение в последний раз покорялось Федерико Маркетти, защищавшего цвета «Лацио», в 2016 году.

Отметим, что за все время нахождения в «Манчестер Юнайтед» Давид отбил всего 7 пенальти.

Перформанс Де Хеа не мог остаться незамеченным — по итогам октября он стал лучшим игроком «Фиорентины» и получил заслуженную награду.

Давид Де Хеа globallookpress.com

В ноябре Давид не сбавил обороты, оставив в неприкосновенности ворота дважды и пропустив всего один мяч в трех поединках. 34-летний голкипер успел даже отметиться голевой передачей во встрече с «Вероной», отдав в концовке матча точный пас на ход Мойзе Кину, который филигранно завершил созданный партнером по команде момент.

Во время выступлений за «Манчестер Юнайтед» в адрес испанца нередко летели стрелы из-за слабой игры ногами, но, как можно заметить, в «Фиорентине» с этим компонентом у него проблем на данном этапе не возникает.

Пока складывается впечатление, что Террачано придется скучать на лавке запасных, так как место в старте Де Хеа отдавать не намерен. Переживающий вторую молодость Давид пришел во Флоренцию, чтобы править, и Пьетро оказался в роли поверженного Голиафа.

«Фиалки» ввязались в гонку за скудетто

«Фиорентина» все минувшее лето жила переменами, главные из которых произошли на тренерском мостике команды.

С Винченцо Итальяно «фиалки» шумели на международной арене, дважды добираясь до финала Лиги Конференций УЕФА, но в национальном первенстве качественного рывка никак не удавалось добиться. Дважды подряд флорентийцы финишировали на восьмой строчке Серии А, закрепившись в статусе крепкого середняка.

По окончании кампании 2023/2024 стороны решили, что каждому пора двигаться своей дорогой — Итальяно отправился в «Болонью», а его место занял амбициозный Раффаэле Палладино.

Раффаэле Палладино globallookpress.com

Для 40-летнего специалиста «Фиорентина» всего второй клуб в профессиональной тренерской карьере. Ранее на протяжении двух лет он возглавлял «Монцу», сделав из новичка Серии А симпатичную команду, которая может навязать борьбу даже мастодонтам итальянского первенства.

Работа Палладино не осталась незамеченной и, кажется, что «фиалки» угадали с выбором на все сто. Даже без колоссальных затрат на трансферном рынке, Раффаэле удалось создать не просто конкурентоспособный коллектив, а одного из претендентов на чемпионский титул Лиги Кальчо.

Многие думали, что после ухода из клуба Джакомо Бонавентуры и Гаэтано Кастровилли центральная ось «фиалок» просядет, но взятые в аренду Данило Катальди, Ясин Адли и Эдоардо Бове быстро установили контроль в этой части поля.

К сожалению, последний перенес эпилептический приступ и остановку сердца во время встречи 14-го тура с «Интером», которая была досрочно завершена 1 декабря. Пожелаем здоровья Эдоардо и скорейшей реабилитации.

Вместе с наведением порядка в центре поля, при Палладино засиял Мойзе Кин, выкупленный у «Ювентуса» за 13 млн евро. В футболке «старой синьоры» форвард никогда не отмечался чрезмерной результативностью, тем не менее в «Фиорентине» дела игрока пошли в гору.

Кин невероятно эффективен на острие атаки «фиалок», отличившись девятью голами в 12 поединках Серии А. 24-летний нападающий занимает второе место в списке бомбардиров чемпионата Италии.

Мойзе Кин globallookpress.com

Совокупность удачных решений «Фиорентины» в межсезонье позволяет ей участвовать в чемпионской гонке, расположившись на третьей строчки Лиги Кальчо и имея при этом незаконченный поединок с «Интером».

Стук в двери «Фурии Рохи»

Дела Де Хеа в сборной Испании пошли на спад после ЧМ-2018, причиной чему стали неубедительные выступления голкипера на турнире.

Футбольная общественность требовала от Луиса Энрике, занимающего тогда должность главного тренера «Фурии Рохи», перемен на посту первого номера национальной команды.

Как оказалось, мундиаль в России стал для Давида последним крупным первенством в футболке сборной Испании. Энрике доверил стражу ворот несколько поединков Лиги наций УЕФА и отборочные матчи ЧЕ-2020, однако затем усадил вратаря на скамейку запасных.

Давид Де Хеа globallookpress.com

С приходом на тренерский мостик «Фурии Рохи» Луиса де ла Фуэнте ситуация для Де Хеа не только не изменилась в лучшую сторону, а только усугубилась. Наставник вовсе перестал вызывать голкипера в национальную команду, отдав предпочтение Унаи Симону.

Страж ворот «Атлетика» был первым номером сборной Испании на последних трех крупных турнирах: Евро-2020, ЧМ-2022 и Евро-2024.

Унаи Симон globallookpress.com

Де ла Фуэнте не видит альтернативы Симону, однако может убедительные выступления Давида заставят тренера пересмотреть свои взгляды. Ближайшие матчи «Фурии Рохи» запланированы уже на 2025 год, к тому же, тогда стартует отбор и на мундиаль 2026.

Де Хеа не надевал футболку национальной сборной с октября 2020 года — возможно его возвращение в большую игру ознаменует конец почти пятилетней разлуке.